Испанцы требуют перечислить деньги экс-монарха на здравоохранение 🔊 Воспроизвести Хуан Карлос и Филипп Шестой



Соответствующую петицию подписали уже более 210 тысяч испанцев. Они призывают перевести на нужды здравоохранения деньги из теневого фонда бывшего короля Хуана Карлоса, сообщает



На фоне пандемии коронавируса сотни тысяч испанцев подписали петицию к королю Филиппу Шестому с призывом убедить своего отца - бывшего испанского монарха Хуана Карлоса перевести на нужды здравоохранения деньги из его панамского теневого фонда. По данным на вечер четверга, 19 марта, соответствущую онлайн-петицию подписали уже более 210 тысяч человек. Соответствующую петицию подписали уже более 210 тысяч испанцев. Они призывают перевести на нужды здравоохранения деньги из теневого фонда бывшего короля Хуана Карлоса, сообщает DW На фоне пандемии коронавируса сотни тысяч испанцев подписали петицию к королю Филиппу Шестому с призывом убедить своего отца - бывшего испанского монарха Хуана Карлоса перевести на нужды здравоохранения деньги из его панамского теневого фонда. По данным на вечер четверга, 19 марта, соответствущую онлайн-петицию подписали уже более 210 тысяч человек. Испания - одна из европейских стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2. В этой ситуации испанская система здравоохранения рада каждому евро. Однако сможет или захочет ли король уговорить своего отца, неясно.



Конфликт между сыном и отцом



После того, как появились сообщения о многомиллионных взятках, предположительно полученных Хуаном Карлосом за строительство скоростной железной дороги на Ближнем Востоке еще в годы пребывания на престоле, Филипп Шестой лишил Хуана Карлоса ежегодного жалованья в размере 194 000 евро. Конфликт в королевской семье, по всей видимости, не имеет шансов на урегулирование, общественности неизвестно, разговаривает ли еще Филипп со своим отцом.



Агентство KNA особо обращает внимание на тот факт, что петиция адресована действующему, а не бывшему монарху. Это, по мнению агентства, является свидетельством того, что испанское общество уже не доверяет Хуану Карлосу.



Инициатор петиции Иветте Торрент Монтане фактически устроила королю цугцванг, заявив: "Если мы все приложим усилия к тому, чтобы как можно быстрее преодолеть кризис с коронавирусом, король Филипп Шестой должен доказать, что он готов оказать помощь своей стране". dw.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: король, Китай, Испания, вирус, пандемия — статья прочитана 101 раз Комментарии