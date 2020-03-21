Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Lim Huey Teng



Со среды, 18 марта 2020 года, страны мира будут находиться в симуляторе, где имитируется состояние мировой войны. Население изолировано в границах государств, свобода передвижения и собраний приостановлена, ведущие экономики сознательно падают, ФРС включила печатный станок. Так и хочется сказать словами Райкина: "Ох и дурят нашего брата"



Зададимся вопросом, для чего всё это?



Снежинка в океане лавы



Еще до того, как Европа впервые в послевоенной истории огородилась друг от друга границами и окопалась, еще только-только стартовало гигантских масштабов планетарное медиашоу о том, что корона-апокалипсис пришел в Европу, мало кто услышал голос итальянского философа Джорджио Агамбена. Со среды, 18 марта 2020 года, страны мира будут находиться в симуляторе, где имитируется состояние мировой войны. Население изолировано в границах государств, свобода передвижения и собраний приостановлена, ведущие экономики сознательно падают, ФРС включила печатный станок. Так и хочется сказать словами Райкина: "Ох и дурят нашего брата"Зададимся вопросом, для чего всё это?Еще до того, как Европа впервые в послевоенной истории огородилась друг от друга границами и окопалась, еще только-только стартовало гигантских масштабов планетарное медиашоу о том, что корона-апокалипсис пришел в Европу, мало кто услышал голос итальянского философа Джорджио Агамбена.



Агамбен публично высказался тогда, когда всего этого еще не было, но многие посвященные знали о том, что готовится государством. Можно сказать, в самый канун. Итак, философ (не финансист, не чиновник, не эпидемиолог) назвал чрезвычайные меры, которые готовило его правительство, «истеричными, иррациональными и совершенно необоснованными». И сообщил о том, что итальянский Национальный исследовательский совет (CNR) издал декларацию, в которой говорится не только о том, что «в Италии нет эпидемии», но и о том, что, согласно эпидемиологическим данным, инфекция вызывает легкие/средние симптомы (своего рода грипп) «в 80-90% случаев». В 10-15% случаев может развиться пневмония, но в подавляющем большинстве случаев в легкой форме. «Подсчитано, что только 4% пациентов нуждаются в интенсивной терапии», — рассказал Агамбен. Голос философа услышан, естественно, не был, на сегодня Италия — самая закрытая и одиозная страна с коронавирусом.



Общество спектакля



«Если это реальная ситуация, то почему средства массовой информации и власти делают все возможное, чтобы распространить состояние паники, провоцируя тем самым настоящее чрезвычайное положение с серьезными ограничениями в передвижении и приостановкой повседневной жизни в целых регионах?» — задавал вопрос Джорджио Агамбен.



Он объяснял это тенденцией к использованию чрезвычайного положения в качестве нормальной парадигмы для власти. Расплывчато сформулированный закон о ЧС был без обсуждений принят правительством Италии, расплывчатость позволила создать во всей стране иллюзию состояния войны с соответствующими ей ограничениями всех свобод и порядков.



Агамбен — философ-эсхатолог, он любитель теорий заговора, но без перебора с «лунным» или «плоскоземельным». Его философия строится на антикапитализме, хотя он и не левый. По Агамбену, глобализация зашла в тупик, расширяться некуда, так что для создания симулякра движения служит так называемое «общество спектакля», в котором медийные образы и сообщения становятся важнее, чем реальный мир.



И эта картина вполне видна на примере сегодняшних событий. Накачка истерии и паники со стороны СМИ обязательно присутствуют, ничем и никем не сдерживаемые. Однако в отличие от прошлых историй, с SARS, например, первичны не СМИ, а руководства стран с ведущими экономиками, политику которых в отношении коронавируса копируют развивающиеся страны со слабыми экономиками.



