Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> Партия средств медзащиты из Китая достигнет Литву как можно быстрее – посол Литвы в Китае

Партия средств медзащиты из Китая достигнет Литву как можно быстрее – посол Литвы в Китае

посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните, фото: 15min.lt


Партия средств медицинской защиты достигнет Литву так быстро, насколько возможно, утверждает посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните.

"Сегодня подписана закупка, средства собирают, тогда будем смотреть, как эти средства поедут в Литву. Есть два варианта – либо рейс, либо поезд", – сказала BNS дипломат.

"Партия достигнет Литву так быстро, насколько возможно", – добавила она.

Посол также сказала, что эти средства помогло приобрести посольство, а также, что в данный момент диппредставительство "завалено" просьбами из Литвы о закупках.

В пятницу Министерство здравоохранения сообщило, что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых высоких бахил.
Суммы договоров и названия компаний, с которыми подписаны договора, пока не называются.

У посла нет информации о партии реагентов из Китая и Южной Кореи

Их Китая и Южной Кореи сейчас в Литву должна идти партия с реагентами, предназначенными для тестов на коронавирус COVID-19, однако посол И. Марчюлёните утверждает, что не обладает информации о ней.

Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор.

Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе.

С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов.

Из-за нехватки реагентов министерство останавливает открытие мобильных пунктов проверки в семи городах страны. Пункты пока действуют только в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, закупка, карантин, распространение, коронавирус, средства защиты
География: Литва
статья прочитана 102 раза
добавлена сегодня, 20 марта, 20:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка