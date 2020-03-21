Загрузка... В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает



— Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите, — отметил он.



Кроме того, каждый день как минимум 30 минут нужно заниматься спортом. При удалённой работе дома важно следить за тем, чтобы не сидеть в одной позе долгое время. Лучше делать трёхминутные перерывы каждые полчаса.



Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 10 025. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество случаев — 1074.



В России заболело 253 человека. Скончалась одна пожилая пациентка с побочными заболеваниями. У неё оторвался тромб. Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает ЛАЙФ — Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите, — отметил он.Кроме того, каждый день как минимум 30 минут нужно заниматься спортом. При удалённой работе дома важно следить за тем, чтобы не сидеть в одной позе долгое время. Лучше делать трёхминутные перерывы каждые полчаса.Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 10 025. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество случаев — 1074.В России заболело 253 человека. Скончалась одна пожилая пациентка с побочными заболеваниями. У неё оторвался тромб. Загрузка... life.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, рекомендации, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 187 раз Комментарии