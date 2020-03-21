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На Манежной площади заменили памятник Жукову

© РИА Новости / Илья Питалев


На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает РИА Новости.

Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь. Левая передняя нога коня также приподнята вверх. Предыдущий памятник демонтировали, пока он лежит на площади.

Скульптуру, выполненную скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма, установили 8 мая 1995 года.

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РИА Новости
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: война, история, память, памятник, Жуков
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 21 марта, 10:20

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