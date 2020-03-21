В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса 🔊 Воспроизвести bns.lt



Диагноз поставили после смерти пациента. Количество случаев заболевания в балтийской республики достигло 69. В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает



В пятницу заболевшего доставили в отделение неотложной помощи Укмергской больницы, где он вскоре умер. Диагноз COVID-19 поставили после смерти пациента. Умерший находился в группе риска.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования родным и близким.



"С грустью сообщаю, что от нового коронавируса в Литве умер первый человек. Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам", - сказал он. Диагноз поставили после смерти пациента. Количество случаев заболевания в балтийской республики достигло 69. В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.В пятницу заболевшего доставили в отделение неотложной помощи Укмергской больницы, где он вскоре умер. Диагноз COVID-19 поставили после смерти пациента. Умерший находился в группе риска.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования родным и близким."С грустью сообщаю, что от нового коронавируса в Литве умер первый человек. Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам", - сказал он. За ночь в Литве зафиксировали еще шесть новых случаев заболевания. За день в общей сложности выявили21 человек с коронавирусом. Всего в стране выявлено 69 случаев.



У одного из заболевших анализы взяли в мобильном пункте.



Расследования проводились в Национальной лаборатории общественного здравоохранения (NVSPL) и Каунасской клинической лаборатории.



Как напоминает Минздрав, всем жителям страны, которые приехали недавно из-за рубежа, при малейших симптомах простуды необходимо сразу же сообщать на горячую линию по телефону 1808.



Также медики советуют максимально сократить пребывание в людных местах, работать из дома, соблюдать дистанцию с другими людьми, обращать особое внимание на гигиену рук и лица.



Кроме того, для всех вернувшихся из других стран в Литве действует обязательная двухнедельная самоизоляция.



В Литве с 16 по 30 марта действует карантин, который при необходимости может быть продлен.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 235 тысяч человек в 176 странах, почти десять тысяч умерли. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие География: Литва — статья прочитана 281 раз Комментарии