Россия призвала Украину остановить поход на Крым 🔊 Воспроизвести Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»



Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым. Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова, передает



Дипломат отметила, что в данный момент готовится новая провокация — «Марш на Крым». По ее словам, организаторы акции из «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещен в России) собираются «в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу». Захарова добавила, что Москва призывает не допустить этого.



6 декабря 2019 года стало известно, что экс-депутат Рады Рефат Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется. Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым. Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.Дипломат отметила, что в данный момент готовится новая провокация — «Марш на Крым». По ее словам, организаторы акции из «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещен в России) собираются «в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу». Захарова добавила, что Москва призывает не допустить этого.6 декабря 2019 года стало известно, что экс-депутат Рады Рефат Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.



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Депутаты Госдумы прокомментировали сообщения о "марше на Крым", который готовят представители "Меджлиса крымскотатарского народа"*. Как заявили парламентарии, любая провокация будет пресечена.



Депутат Михаил Шеремет отметил, что Россия готова к любым действиям со стороны украинских радикалов, вне зависимости от того, националисты это, экстремисты или фашисты.



"Как угодно их назови, это все синонимы по отношению к данной группе лиц, которые не гнушаются ничем. Мы их встретим во всеоружии и "с распростертыми объятьями". Камер для них в тюрьмах хватит, а затем у них появится возможность искупить свою вину исправительными работами", — сказал он в беседе с РИА Новости.



По мнению Шеремета, организаторы подобных акций идут на антироссийские провокации, так как получают за это "определенные транши и бонусы на дальнейшее безбедное существование".



Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что инициаторы марша втягивают людей в неприятности.



"У лидеров "Меджлиса"* нет ничего святого, если они пытаются устроить откровенную провокацию в священный для мусульман месяц Рамазан. Ладно бы пошли сами, но ведь они толкают людей на заведомо противоправные действия, что, без сомнения, вызовет силовую реакцию российских пограничников", — считает депутат.



Бальбек добавил, что лидеры "Меджлиса"* "положили людям головы на плахи", рассказывая о якобы благом деле "освобожденя" Крыма, однако жители полуострова не нуждаются в таких освободителях.



"Это не просто запрещенная организация, это истинные враги крымских татар, которые почему-то взяли на себя право говорить от имени целого народа", — заключил депутат. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: МИД, провокация, Крым, поход, предупреждение — статья прочитана 221 раз Комментарии