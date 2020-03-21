Россиянку будут судить за фейки о коронавирусе 🔊 Воспроизвести



За вранье и провокацию жительница Приамурья пойдет под суд. Ее подозревают в распространении фейков о коронавирусе.



Полицейские Амурской области мониторили соцсети и наткнулись на сообщения о заболевших COVID-19 на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приамурью, передает



В них были ложные цифры. Авторов и распространителей фейков начали искать. Сотрудники правоохранительных органов вышли на местную жительницу, которая распространяла это вранье в Сети. На женщину составили административный материал, который позже передадут в суд.



Распространителям фейков по закону грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Если лживую информацию рассылают юридические лица, то суд может назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей.



Ранее президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он подчеркнул, что ложную информацию об эпидемии чаще всего распространяют осознанно. За вранье и провокацию жительница Приамурья пойдет под суд. Ее подозревают в распространении фейков о коронавирусе.Полицейские Амурской области мониторили соцсети и наткнулись на сообщения о заболевших COVID-19 на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приамурью, передает 360tv В них были ложные цифры. Авторов и распространителей фейков начали искать. Сотрудники правоохранительных органов вышли на местную жительницу, которая распространяла это вранье в Сети. На женщину составили административный материал, который позже передадут в суд.Распространителям фейков по закону грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Если лживую информацию рассылают юридические лица, то суд может назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей.Ранее президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он подчеркнул, что ложную информацию об эпидемии чаще всего распространяют осознанно. 360tv.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 207 раз Комментарии