В Литве - 14 новых случаев COVID19, один - у врача Вильнюсской клиники Сантарос 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Литве были выявлены 14 новых случаев коронавируса COVID-19, один из них – у врача Вильнюсской клиники Сантарос.



Медик с положительным результатом не путешествовал, его случай кластерный.



Как сообщила BNS представитель Министерства здравоохранения по связям с общественностью Юстина Петравичене, в данный момент эпидемиологи выясняют, как он мог заразиться.



Зараженный медик находится на лечении в клинике Сантарос.



В целом в Литве выявлены 63 случая, сообщило министерство.



Среди 14 установленных есть и еще один кластерный случай – лицо, заразилось от близкого, он лечится в Каунасской клинической больнице.



Девять новых случаев являются привозными, три случая выявлены на мобильных пунктах, по поводу их выясняется. В пятницу в Литве были выявлены 14 новых случаев коронавируса COVID-19, один из них – у врача Вильнюсской клиники Сантарос.Медик с положительным результатом не путешествовал, его случай кластерный.Как сообщила BNS представитель Министерства здравоохранения по связям с общественностью Юстина Петравичене, в данный момент эпидемиологи выясняют, как он мог заразиться.Зараженный медик находится на лечении в клинике Сантарос.В целом в Литве выявлены 63 случая, сообщило министерство.Среди 14 установленных есть и еще один кластерный случай – лицо, заразилось от близкого, он лечится в Каунасской клинической больнице.Девять новых случаев являются привозными, три случая выявлены на мобильных пунктах, по поводу их выясняется. Одно зараженное лицо путешествовало по Польше, Чехии и Франции, сейчас находится в Каунасской больнице. Гражданин, вернувшийся из Швейцарии через Бельгию – в Сантаришской клинике, лицо, прибывшее с Карибов через Нидерланды и Германию – в клинике Сантарос, лицо, вернувшееся из Доминиканской Республики через Финляндию – в клинике Сантарос, один человек, вернувшийся из Нидерландов через Испанию и один – вернувшийся из Великобритании – находятся в клинике Сантарос, одно лицо, вернувшейся из Норвегии и одно из Мексики – в Клайпедской университетской больнице.



С лицами, мазки у которых взяты на мобильных постах, связались, их инструктировали о том, как себя вести, как они будут доставлены в лечебные учреждения.



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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались.



Об этом он заявил во время брифинга.



«ВОЗ сообщили о свыше 210 тысячах заболевших, а свыше 9 тысяч человек скончались», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.



Ранее глава ВОЗ сообщил, что исследователи начали первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии