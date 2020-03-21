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Микки Рурк застрял в Риге из-за коронавируса

Джексон Рэтбоун и Микки Рурк (справа). Фото © Instagram / jacksonrathbone / mickey_rourke_


Звёздам придётся дожидаться в Латвии отмены карантина и лишь затем продолжить съёмки фильма, сообщает ЛАЙФ.

Голливудские актёры Микки Рурк и Джексон Рэтбоун (известный по роли Джаспера в "Сумерках") застряли в Латвии из-за коронавируса. Звёзды прилетели в Ригу на съёмки мистического фильма о Второй мировой войне.

— В Латвию Микки Рурк и его помощница прилетели в середине марта, за несколько дней до закрытия границ. Успели даже сделать съёмочные тесты. Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры. Полиция приезжала и всё проверяла, — рассказал порталу Delfi глава продюсирующей фильм компании Forma Pro Films Игорь Пронин.
По его словам, члены съёмочной группы всегда находились на площадке в масках, голливудских звёзд привозили на частном транспорте и оградили от контактов с кем-либо. Однако съёмки пришлось приостановить. Сейчас актёры изолированы. Пронин добавил, что им придётся дожидаться в Латвии отмены карантина и продолжить съёмки.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрировать по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
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life.ru
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: кино, граница, актеры, контроль, Микки Рурк, карантин, распространение, коронавирус
География: Латвия
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добавлена сегодня, 21 марта, 13:40

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