Для создания мощных медийных образов используются голливудские звезды: Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Крис Хивью, Идрис Эльба. При этом стоит заметить, что Хэнкс как-то подозрительно быстро вылечился — буквально за два дня. А президент Бразилии вообще не болел вирусом Сovid-20, как сообщали СМИ. Но это мало кого волнует, потому что общество «спектакля» верит актерам, среди которых король Швеции. Две «жертвы» коронавируса из Черновцов (Украина), как оказалось позже, умерли совсем от другого. Но, как писал классик, «оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда».



Война картонными мечами



Слово «война», кстати, используется часто и много, к месту и не к месту. И его использование обратно пропорционально компетентности.



Самый яркий пример — Украина и ее президент Зеленский и мэр столицы Кличко, министр здравоохранения Емец и им подобные. Но даже в устах президента, бывшего всего год-полтора назад известным комиком, это серьезно и влечет к самым «военным» последствиям.



Запрет на выезд любых лиц из «пострадавшего» региона, запрет на доступ в «пострадавший» регион, запрет на мероприятия или инициативы любого характера, формы собраний в общественных или частных местах, в том числе культурного, рекреационного, спортивного и религиозного характера, закрытие детских садов, школ, вузов, музеев. Приостанавливается действие всех правил, касающихся публичных процедур. Наконец, осуществление карантинных мер и активного наблюдения за лицами, имевшими тесные контакты с подтвержденными случаями инфицирования.



Не слишком ли непропорциональная реакция на то, что, согласно стандартам ВОЗ, не слишком отличается от обычной простуды-ОРВИ? Кстати, в этом году из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Европе и европейской части бывшего СССР не сообщалось даже о «ежегодной» эпидемии гриппа, который по всем параметрам куда опаснее того, что известно о коронавирусе. Реакция государств, закрывших свои границы, как будто немцы взяли Париж, а японцы Гонконг, совершенно несоизмерима. Можно подумать, проблемы войн и терроризма исчерпаны, а значит, для принятия исключительных мер изобретение «эпидемии» дает идеальный предлог для их распространения за пределы каких-либо ограничений. А главным тревожным фактором является состояние тотального страха, рожденного СМИ и правительствами. И картины неадекватного ажиотажного спроса на туалетную бумагу тому свидетельство. Чем рулон или десять рулонов могут спасти от температуры и хрипов в альвеолах, история умалчивает. СМИ накачали такой уровень страха от неопределенности, что чопорные англичанки дерутся в супермаркетах с такой яростью, что так и хочется подписать эту картину словами: «угадай страну».



Трезвые же голоса убиваются наповал указами и постановлениями правительств.



Вирус госкапитализма



Чрезвычайные меры не вызвали никаких протестов, хотя на Украине вотируют такие, в сравнении с которыми «законы 16 января» — «мойте руки перед едой».



Вряд ли вирус Сovid-19 чистый фейк. Не стоит идти так далеко, чтобы думать, будто он — порождение военных лабораторий. Но это обычная форма ОРВИ с довольно низкими показателями заболеваемости и даже смертности для введения войск в города. И если такой призрачный повод использован именно для этого, стоит подумать о том, что «пузырь» надут для каких-то глобальных целей. Признаки налицо.



В 2008 году не было коронавируса, но регуляторы-бюрократы глобально вмешались в экономику даже в таком антисоциалистическом проекте, как США. 12 лет назад интервенция государств коснулась банковского сектора. Борьбой же с непонятно каким из себя «коронавирусом» можно обосновать любое тотальное вмешательство во что угодно. Источник всех решений — государства. Они создают невыносимые для бизнеса условия вводимыми ограничениями. И бизнесмен с надеждой ползет к трону бюрократа, который сидит на зарплате у бизнесмена. Спасение банковских жертв 2008 года было национализацией убытков на фоне приватизации прибылей. Попытки правительств компенсировать «антикризисные» затраты за счёт закручивания «фискальных гаек» плохо заканчивались.



Но сейчас — другое дело. Речь о жизни и здоровье. Ради этого пойдут на все. На что именно?



