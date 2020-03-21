Сегодня умер Юра Мирошниченко 🔊 Воспроизвести



Сегодня, 21 марта, после долгой и тяжёлой болезни умер Юра Мирошниченко, многолетний руководитель ансамбля газеты "Обзор" и давний друг нашей газеты.



О кончине Ю.Мирошниченко в Facebook сообщила популярная в Литве певица Любовь Воронцова, также являющаяся членом ансамбля газеты "Обзор".



Юра давно боролся с онкологической болезнью, но никогда не жаловался, старался быть всегда в позитивном настрое.



Музыка и шахматы были его страстью, его отдохновением. И этим Юра, скорее всего, и останется в нашей памяти.



Сегодня, 21 марта, после долгой и тяжёлой болезни умер Юра Мирошниченко, многолетний руководитель ансамбля газеты "Обзор" и давний друг нашей газеты.О кончине Ю.Мирошниченко в Facebook сообщила популярная в Литве певица Любовь Воронцова, также являющаяся членом ансамбля газеты "Обзор".Юра давно боролся с онкологической болезнью, но никогда не жаловался, старался быть всегда в позитивном настрое.Музыка и шахматы были его страстью, его отдохновением. И этим Юра, скорее всего, и останется в нашей памяти. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Юра Мирошниченко — статья прочитана 169 раз Комментарии