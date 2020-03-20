|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Международная политика за 19 марта
“Дышите — не дышите”: бизнес жмёт на клапаны, Китай справился, Amazon давит спекулянтов, Коста-Рика обещает “Арабику”
Подробнее на FITZROY
Министерство здравоохранения КНР в среду сообщило, что впервые за последние месяцы в стране целые сутки прошли без регистрации новых случаев заболевания “коронавирусной пневмонией”.
Это не означает, что никто из жителей Китая не заразился COVID-19 вообще — случаи заболевания ещё встречаются, но все они — зарубежного происхождения, то есть, регистрируются у возвращающихся в страну из-за границы граждан. В минувшую среду таких набралось 34 человека.
* * *
Инженер Кристиан Фракасси в разгар эпидемии коронавируса спас не менее десяти жизней в больнице города Брешиа, Италия. Теперь его хотят засудить. Дело в том, что Фракасси на своём 3D-принтере распечатывал клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
* * *
Крупнейший мировой онлайн-ретейлер Amazon объявил об открытии дополнительно 100 тысяч рабочих мест и увеличении заработной платы сотрудникам “из-за беспрецедентного роста потребностей в период эпидемии коронавируса”.
Загрузка...
fitzroymag.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|