В Литве найдена рекордная партия контрафактных сигарет 🔊 Воспроизвести



В четверг вечером в двух грузовиках обнаружена партия контрафактных сигарет стоимостью 4,6 млн евро, сообщила Криминальная служба таможни.



Это крупнейшая партия контрабанды, задержанная таможенниками в этом году.



Прибывшие из Латвии граждане этой страны декларировали, что один грузовик везёт замороженные ягоды, а другой – груз пельменей, однако проверка показала, что обе полуприцепа были заполнены контрафактными белорусскими сигаретами NZ.



По предварительным данным, обнаружено 2520 коробок сигарет, их стоимость с обязательными к уплате налогами может достигать 4,62 млн евро.



Оба водителя грузовых автомобилей задержаны на двое суток, начато досудебное расследование.



Литва закрыта госграницу, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пересекают границу свободно. В четверг вечером в двух грузовиках обнаружена партия контрафактных сигарет стоимостью 4,6 млн евро, сообщила Криминальная служба таможни.Это крупнейшая партия контрабанды, задержанная таможенниками в этом году.Прибывшие из Латвии граждане этой страны декларировали, что один грузовик везёт замороженные ягоды, а другой – груз пельменей, однако проверка показала, что обе полуприцепа были заполнены контрафактными белорусскими сигаретами NZ.По предварительным данным, обнаружено 2520 коробок сигарет, их стоимость с обязательными к уплате налогами может достигать 4,62 млн евро.Оба водителя грузовых автомобилей задержаны на двое суток, начато досудебное расследование.Литва закрыта госграницу, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пересекают границу свободно. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии