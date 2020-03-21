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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Испании за нарушение карантина задержано 315 человек
Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции сообщил о задержании 315 человек из-за того, что они нарушили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает ЛАЙФ.
Он также обратился к другим гражданам и попросил их соблюдать установленные правила.
На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 17 тысяч заражённых. Свыше тысячи случаев оказались смертельными.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось более 600 человек.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: туристы, Испания, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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