Железная пята



Главное следствие «пандемии коронавируса», объявленного чиновниками-бюрократами ВОЗ, является падение экономики Китая и других стран, включая США. Прошлую неделю это сравнивали и с «черным вторником», и с «четвертой мировой», и с «падением СССР».



Параллельный сценарий — падение цен на нефть. Напрямую с коронавирусным хайпом не связанный, так как причиной стал развал проекта ОПЕК+ вследствие выхода из него России. Саудиты затопили рынки дешевой нефтью, медвежий тренд стал триумфальным. При этом раздавались одинокие голоса о том, что саудиты — парни в простынях — марионетки США, которые через них пытаются спасти свой «сланцевый пузырь».



Падение нефти усилило падение индексов. Вот и случилось давно ожидаемое «обнуление». ФРС приняла решение опустить учетную ставку до нуля, разбросать с «самосвалов» полтора триллиона свежеотпечатанных долларов, не подкрепленных абсолютно ничем. Но это не ограничилось ФРС. Тренд стал глобальным: за федеральным резервом выступил Банк Англии, Европейский центральный банк, Банк Канады, Национальный банк Швейцарии и Банк Японии. Скоординированные меры названы «расширением предоставления ликвидности в помощь существующим соглашениям по своп-линиям в долларах США».



Раньше это было только в 2008 году, когда ФРС выступила в роли мирового Центробанка и регулятора глобальной экономики. Сегодня все вышеуказанные банки договорились снизить ставку на 25 базисных пунктов. Речь о взаимном обмене валютами между ведущими экономиками на основании инсайдерского сговора с неизвестными бенефициарами.



Предварительные итоги



ФРС снизила учётную ставку и объявила о планах закупки дополнительных облигаций на общую сумму в 700 млрд долларов, в том числе 500 млрд на казначейские бумаги США. С учётом 2% инфляции ставка отрицательная. Это значит огромный минус и дефицит мировой экономики, который будут гасить сбережениями стабилизационных, социальных, пенсионных и прочих фондов. Все под прикрытием глобального шоу «коронавирус» с реальной локализацией обществ в пределах концентрационных национальных государств.



Одинокие голоса отмечают феномен «коронавируса» в том, что теперь не банк платит за право пользоваться деньгами бизнеса и населения, а они платят за то, что деньги хранятся в банке. Это беспрецедентное ограбление не только фондов и резервов — это шарят в кармане у каждого. Глобализм, основанный на Бреттон-Вудской и Ямайкской системах, умер, решив напоследок ограбить весь мир.



