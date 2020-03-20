Партия средств медзащиты из Китая достигнет Литву как можно быстрее – посол Литвы в Китае 🔊 Воспроизвести посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните, фото: 15min.lt



Партия средств медицинской защиты достигнет Литву так быстро, насколько возможно, утверждает посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните.



"Сегодня подписана закупка, средства собирают, тогда будем смотреть, как эти средства поедут в Литву. Есть два варианта – либо рейс, либо поезд", – сказала BNS дипломат.



"Партия достигнет Литву так быстро, насколько возможно", – добавила она.



Посол также сказала, что эти средства помогло приобрести посольство, а также, что в данный момент диппредставительство "завалено" просьбами из Литвы о закупках.



В пятницу Министерство здравоохранения сообщило, что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых высоких бахил. Партия средств медицинской защиты достигнет Литву так быстро, насколько возможно, утверждает посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните."Сегодня подписана закупка, средства собирают, тогда будем смотреть, как эти средства поедут в Литву. Есть два варианта – либо рейс, либо поезд", – сказала BNS дипломат."Партия достигнет Литву так быстро, насколько возможно", – добавила она.Посол также сказала, что эти средства помогло приобрести посольство, а также, что в данный момент диппредставительство "завалено" просьбами из Литвы о закупках.В пятницу Министерство здравоохранения сообщило, что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых высоких бахил. Суммы договоров и названия компаний, с которыми подписаны договора, пока не называются.



У посла нет информации о партии реагентов из Китая и Южной Кореи



Их Китая и Южной Кореи сейчас в Литву должна идти партия с реагентами, предназначенными для тестов на коронавирус COVID-19, однако посол И. Марчюлёните утверждает, что не обладает информации о ней.



Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.



Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор.



Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе.



С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов.



Из-за нехватки реагентов министерство останавливает открытие мобильных пунктов проверки в семи городах страны. Пункты пока действуют только в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, закупка, карантин, распространение, коронавирус, средства защиты География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии