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Число умерших от коронавируса в Испании приближается к полутора тысячам
Число смертей от последствий коронавируса в Испании достигло 1 тыс. 326 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
За прошедшие сутки было зафиксировано 320 новых смертельных случая от последствий заражения инфекцией, сообщает ИА REGNUM.
Общее число зараженных составило 24 тыс. 926 человек и увеличилось за сутки на 4 тыс. 946 человек.
Напомним, вспышка коронавируса распространилась на большинство стран мира, возникнув в китайском Ухане в декабре 2019 года. Наиболее пострадавшими странами, помимо КНР, от нее стали Италия, Иран и Испания.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Испания, коронавирус
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