Загрузка... Все страны Европы отказались принимать беженцев из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: Elias Marcou / Reuters.



Все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом. Об отказе принимать беженцев сообщили представители Еврокомиссии, передает



О том, когда программы возобновят, пока неизвестно. Издание отмечает, что ранее на такой шаг пошли Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН.



18 марта Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) также приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом.



Европа уже обогнала Азию по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. В Азии умерли 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек. Все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом. Об отказе принимать беженцев сообщили представители Еврокомиссии, передает ЛЕНТА со ссылкой на Deutsche Welle.О том, когда программы возобновят, пока неизвестно. Издание отмечает, что ранее на такой шаг пошли Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН.18 марта Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) также приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом.Европа уже обогнала Азию по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. В Азии умерли 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек. Загрузка... lenta.ru Категории: общество, чп и криминал, в мире Ключевые слова: беженцы, граница, евросоюз, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 195 раз Комментарии