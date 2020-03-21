Футзал Литвы ждёт осени 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







Вчера, 20 марта, во время внеочередной конференции руководства Литовской федерации футбола (ЛФФ), прошедшей удалённым способом – в виде Интернет-видеосвязи, было решено прекратить чемпионат Литвы по футзалу (мини-футболу).



видеоконференции приняли участие президент ЛФФ Томас Данилявичюс, генеральный секретарь Эдгарас Станкявичюс, другие представители руководства ЛФФ, а также клубов высшей лиги по футзалу (Лига А).



После обмена мнениями было решено остановить чемпионат страны и зафиксировать имеющиеся на сегодня результаты как окончательные. В результате титул чемпиона страны достался клубу «FK Vytis» (Каунас), на втором месте – «SMK Vikingai» (Йонава), на третьем – «Gargždų Pramogos», на четвёртом – «Mažeikių VIP». видеоконференции приняли участие президент ЛФФ Томас Данилявичюс, генеральный секретарь Эдгарас Станкявичюс, другие представители руководства ЛФФ, а также клубов высшей лиги по футзалу (Лига А).После обмена мнениями было решено остановить чемпионат страны и зафиксировать имеющиеся на сегодня результаты как окончательные. В результате титул чемпиона страны достался клубу «FK Vytis» (Каунас), на втором месте – «SMK Vikingai» (Йонава), на третьем – «Gargždų Pramogos», на четвёртом – «Mažeikių VIP». Перед этим четыре лучших команды Лиги А успели сыграть по одному матчу в рамках финальной серии (до двух побед). В борьбе за «золото» «FK Vytis» обыграл команду из Йонавы со счётом 1:0, а «Gargždų Pramogos» с таким же результатом одолел «випов» из Мажейкяй.



Полуфинальные матчи на кубок ЛФФ по футзалу перенесены на осень, они будут сыграны перед началом следующего чемпионата Литвы.



Двумя днями ранее пресс-служба ЛФФ распространила сообщение, в котором главный тренер национальной сборной Литвы по футзалу Евгений Рывкин высказался о том, как введённый карантин влияет на подготовку литовской сборной к предстоящему чемпионату мира по футзалу, который этой осенью должен пройти в трёх крупнейших городах Литвы.



«Нынешняя ситуация меняет все наши планы самым кардинальным образом, - говорит Е.Рывкин. – Мы планировали предоставить игрокам отдых после матчей национального чемпионата, потом сыграть отборочные матчи со сборной Черногории в рамках будущего чемпионата Европы по футзалу. Теперь получается, что с Черногорией нам придётся, скорее всего, играть уже после чемпионата мира, где-то в ноябре-декабре».



По словам украинского специалиста, пока игроки ограничены рамками карантина, для каждого из них разработаны планы подготовки, чтобы спортсмены могли поддерживать хотя бы минимальную форму. Это уже в ходу запасной план – план В, а есть и план С. Пандемия вынуждает просчитывать самые разные варианты подготовки к домашнему чемпионату мира. Но пока коронавирус больше добавляет неизвестности, чем проясняет возможность того или иного варианта подготовки. Например, совершенно не ясно, удастся ли сыграть контрольные матчи с некоторыми сильными сборными, с которыми уже была достигнута соответствующая договорённость.



Е.Рывкин признался, что держит и в уме и самый нежелательный вариант: чемпионат мира могут и отменить.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футзал, чемпионат Литвы по футзалу, Евгений Рывкин — статья прочитана 175 раз Комментарии