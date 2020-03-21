Лукашенко рассказал о реакции Москвы на предложения Минска по нефти 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала последние предложения Минска по поставкам нефти.



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"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" — спросил Лукашенко.



Глава президентской администрации Игорь Сергеенко подтвердил это, отметив, что российские предложения рассматривались на заседании рабочей группы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала последние предложения Минска по поставкам нефти.Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Белоруссия, речь об этом шла на совещании с правительством по вопросам работы НПЗ."Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" — спросил Лукашенко.Глава президентской администрации Игорь Сергеенко подтвердил это, отметив, что российские предложения рассматривались на заседании рабочей группы. Лукашенко, в свою очередь, заметил, что рабочая группа участвует в совещании в полном составе, и призвал ее не просто мониторить ситуацию в нефтяной сфере, но и принимать меры по загрузке НПЗ. Группа во главе с Сергеенко еженедельно проводит заседания и информирует главу государства о достигнутых результатах.



Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.



С начала марта нефть в Белоруссию начали поставлять пять небольших российских компаний. Планируется, что их поставки за месяц составят в совокупности около 200 тысяч тонн. При этом Минск рассчитывает поставить на свои НПЗ около миллиона тонн, что обеспечит их загрузку на 50 процентов.



На этом фоне Белоруссия одновременно с продолжением переговоров с Россией ищет альтернативных поставщиков сырья. Например, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американские компании готовы полностью обеспечить республику нефтью по конкурентной цене. Кроме того, Минск отправлял коммерческие запросы Казахстану и Азербайджану. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Белоруссия — статья прочитана 93 раза Комментарии