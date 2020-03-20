Принципиально туалетный вопрос 🔊 Воспроизвести







На этой неделе исполнилось ровно два месяца, как литовская газета "Respublika" на своём



Тогда, в середине января, 46,11 % ответило, что планируют и дальше покупать туалетную бумагу и другую продукцию данного производители.



28,14 % пообещали больше не покупать товары



25,75% сообщили, что они и так никогда не покупали товары этой компании.



В опросе приняли участие 167 посетителей сайта газеты "Respublika".



Интересно, а каковы будут итоги такого же опроса, если его провести ещё раз - сегодня?



На этой неделе исполнилось ровно два месяца, как литовская газета "Respublika" на своём сайте под рубрикой "Вопрос дня" провела опрос "Будете ли вы и дальше после скандала с "Grigeo" покупать продукцию этого предприятия?".Тогда, в середине января, 46,11 % ответило, что планируют и дальше покупать туалетную бумагу и другую продукцию данного производители.28,14 % пообещали больше не покупать товары "Grigeo" после того, как выяснилось, что это предприятие в Клайпеде несколько лет подряд сбрасывало неочищенные стоки прямо в залив.25,75% сообщили, что они и так никогда не покупали товары этой компании.В опросе приняли участие 167 посетителей сайта газеты "Respublika".Интересно, а каковы будут итоги такого же опроса, если его провести ещё раз - сегодня? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: туалетная бумага, Grigeo — статья прочитана 93 раза Комментарии