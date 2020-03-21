Главная >> Новости >> чп и криминал, здоровье >> В Литве - 14 новых случаев COVID19, один - у врача Вильнюсской клиники Сантарос

В Литве - 14 новых случаев COVID19, один - у врача Вильнюсской клиники Сантарос



В пятницу в Литве были выявлены 14 новых случаев коронавируса COVID-19, один из них – у врача Вильнюсской клиники Сантарос.

Медик с положительным результатом не путешествовал, его случай кластерный.

Как сообщила BNS представитель Министерства здравоохранения по связям с общественностью Юстина Петравичене, в данный момент эпидемиологи выясняют, как он мог заразиться.

Зараженный медик находится на лечении в клинике Сантарос.

В целом в Литве выявлены 63 случая, сообщило министерство.

Среди 14 установленных есть и еще один кластерный случай – лицо, заразилось от близкого, он лечится в Каунасской клинической больнице.

Девять новых случаев являются привозными, три случая выявлены на мобильных пунктах, по поводу их выясняется.
Одно зараженное лицо путешествовало по Польше, Чехии и Франции, сейчас находится в Каунасской больнице. Гражданин, вернувшийся из Швейцарии через Бельгию – в Сантаришской клинике, лицо, прибывшее с Карибов через Нидерланды и Германию – в клинике Сантарос, лицо, вернувшееся из Доминиканской Республики через Финляндию – в клинике Сантарос, один человек, вернувшийся из Нидерландов через Испанию и один – вернувшийся из Великобритании – находятся в клинике Сантарос, одно лицо, вернувшейся из Норвегии и одно из Мексики – в Клайпедской университетской больнице.

С лицами, мазки у которых взяты на мобильных постах, связались, их инструктировали о том, как себя вести, как они будут доставлены в лечебные учреждения.

* * *

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались.

Об этом он заявил во время брифинга.

«ВОЗ сообщили о свыше 210 тысячах заболевших, а свыше 9 тысяч человек скончались», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее глава ВОЗ сообщил, что исследователи начали первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 158 раз
добавлена сегодня, 21 марта, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка