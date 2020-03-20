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Международная политика за 19 марта



“Дышите — не дышите”: бизнес жмёт на клапаны, Китай справился, Amazon давит спекулянтов, Коста-Рика обещает “Арабику”

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Министерство здравоохранения КНР в среду сообщило, что впервые за последние месяцы в стране целые сутки прошли без регистрации новых случаев заболевания “коронавирусной пневмонией”.

Это не означает, что никто из жителей Китая не заразился COVID-19 вообще — случаи заболевания ещё встречаются, но все они — зарубежного происхождения, то есть, регистрируются у возвращающихся в страну из-за границы граждан. В минувшую среду таких набралось 34 человека.

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Инженер Кристиан Фракасси в разгар эпидемии коронавируса спас не менее десяти жизней в больнице города Брешиа, Италия. Теперь его хотят засудить. Дело в том, что Фракасси на своём 3D-принтере распечатывал клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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Крупнейший мировой онлайн-ретейлер Amazon объявил об открытии дополнительно 100 тысяч рабочих мест и увеличении заработной платы сотрудникам “из-за беспрецедентного роста потребностей в период эпидемии коронавируса”.
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Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 20 марта, 16:24

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