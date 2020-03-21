Загрузка... Международная политика за 20 марта 🔊 Воспроизвести



“Медицина катастроф” в Испании, американский сланец готов сдаться, гонка вооружений в США, португальские пивовары-дезинфекторы и отпущение грехов



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Североамериканские компании по добыче сланцевой нефти накопили долг $86 млрд. В условиях нестабильных и низких цен на углеводородные энергоносители многие сланцевые предприятия стоят на пороге банкротства.



По сообщению Financial Times, четыре компании (Whiting Petroleum, Antero Resources, California Resources и Gulfport Energy) уже обратились к своим консультантам, чтобы те разработали варианты реструктуризации долгов. “Медицина катастроф” в Испании, американский сланец готов сдаться, гонка вооружений в США, португальские пивовары-дезинфекторы и отпущение греховСевероамериканские компании по добыче сланцевой нефти накопили долг $86 млрд. В условиях нестабильных и низких цен на углеводородные энергоносители многие сланцевые предприятия стоят на пороге банкротства.По сообщению Financial Times, четыре компании (Whiting Petroleum, Antero Resources, California Resources и Gulfport Energy) уже обратились к своим консультантам, чтобы те разработали варианты реструктуризации долгов. * * *



В Министерстве здравоохранения Испании ускоренными темпами разрабатывается протокол принятия больных коронавирусом на лечение. Одним из главных критериев в условиях предельного наполнения больниц пациентами будет “целесообразность”. Врачам отделений интенсивной терапии в обязанности теперь вменяется определять, кто из доставленных больных имеет больше шансов на выживание. Тех и брать.



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В США паника, вызванная распространением коронавируса, спровоцировала рост продаж огнестрельного оружия и снятие гражданами наличных с банковских счетов.



По мнению специалиста Giffords Law Center (юридической организации, занимающейся “анализом отношений населения и оружия”) Дэвида Чипмена “реакция граждан вполне обычная — когда возникает какая-то чрезвычайная ситуация, они чувствуют угрозу и стремятся обеспечить защиту себе и своим близким, полагая, что ружьё — лучшее средство от тревог”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 180 раз Комментарии