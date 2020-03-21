Короткая «Янтарная тропа» 🔊 Воспроизвести







Последней из «докарантинных» выставок в вильнюсском центре LITEXPO стала крупнейшая в странах Балтии международная ювелирная выставка «Amber Trip», которая проводилась уже в 17 раз.



75 профессиональных ювелиров из 22 стран мира спорили за главный приз Международного конкурса ювелирного искусства «Ecosight», который в итоге был присуждён литовскому ювелиру – Вите Пукштайте-Бруже за её «Конец всего» (Liepto galas).



Ещё пять авторов уникальных украшений были отмечены специальными наградами в пяти номинациях. Так, лучшим произведением с использованием янтаря жюри единогласно назвало работу южнокорейского ювелира Сунин Хана «Мы = я».



«Важность такого восприятия была особенно очевидна в нынешнем глобальном контексте. Универсальный и личностный подход к нашим отношениям призывает нас к гармоничному сосуществованию на нашей земле. Ожерелье сделано очень профессионально», - отметила для пресс-релиза выставки Лайма Керене, председатель Комиссии конкурса ювелирного искусства «Ecosight», профессор кафедры искусства металлов и ювелирных изделий Вильнюсской академии художеств. 75 профессиональных ювелиров из 22 стран мира спорили за главный приз Международного конкурса ювелирного искусства «Ecosight», который в итоге был присуждён литовскому ювелиру – Вите Пукштайте-Бруже за её «Конец всего» (Liepto galas).Ещё пять авторов уникальных украшений были отмечены специальными наградами в пяти номинациях. Так, лучшим произведением с использованием янтаря жюри единогласно назвало работу южнокорейского ювелира Сунин Хана «Мы = я».«Важность такого восприятия была особенно очевидна в нынешнем глобальном контексте. Универсальный и личностный подход к нашим отношениям призывает нас к гармоничному сосуществованию на нашей земле. Ожерелье сделано очень профессионально», - отметила для пресс-релиза выставки Лайма Керене, председатель Комиссии конкурса ювелирного искусства «Ecosight», профессор кафедры искусства металлов и ювелирных изделий Вильнюсской академии художеств.







Организаторы выставки «Amber Trip» рассчитывали работать 4 дня, однако из-за карантинных ограничений она продлилась только два дня. На ней, пусть и столь кратковременно, были представлены 240 производителей ювелирных изделий из 30 стран мира.



Ожидавшая своей очереди выставка «Pelenė 2020», как и все последующие мартовские и апрельские экспозиции, из-за угрозы коронавируса сдвинулись на неопределённое время.



Теперь первой в календаре выставочного центра LITEXPO стоит выставка автомобильной культуры «Auto Bazar», запланированная на 8-9 мая.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Организаторы выставки «Amber Trip» рассчитывали работать 4 дня, однако из-за карантинных ограничений она продлилась только два дня. На ней, пусть и столь кратковременно, были представлены 240 производителей ювелирных изделий из 30 стран мира.Ожидавшая своей очереди выставка «Pelenė 2020», как и все последующие мартовские и апрельские экспозиции, из-за угрозы коронавируса сдвинулись на неопределённое время.Теперь первой в календаре выставочного центра LITEXPO стоит выставка автомобильной культуры «Auto Bazar», запланированная на 8-9 мая. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Litexpo, «Amber Trip», Ecosight География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 159 раз Комментарии