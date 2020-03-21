Познер озвучил сроки окончания пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести



Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая, сообщает



В 1958 году Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физиология человека".



"Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов", — посоветовал Познер. Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая, сообщает РИА Новости В 1958 году Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физиология человека"."Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов", — посоветовал Познер. Журналист считает, что ситуация не так страшна, если вести себя так, как надо.



"Маска помогает, если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша", — подчеркнул он.



По словам Познера, он самоизолировался и старается лишний раз не выходить из дома.



Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.



Распространение коронавируса



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.



Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, Познер, коронавирус — статья прочитана 245 раз Комментарии