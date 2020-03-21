Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне 🔊 Воспроизвести



Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет



По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. В Москве считают позицию Эр-Рияда шантажом и отмечают, что смогут пережить нынешний кризис лучше, чем саудиты, подчеркивает издание.



"Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление", — сказал собеседник Bloomberg.



По сведениям источников агентства, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях.



Срыв сделки ОПЕК+



В начале марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, но это не устраивало Россию, которая предлагала сохранить существующие условия.



В результате с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ больше не будут иметь никаких обязательств. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое. Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. В Москве считают позицию Эр-Рияда шантажом и отмечают, что смогут пережить нынешний кризис лучше, чем саудиты, подчеркивает издание."Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление", — сказал собеседник Bloomberg.По сведениям источников агентства, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях.Срыв сделки ОПЕК+В начале марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, но это не устраивало Россию, которая предлагала сохранить существующие условия.В результате с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ больше не будут иметь никаких обязательств. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 148 раз Комментарии