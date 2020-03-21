Вирус украл медали у „Kaunas Hockey“ 🔊 Воспроизвести „Kaunas Hockey“







На состоявшемся вчера заседании совета Ассоциации „Hockey Lietuva“ было решено завершить чемпионат Литвы по хоккею нынешнего сезона, а также сражения в рамках Национальной хоккейной лиги (NVLRL) без объявления чемпионов.



Единогласным решением Совета было принято решение завершить чемпионат Литвы, где уже начался этап плей-офф. Решение было принято в связи с возникновением чрезвычайной ситуации - угрозой вируса COVID-19 и объявленным в стране карантином.



Также было решено, что в этом году не будет чемпионов Литвы по хоккею - клуб „Kaunas Hockey“ объявлен победителем регулярного чемпионата, но они не будут удостоены звания чемпиона. Это означает, что каунасская команда, победившая в регулярном чемпионате, останется без чемпионского кубка и медалей.



«Такое решение было принято с учётом примера других стран. Национальными чемпионами становятся на льду, по результатам борьбы в плей-офф. Поскольку ситуация в этом году не позволяет нам этого сделать, мы решили, что у нас в этом сезоне не будет чемпионов», - поснила для пресс-релиза Эгле Землицкене, исполняющая обязанности генерального секретаря Ассоциации „Hockey Lietuva“.



По тем же причинам закончен сезон и в NVLRL: в этом турнире сезон также не будет продлён. Победители Детской и Молодежной Лиг также не будут объявлены.



Фото hockey.lt На состоявшемся вчера заседании совета Ассоциации „Hockey Lietuva“ было решено завершить чемпионат Литвы по хоккею нынешнего сезона, а также сражения в рамках Национальной хоккейной лиги (NVLRL) без объявления чемпионов.Единогласным решением Совета было принято решение завершить чемпионат Литвы, где уже начался этап плей-офф. Решение было принято в связи с возникновением чрезвычайной ситуации - угрозой вируса COVID-19 и объявленным в стране карантином.Также было решено, что в этом году не будет чемпионов Литвы по хоккею - клуб „Kaunas Hockey“ объявлен победителем регулярного чемпионата, но они не будут удостоены звания чемпиона. Это означает, что каунасская команда, победившая в регулярном чемпионате, останется без чемпионского кубка и медалей.«Такое решение было принято с учётом примера других стран. Национальными чемпионами становятся на льду, по результатам борьбы в плей-офф. Поскольку ситуация в этом году не позволяет нам этого сделать, мы решили, что у нас в этом сезоне не будет чемпионов», - поснила для пресс-релиза Эгле Землицкене, исполняющая обязанности генерального секретаря Ассоциации „Hockey Lietuva“.По тем же причинам закончен сезон и в NVLRL: в этом турнире сезон также не будет продлён. Победители Детской и Молодежной Лиг также не будут объявлены. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, хоккей, вирус, сезон, чемпион, „Kaunas Hockey“ — статья прочитана 113 раз Комментарии