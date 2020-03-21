Diário de Notícias Португалия : Европа либо полезна, либо ее нет 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алессандро Рота



Сегодня весь мир борется с коронавирусом. Уже очевидно, что Китай продемонстрировал более высокую сплоченность и эффективность, чем Европа. В ближайшее время ЕС должен доказать свою эффективность, чтобы оправдать свое существование.



Сегодня можно упрощенно разделить мир на три с половиной полюса силы (или 2 + 2, что более реалистично), где есть Китай со своей экспансией, Америка со своим протекционизмом, воинственная Россия и напуганная Европа. Таким был наш мир в начале, и мы не знаем, каким он будет в конце. Но это не самый лучший расклад в нынешней кризисной ситуации.



Первое время мы думали, что китайские власти могут подвергнуться критике со стороны жителей Китая, которые вначале посчитали, что их держат в неведении и оставляют на произвол судьбы. Спустя три месяца на кадрах, которыми делится китайский режим, мы видим вроде бы благодарное население. Нам говорят, что это все манипуляции. Не исключено. Однако нельзя отрицать: меньше чем через месяц после начала распространения вируса в Европе многим было ясно, что Китай продемонстрировал более высокую сплоченность и эффективность, чем Европа. Сегодня можно упрощенно разделить мир на три с половиной полюса силы (или 2 + 2, что более реалистично), где есть Китай со своей экспансией, Америка со своим протекционизмом, воинственная Россия и напуганная Европа. Таким был наш мир в начале, и мы не знаем, каким он будет в конце. Но это не самый лучший расклад в нынешней кризисной ситуации.Первое время мы думали, что китайские власти могут подвергнуться критике со стороны жителей Китая, которые вначале посчитали, что их держат в неведении и оставляют на произвол судьбы. Спустя три месяца на кадрах, которыми делится китайский режим, мы видим вроде бы благодарное население. Нам говорят, что это все манипуляции. Не исключено. Однако нельзя отрицать: меньше чем через месяц после начала распространения вируса в Европе многим было ясно, что Китай продемонстрировал более высокую сплоченность и эффективность, чем Европа.



Между тем США во главе с Трампом делали то, что и всегда: отстранялись от своих союзников и терялись в происходящем внутри страны. Сначала ничего не случалось. Затем угроза пришла из Европы (но не из Великобритании, у которой есть стратегия по заражению, но нет стратегии по сдерживанию), и, наконец, стали проводиться те же самые мероприятия, что и везде. Даже социальная защита самых уязвимых категорий населения, похоже, основана на европейском примере.



Без Второй мировой войны не было бы Евросоюза. «Европа» возникла вследствие необходимости и как результат амбиций. Это способ, которым страны решили «укрепить и сохранить мир и свободу». Именно так написано в Римском договоре 1957 года. В ближайшее время ЕС ждет испытание на прочность. И испытание досталось непростое. Или просто оно тяжело переносится.



Первые новости, касающиеся роли Европы в борьбе с коронавирусом, мягко говоря, разочаровывают. Заставляют во всем сомневаться.



Во-первых, не была продемонстрировала способность собирать информацию и прогнозировать будущие события. Говорят, Китай мало рассказывал и много скрывал. Другие страны, например США, также, по всей видимости, не смогли обеспечить себя более полной информацией.



И опять же, когда кризис достиг Италии и начал приобретать пугающие масштабы, от единой Европы было мало толку. Информация либо вообще не передавалась, либо была бесполезной в том, что касается принятия решений.



Настало время Европе доказать свою эффективность. Не для того, чтобы защитить идею единой Европы из философских или эмоциональных соображений, а потому, что она действительно может и должна приносить пользу. Именно это оправдывает ее существование.



Автор: Энрике Бернэй (Henrique Burnay) для Diario de Noticias, Португалия, перевод Пока Германия запрещала экспорт масок (мера, которую, предположительно, скорректировали), а глава Европейского центрального банка раздумывала насчет мер, которые она готова или не готова принять, Пекин отправлял в Италию врачей и оборудование. Несложно представить, кому итальянцы будут благодарны. А завтра — и мы. (Тем временем на выходных Еврокомиссия предприняла действия по этому вопросу.)Между тем США во главе с Трампом делали то, что и всегда: отстранялись от своих союзников и терялись в происходящем внутри страны. Сначала ничего не случалось. Затем угроза пришла из Европы (но не из Великобритании, у которой есть стратегия по заражению, но нет стратегии по сдерживанию), и, наконец, стали проводиться те же самые мероприятия, что и везде. Даже социальная защита самых уязвимых категорий населения, похоже, основана на европейском примере.Без Второй мировой войны не было бы Евросоюза. «Европа» возникла вследствие необходимости и как результат амбиций. Это способ, которым страны решили «укрепить и сохранить мир и свободу». Именно так написано в Римском договоре 1957 года. В ближайшее время ЕС ждет испытание на прочность. И испытание досталось непростое. Или просто оно тяжело переносится.Первые новости, касающиеся роли Европы в борьбе с коронавирусом, мягко говоря, разочаровывают. Заставляют во всем сомневаться.Во-первых, не была продемонстрировала способность собирать информацию и прогнозировать будущие события. Говорят, Китай мало рассказывал и много скрывал. Другие страны, например США, также, по всей видимости, не смогли обеспечить себя более полной информацией.И опять же, когда кризис достиг Италии и начал приобретать пугающие масштабы, от единой Европы было мало толку. Информация либо вообще не передавалась, либо была бесполезной в том, что касается принятия решений.Настало время Европе доказать свою эффективность. Не для того, чтобы защитить идею единой Европы из философских или эмоциональных соображений, а потому, что она действительно может и должна приносить пользу. Именно это оправдывает ее существование.Автор: Энрике Бернэй (Henrique Burnay) для Diario de Noticias, Португалия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 225 раз Комментарии