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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает ЛАЙФ.
— Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите, — отметил он.
Кроме того, каждый день как минимум 30 минут нужно заниматься спортом. При удалённой работе дома важно следить за тем, чтобы не сидеть в одной позе долгое время. Лучше делать трёхминутные перерывы каждые полчаса.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 10 025. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество случаев — 1074.
В России заболело 253 человека. Скончалась одна пожилая пациентка с побочными заболеваниями. У неё оторвался тромб.
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life.ru
Ключевые слова: Китай, вирус, рекомендации, ВОЗ, пандемия
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