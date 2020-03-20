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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Принципиально туалетный вопрос
На этой неделе исполнилось ровно два месяца, как литовская газета "Respublika" на своём сайте под рубрикой "Вопрос дня" провела опрос "Будете ли вы и дальше после скандала с "Grigeo" покупать продукцию этого предприятия?".
Тогда, в середине января, 46,11 % ответило, что планируют и дальше покупать туалетную бумагу и другую продукцию данного производители.
28,14 % пообещали больше не покупать товары "Grigeo" после того, как выяснилось, что это предприятие в Клайпеде несколько лет подряд сбрасывало неочищенные стоки прямо в залив.
25,75% сообщили, что они и так никогда не покупали товары этой компании.
В опросе приняли участие 167 посетителей сайта газеты "Respublika".
Интересно, а каковы будут итоги такого же опроса, если его провести ещё раз - сегодня?
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, общество
Ключевые слова: туалетная бумага, Grigeo
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