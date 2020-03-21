Микки Рурк застрял в Риге из-за коронавируса

Звёздам придётся дожидаться в Латвии отмены карантина и лишь затем продолжить съёмки фильма, сообщает ЛАЙФ.
Голливудские актёры Микки Рурк и Джексон Рэтбоун (известный по роли Джаспера в "Сумерках") застряли в Латвии из-за коронавируса. Звёзды прилетели в Ригу на съёмки мистического фильма о Второй мировой войне.
— В Латвию Микки Рурк и его помощница прилетели в середине марта, за несколько дней до закрытия границ. Успели даже сделать съёмочные тесты. Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры. Полиция приезжала и всё проверяла, — рассказал порталу Delfi глава продюсирующей фильм компании Forma Pro Films Игорь Пронин.
По его словам, члены съёмочной группы всегда находились на площадке в масках, голливудских звёзд привозили на частном транспорте и оградили от контактов с кем-либо. Однако съёмки пришлось приостановить. Сейчас актёры изолированы. Пронин добавил, что им придётся дожидаться в Латвии отмены карантина и продолжить съёмки.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрировать по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрировать по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.