Число умерших от коронавируса в Испании приближается к полутора тысячам 🔊 Воспроизвести В Мадриде, 2019 г. Фото из архива "Обзора"







Число смертей от последствий коронавируса в Испании достигло 1 тыс. 326 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.



За прошедшие сутки было зафиксировано 320 новых смертельных случая от последствий заражения инфекцией, сообщает



Общее число зараженных составило 24 тыс. 926 человек и увеличилось за сутки на 4 тыс. 946 человек.



Напомним, вспышка коронавируса распространилась на большинство стран мира, возникнув в китайском Ухане в декабре 2019 года. Наиболее пострадавшими странами, помимо КНР, от нее стали Италия, Иран и Испания. Число смертей от последствий коронавируса в Испании достигло 1 тыс. 326 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.За прошедшие сутки было зафиксировано 320 новых смертельных случая от последствий заражения инфекцией, сообщает ИА REGNUM. Общее число зараженных составило 24 тыс. 926 человек и увеличилось за сутки на 4 тыс. 946 человек.Напомним, вспышка коронавируса распространилась на большинство стран мира, возникнув в китайском Ухане в декабре 2019 года. Наиболее пострадавшими странами, помимо КНР, от нее стали Италия, Иран и Испания. Категории: в Европе Ключевые слова: Испания, коронавирус — статья прочитана 149 раз Комментарии