Автор: Максим Максимов для При всем своем масштабе он мало известен за пределами Италии и очень мало за границами ЕС. При этом именно он первым среди «мудрецов XXI» века озвучил сомнение в том, что меры, принимаемые в Китае, но главным образом в Европе, адекватны угрозе. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу мировым очагом коронавируса. А очаг очага — Италия, где, согласно никем не проверенным статистикам, наибольшее число заболевших, жертв… и мер, направленных на ликвидацию якобы существующей угрозы.Агамбен публично высказался тогда, когда всего этого еще не было, но многие посвященные знали о том, что готовится государством. Можно сказать, в самый канун. Итак, философ (не финансист, не чиновник, не эпидемиолог) назвал чрезвычайные меры, которые готовило его правительство, «истеричными, иррациональными и совершенно необоснованными». И сообщил о том, что итальянский Национальный исследовательский совет (CNR) издал декларацию, в которой говорится не только о том, что «в Италии нет эпидемии», но и о том, что, согласно эпидемиологическим данным, инфекция вызывает легкие/средние симптомы (своего рода грипп) «в 80-90% случаев». В 10-15% случаев может развиться пневмония, но в подавляющем большинстве случаев в легкой форме. «Подсчитано, что только 4% пациентов нуждаются в интенсивной терапии», — рассказал Агамбен. Голос философа услышан, естественно, не был, на сегодня Италия — самая закрытая и одиозная страна с коронавирусом.«Если это реальная ситуация, то почему средства массовой информации и власти делают все возможное, чтобы распространить состояние паники, провоцируя тем самым настоящее чрезвычайное положение с серьезными ограничениями в передвижении и приостановкой повседневной жизни в целых регионах?» — задавал вопрос Джорджио Агамбен.Он объяснял это тенденцией к использованию чрезвычайного положения в качестве нормальной парадигмы для власти. Расплывчато сформулированный закон о ЧС был без обсуждений принят правительством Италии, расплывчатость позволила создать во всей стране иллюзию состояния войны с соответствующими ей ограничениями всех свобод и порядков.Агамбен — философ-эсхатолог, он любитель теорий заговора, но без перебора с «лунным» или «плоскоземельным». Его философия строится на антикапитализме, хотя он и не левый. По Агамбену, глобализация зашла в тупик, расширяться некуда, так что для создания симулякра движения служит так называемое «общество спектакля», в котором медийные образы и сообщения становятся важнее, чем реальный мир.И эта картина вполне видна на примере сегодняшних событий. Накачка истерии и паники со стороны СМИ обязательно присутствуют, ничем и никем не сдерживаемые. Однако в отличие от прошлых историй, с SARS, например, первичны не СМИ, а руководства стран с ведущими экономиками, политику которых в отношении коронавируса копируют развивающиеся страны со слабыми экономиками.Для создания мощных медийных образов используются голливудские звезды: Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Крис Хивью, Идрис Эльба. При этом стоит заметить, что Хэнкс как-то подозрительно быстро вылечился — буквально за два дня. А президент Бразилии вообще не болел вирусом Сovid-20, как сообщали СМИ. Но это мало кого волнует, потому что общество «спектакля» верит актерам, среди которых король Швеции. Две «жертвы» коронавируса из Черновцов (Украина), как оказалось позже, умерли совсем от другого. Но, как писал классик, «оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда».Война картонными мечамиСлово «война», кстати, используется часто и много, к месту и не к месту. И его использование обратно пропорционально компетентности.Самый яркий пример — Украина и ее президент Зеленский и мэр столицы Кличко, министр здравоохранения Емец и им подобные. Но даже в устах президента, бывшего всего год-полтора назад известным комиком, это серьезно и влечет к самым «военным» последствиям.Запрет на выезд любых лиц из «пострадавшего» региона, запрет на доступ в «пострадавший» регион, запрет на мероприятия или инициативы любого характера, формы собраний в общественных или частных местах, в том числе культурного, рекреационного, спортивного и религиозного характера, закрытие детских садов, школ, вузов, музеев. Приостанавливается действие всех правил, касающихся публичных процедур. Наконец, осуществление карантинных мер и активного наблюдения за лицами, имевшими тесные контакты с подтвержденными случаями инфицирования.