Посольство РФ в Литве призвало россиян скорее возвращаться домой 🔊 Воспроизвести



В диппредставительстве рассказали, через какие пункты пропуска соотечественники могут пересечь границы с балтийской республикой, сообщает



"В связи с введенными в Литве ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Литве с туристическими, деловыми или частными визитами, как можно скорее вернуться на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении диппредставительства. В диппредставительстве рассказали, через какие пункты пропуска соотечественники могут пересечь границы с балтийской республикой, сообщает Sputnik Литва . Посольство России в Литве рекомендует россиянам, находящимся на территории балтийской республики, как можно скорее вернуться домой."В связи с введенными в Литве ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Литве с туристическими, деловыми или частными визитами, как можно скорее вернуться на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении диппредставительства. В дипмиссии предупредили, что для пересечения границы Литвы с Калининградской областью можно воспользоваться пунктами пропуска "Панемуне – Советск" и "Кибартай – Чернышевское". До них можно добраться на междугородних автобусах, железнодорожным транспортом или такси.



В Литве подтверждено почти 50 случаев заболевания коронавирусом. В стране с 16 по 30 марта объявлен карантин. Также республика ввела ограничения на въезд иностранцев.



Ранее сообщалось, что до 23 марта будет открыт гуманитарный коридор для транзита иностранных граждан, которые возвращаются на родину через Литву.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. По данным организации, в мире насчитывается около 210 тысяч случаев заражения. Более 8,7 тысячи человек умерли. Всего вирусом поражены 168 стран. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, посольство, контроль, россияне, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии