|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Сегодня умер Юра Мирошниченко
Сегодня, 21 марта, после долгой и тяжёлой болезни умер Юра Мирошниченко, многолетний руководитель ансамбля газеты "Обзор" и давний друг нашей газеты.
О кончине Ю.Мирошниченко в Facebook сообщила популярная в Литве певица Любовь Воронцова, также являющаяся членом ансамбля газеты "Обзор".
Юра давно боролся с онкологической болезнью, но никогда не жаловался, старался быть всегда в позитивном настрое.
Музыка и шахматы были его страстью, его отдохновением. И этим Юра, скорее всего, и останется в нашей памяти.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Юра Мирошниченко
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|