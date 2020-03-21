Загрузка... На Манежной площади заменили памятник Жукову 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев



На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает



Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь. Левая передняя нога коня также приподнята вверх. Предыдущий памятник демонтировали, пока он лежит на площади.



Скульптуру, выполненную скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма, установили 8 мая 1995 года.



На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает РИА Новости Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь. Левая передняя нога коня также приподнята вверх. Предыдущий памятник демонтировали, пока он лежит на площади.Скульптуру, выполненную скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма, установили 8 мая 1995 года. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, история Ключевые слова: война, история, память, памятник, Жуков География: Россия, Москва — статья прочитана 79 раз Комментарии