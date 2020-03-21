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На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает РИА Новости.
Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь. Левая передняя нога коня также приподнята вверх. Предыдущий памятник демонтировали, пока он лежит на площади.
Скульптуру, выполненную скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма, установили 8 мая 1995 года.
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РИА Новости
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