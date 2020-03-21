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Число умерших от коронавируса в Испании приближается к полутора тысячам

В Мадриде, 2019 г. Фото из архива "Обзора"




Число смертей от последствий коронавируса в Испании достигло 1 тыс. 326 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки было зафиксировано 320 новых смертельных случая от последствий заражения инфекцией, сообщает ИА REGNUM.

Общее число зараженных составило 24 тыс. 926 человек и увеличилось за сутки на 4 тыс. 946 человек.

Напомним, вспышка коронавируса распространилась на большинство стран мира, возникнув в китайском Ухане в декабре 2019 года. Наиболее пострадавшими странами, помимо КНР, от нее стали Италия, Иран и Испания.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Испания, коронавирус
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добавлена сегодня, 21 марта, 14:44

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