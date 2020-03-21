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Сегодня умер Юра Мирошниченко



Сегодня, 21 марта, после долгой и тяжёлой болезни умер Юра Мирошниченко, многолетний руководитель ансамбля газеты "Обзор" и давний друг нашей газеты.

О кончине Ю.Мирошниченко в Facebook сообщила популярная в Литве певица Любовь Воронцова, также являющаяся членом ансамбля газеты "Обзор".

Юра давно боролся с онкологической болезнью, но никогда не жаловался, старался быть всегда в позитивном настрое.

Музыка и шахматы были его страстью, его отдохновением. И этим Юра, скорее всего, и останется в нашей памяти.

Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Юра Мирошниченко
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добавлена сегодня, 21 марта, 15:43

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