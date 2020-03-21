Диагноз поставили после смерти пациента. Количество случаев заболевания в балтийской республики достигло 69. В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
В пятницу заболевшего доставили в отделение неотложной помощи Укмергской больницы, где он вскоре умер. Диагноз COVID-19 поставили после смерти пациента. Умерший находился в группе риска.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования родным и близким.
"С грустью сообщаю, что от нового коронавируса в Литве умер первый человек. Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам", - сказал он.
За ночь в Литве зафиксировали еще шесть новых случаев заболевания. За день в общей сложности выявили21 человек с коронавирусом. Всего в стране выявлено 69 случаев.
У одного из заболевших анализы взяли в мобильном пункте.
Расследования проводились в Национальной лаборатории общественного здравоохранения (NVSPL) и Каунасской клинической лаборатории.
Как напоминает Минздрав, всем жителям страны, которые приехали недавно из-за рубежа, при малейших симптомах простуды необходимо сразу же сообщать на горячую линию по телефону 1808.
Также медики советуют максимально сократить пребывание в людных местах, работать из дома, соблюдать дистанцию с другими людьми, обращать особое внимание на гигиену рук и лица.
Кроме того, для всех вернувшихся из других стран в Литве действует обязательная двухнедельная самоизоляция.
В Литве с 16 по 30 марта действует карантин, который при необходимости может быть продлен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 235 тысяч человек в 176 странах, почти десять тысяч умерли.
У одного из заболевших анализы взяли в мобильном пункте.
Расследования проводились в Национальной лаборатории общественного здравоохранения (NVSPL) и Каунасской клинической лаборатории.
Как напоминает Минздрав, всем жителям страны, которые приехали недавно из-за рубежа, при малейших симптомах простуды необходимо сразу же сообщать на горячую линию по телефону 1808.
Также медики советуют максимально сократить пребывание в людных местах, работать из дома, соблюдать дистанцию с другими людьми, обращать особое внимание на гигиену рук и лица.
Кроме того, для всех вернувшихся из других стран в Литве действует обязательная двухнедельная самоизоляция.
В Литве с 16 по 30 марта действует карантин, который при необходимости может быть продлен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 235 тысяч человек в 176 странах, почти десять тысяч умерли.
https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/naujausia-informacija-koronavirusu-uzsikretusi-moteris-buvo-isleista-is-ligonines-o-kita-diena-jau-mire.d?id=83839593