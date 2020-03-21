В Испании за нарушение карантина задержано 315 человек 🔊 Воспроизвести



Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции сообщил о задержании 315 человек из-за того, что они нарушили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает



Он также обратился к другим гражданам и попросил их соблюдать установленные правила.



На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 17 тысяч заражённых. Свыше тысячи случаев оказались смертельными.



Ранее Лайф сообщал, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось более 600 человек. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции сообщил о задержании 315 человек из-за того, что они нарушили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает ЛАЙФ Он также обратился к другим гражданам и попросил их соблюдать установленные правила.На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 17 тысяч заражённых. Свыше тысячи случаев оказались смертельными.Ранее Лайф сообщал, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось более 600 человек. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: туристы, Испания, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 201 раз Комментарии