Президент Литвы дал расширенное интервью BNS о положении дел в стране 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что государство готово увеличить долг ради спасения экономики, однако подчеркивает, что бизнесмены также должны вести себя социально ответственно по отношению к работникам и партнерам.



Глава государства отмечает, что кризис с коронавирусом снял маски с некоторых предпринимателей.



"Такие сложные обстоятельства, которые сейчас проявились, они помогают снять маски", – сказал Г. Науседа в пятницу в интервью BNS.



После того как в Литве был введен карантин, в СМИ появились сообщения о то, что некоторые крупные компании уже в первый день заявили об остановке заказов и платежей, или даже предложили своим работникам брать бюллетени нетрудоспособности, соврав медикам об имевшемся контакте с зараженными людьми. Глава государства отмечает, что кризис с коронавирусом снял маски с некоторых предпринимателей."Такие сложные обстоятельства, которые сейчас проявились, они помогают снять маски", – сказал Г. Науседа в пятницу в интервью BNS.После того как в Литве был введен карантин, в СМИ появились сообщения о то, что некоторые крупные компании уже в первый день заявили об остановке заказов и платежей, или даже предложили своим работникам брать бюллетени нетрудоспособности, соврав медикам об имевшемся контакте с зараженными людьми.



В это время многие другие предприниматели дарили медицинское оборудование и средства защиты для медиков, предлагали им бесплатные отпуска.



"Сегодня одни предприниматели пишут сообщения и письма и спрашивают о том, какой вклад мы можем внести в то, чтобы общество скорее одолело коронавирус, что мы можем произвести, как перевести свои средства в спецфонды, из которых будет финансирование. А другие словно ни в чем не бывало требуют такую же плату за аренду со своих арендаторов, требуют от своих работников врать и пользоваться государственной помощью без необходимых оснований", – сказал Г. Науседа.



Литовский президент утверждает, что с началом кризиса у части предпринимателей есть возможность пользоваться резервами, накопленными за счет прибыли. С целью сокращения негативных последствий, на этой неделе был утвержден план помощи в сохранении рабочих мест и компании на 2,5 млрд. евро, он предусматривает перенос уплаты налогов, компенсацию зарплат работников.



Г. Науседа утверждает, что Литва готова повысить долг, чтобы сохранить рабочие места.



"Государство действительно готово забрести в долги, спасая, прежде всего, сам бизнес, и что самое важно, рабочие места и доходы людей", – сказал Г. Науседа.



Он подчеркнул, что Еврокомиссия решила предоставить государствам-членам больше гибкости в вопросе дефицита бюджета, а Европейский Центробанк – повысить объем денег в обороте, чтобы можно было легче кредитовать средний и малый бизнес.



"Сегодня мы не должны лежать в этом Прокрустовом ложе, которое предусмотрено пактом стабильности и роста, поэтому сейчас у нас есть все заверения в том, что государства могут идти по пути увеличения программ заимствований, больше заимствовать, повышать госрасходы и предусматривать определенные механизмы для компенсации неизбежного сокращения доходов бюджета, ведь все мы входим в иную стадию развития экономики", – сказал Г. Науседа.



Минфин Литвы прогнозирует, что литовская экономика по причине кризиса с коронавирусом в этом году может сократиться на 1,3-2,8%, однако при условии, что вирус будет взят под контроль в первом полугодии.



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Литовский президент Гитанаус Науседа сказал, что до сих Евросоюз мешкал с координацией решений по контролю над коронавирусом, однако в последние дни скорость принятия решений увеличилась.



Глава Литовского государства утверждает, что ситуация покажет, на самом ли деле сообщество является единым – президент прибег к метафоре о том, "что в данный момент и решается вопрос, является ли ЕС семьей или просто домовым комитетом жителей".



"В семье, как мы прекрасно знаем, брат позаботится о сестре, отец позаботится о матери, мать позаботиться о своих детях, и не будет никаких условий, предположений, требований и тому подобного", – сказал Г. Науседа в интервью BNS в пятницу.



"Жилищном сообществе возможно придется созвать собрание, возможно на нем не будет кворума, в итоге одна из квартир может подумать, что мне на этой лестничной клетке очень хорошо, а остальные пусть приводят в порядок как считают нужным. Я бы хотел, чтобы ЕС был семьей, а не жилищным сообществом. Но пока сегодня я не могу ответить на этот вопрос", – сказал президент.



Г. Науседа сказал, что недостаток координации особо выявил кризис с закрытыми границами Польши, однако вместе с тем, он добавил, что в последние время "скорость принятия решений и желание помочь значительно выросли".



В интервью BNS президент также сказал, что призвал правительство оставить гуманитарный коридор для пересечения территории Литвы иностранцами, возвращающимися в свои страны. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник.



"Как раз этот вопрос мы обсуждали сегодня с премьером, чтобы все же была возможность при определенных очень жестких условиях для граждан ЕС попадать в свои государства, но, конечно, их должны сопровождать конвоем до границы, после пересечения которой они станут ответственностью уже другого государства", – сказал Г. Науседа.