Не слишком ли непропорциональная реакция на то, что, согласно стандартам ВОЗ, не слишком отличается от обычной простуды-ОРВИ? Кстати, в этом году из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Европе и европейской части бывшего СССР не сообщалось даже о «ежегодной» эпидемии гриппа, который по всем параметрам куда опаснее того, что известно о коронавирусе. Реакция государств, закрывших свои границы, как будто немцы взяли Париж, а японцы Гонконг, совершенно несоизмерима. Можно подумать, проблемы войн и терроризма исчерпаны, а значит, для принятия исключительных мер изобретение «эпидемии» дает идеальный предлог для их распространения за пределы каких-либо ограничений. А главным тревожным фактором является состояние тотального страха, рожденного СМИ и правительствами. И картины неадекватного ажиотажного спроса на туалетную бумагу тому свидетельство. Чем рулон или десять рулонов могут спасти от температуры и хрипов в альвеолах, история умалчивает. СМИ накачали такой уровень страха от неопределенности, что чопорные англичанки дерутся в супермаркетах с такой яростью, что так и хочется подписать эту картину словами: «угадай страну».Трезвые же голоса убиваются наповал указами и постановлениями правительств.Чрезвычайные меры не вызвали никаких протестов, хотя на Украине вотируют такие, в сравнении с которыми «законы 16 января» — «мойте руки перед едой».Вряд ли вирус Сovid-19 чистый фейк. Не стоит идти так далеко, чтобы думать, будто он — порождение военных лабораторий. Но это обычная форма ОРВИ с довольно низкими показателями заболеваемости и даже смертности для введения войск в города. И если такой призрачный повод использован именно для этого, стоит подумать о том, что «пузырь» надут для каких-то глобальных целей. Признаки налицо.В 2008 году не было коронавируса, но регуляторы-бюрократы глобально вмешались в экономику даже в таком антисоциалистическом проекте, как США. 12 лет назад интервенция государств коснулась банковского сектора. Борьбой же с непонятно каким из себя «коронавирусом» можно обосновать любое тотальное вмешательство во что угодно. Источник всех решений — государства. Они создают невыносимые для бизнеса условия вводимыми ограничениями. И бизнесмен с надеждой ползет к трону бюрократа, который сидит на зарплате у бизнесмена. Спасение банковских жертв 2008 года было национализацией убытков на фоне приватизации прибылей. Попытки правительств компенсировать «антикризисные» затраты за счёт закручивания «фискальных гаек» плохо заканчивались.Но сейчас — другое дело. Речь о жизни и здоровье. Ради этого пойдут на все. На что именно?Главное следствие «пандемии коронавируса», объявленного чиновниками-бюрократами ВОЗ, является падение экономики Китая и других стран, включая США. Прошлую неделю это сравнивали и с «черным вторником», и с «четвертой мировой», и с «падением СССР».Параллельный сценарий — падение цен на нефть. Напрямую с коронавирусным хайпом не связанный, так как причиной стал развал проекта ОПЕК+ вследствие выхода из него России. Саудиты затопили рынки дешевой нефтью, медвежий тренд стал триумфальным. При этом раздавались одинокие голоса о том, что саудиты — парни в простынях — марионетки США, которые через них пытаются спасти свой «сланцевый пузырь».Падение нефти усилило падение индексов. Вот и случилось давно ожидаемое «обнуление». ФРС приняла решение опустить учетную ставку до нуля, разбросать с «самосвалов» полтора триллиона свежеотпечатанных долларов, не подкрепленных абсолютно ничем. Но это не ограничилось ФРС. Тренд стал глобальным: за федеральным резервом выступил Банк Англии, Европейский центральный банк, Банк Канады, Национальный банк Швейцарии и Банк Японии. Скоординированные меры названы «расширением предоставления ликвидности в помощь существующим соглашениям по своп-линиям в долларах США».Раньше это было только в 2008 году, когда ФРС выступила в роли мирового Центробанка и регулятора глобальной экономики. Сегодня все вышеуказанные банки договорились снизить ставку на 25 базисных пунктов. Речь о взаимном обмене валютами между ведущими экономиками на основании инсайдерского сговора с неизвестными бенефициарами.ФРС снизила учётную ставку и объявила о планах закупки дополнительных облигаций на общую сумму в 700 млрд долларов, в том числе 500 млрд на казначейские бумаги США. С учётом 2% инфляции ставка отрицательная. Это значит огромный минус и дефицит мировой экономики, который будут гасить сбережениями стабилизационных, социальных, пенсионных и прочих фондов. Все под прикрытием глобального шоу «коронавирус» с реальной локализацией обществ в пределах концентрационных национальных государств.Одинокие голоса отмечают феномен «коронавируса» в том, что теперь не банк платит за право пользоваться деньгами бизнеса и населения, а они платят за то, что деньги хранятся в банке. Это беспрецедентное ограбление не только фондов и резервов — это шарят в кармане у каждого. Глобализм, основанный на Бреттон-Вудской и Ямайкской системах, умер, решив напоследок ограбить весь мир.Автор: Максим Максимов для УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: аналитика, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 279 раз Комментарии