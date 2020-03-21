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В Испании за нарушение карантина задержано 315 человек



Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции сообщил о задержании 315 человек из-за того, что они нарушили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает ЛАЙФ.

Он также обратился к другим гражданам и попросил их соблюдать установленные правила.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 17 тысяч заражённых. Свыше тысячи случаев оказались смертельными.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось более 600 человек.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: туристы, Испания, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 21 марта, 18:20

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