"Литва как ответственный член сообщества, должна выполнять свои обязательства, которые приняла в Евросоюзе", – добавил президент.



В ответ на вопрос BNS о том, пришел ли он в этом вопросе к согласию с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, президент сказал: "Я думаю, что в той или в иной форме это решение должно быть реализовано".



С возникновением пандемии политики Италии пожаловались на то, что не получили почти никакой помощи от других стран ЕС, а часть государств блока лишь срочно закрыла свои границы.



В последнее время ЕС начал согласовывать общие закупки медицинского оборудования, в зоне евро рассматривается возможность общего займа.



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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Литве под контролем, а азиатский опыт показывает, что, если общество должным образом соблюдает карантин, то ему удастся обуздать вирус за три или четыре месяца.



"В данный момент я действительно вижу, что ситуация находится под контролем", – заявил президент в пятницу в интервью BNS.



Г. Науседа утверждает, что правительство можно критиковать за то, что медицинское оборудование или необходимые для анализов реагенты не были доставлены раньше, о сейчас как центральная, так и местные власти, а также медики "делают все, чтобы действия координировались".



"Поверьте, государственные ведомства действительно делают все, и люди работают ненормированные часы, действительно переносят большие нагрузки по этой причине (...). Мы критикуем, возможно за то, что не было сделано, а не самих людей, поскольку это необычайно важно, ведь в это сложное время мы должны чувствовать плече друг друга", – сказал глава государства.



Он отметил, что в нынешней ситуации приоритетом должна быть поставка защитных средств медикам.



"Важно, чтобы медицинская общественность, которая выполняет эту функцию последнего защитника, чувствовала себя в безопасности, сама не была затронута вирусом", – сказал Г. Науседа.



Президент сказал, что опыт Китая и Южной Кореи позволяет надеяться на то, что через 3-4 месяца тенденция может измениться, однако подчеркнул, что различные ограничения могут возникнуть и позднее, чтобы избежать новых пиков распространения вируса.



"Ситуация, которую пережили как одно, так и другое государство, свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса или обострение можно остановить за три, возможно четыре месяца", – сказал Г. Науседа.



"Но в любом случае это не означает, что проблема перестанет существовать, поскольку и далее риск заражения сохранится, условия нераспространения его все равно должны быть ужесточены, и это далеко не будет возврат к точке A, из которой мы вышли, и возврат к нормальным условиям. Некоторое время потребуется предпринимать меры дополнительной безопасности, чтобы просто после первого всплеска коронавируса не последовали второй или третий", – сказал он.



В интервью президент призвал людей соблюдать условия карантина, при необходимости оставаться дома, и при необходимости вносить вклад в акции гражданской солидарности.



"Я бы хотел поздравить тех людей, которые действительно осознали свой гражданский долг, поняли, что проще всего лишь критиковать, предлагать снять кому-то голову с плеч за невыполнение своих функций – мы сможем это сделать позднее еще много раз. Но сегодня очень важно, чтобы мы сами вносили конкретный вклад в общее дело. Ответственным поведением или деньгами – это уже менее важно", – сказал Г. Науседа.



"Я бы еще раз хотел обратиться к людям, сказать, что поверьте, этот кризис действительно преодолим, и он будет преодолен, и я верю, что с наименьшими затратами и наименьшим риском. А мы еще раз, не только по случаю праздников, но и в момент испытаний почувствовать себя настоящими гражданами своего государства, которые больше всего любят Литву", – сказал Г. Науседа.



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Литовский президент Гитанас Науседа на следующей неделе обещает представить кандидата на пост главы Департамента госбезопасности (ДГБ).



"Я полагаю, что кандидатура главы ДГБ точно будет представлена на следующей неделе. Я жду того момента, когда смогу это сделать", – сказал президент в пятницу в интервью BNS.



Он пока не называл кандидата на этот пост, однако ранее подтверждал, что рассматривает и возможность назначить на второй срок нынешнего директора ведомства Дарюса Яунишкиса, поскольку он является "очень серьезным кандидатом".



Глава государства также отметил, что парламент должен работать, невзирая на карантин, чтобы принимать необходимые решения.



"Какой был сложной не была ситуация, сейм обеспечивает парламентский контроль за исполнительной властью, и должен выполнять свои функции, не смотря на то, что происходит за окном. Для этого есть альтернативные способы, удаленные методы работы и прочее, чтобы можно было решать вопросы и принимать решения", – сказал президент.



В понедельник правление сейма намерено определиться по времени пленарных заседаний, среди возможных дат – 31 марта.



Поиски нового главы ДГБ проходят на фоне выяснений ситуации в департаменте, связанной с тем, что, как стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



Разведывательное ведомство утверждает, не собирало информацию об этих лицах, строго придерживалось законов, но могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.



Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истечет 13 апреля этого года.



Директора этого департамента со сроком полномочий в пять лет с одобрения сейма назначает и увольняет президент. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, дгб, граница, интервью, контроль, Гитанас Науседа, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии