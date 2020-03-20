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Все страны Европы отказались принимать беженцев из-за коронавируса
Все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом. Об отказе принимать беженцев сообщили представители Еврокомиссии, передает ЛЕНТА со ссылкой на Deutsche Welle.
О том, когда программы возобновят, пока неизвестно. Издание отмечает, что ранее на такой шаг пошли Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН.
18 марта Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) также приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Европа уже обогнала Азию по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. В Азии умерли 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.
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lenta.ru
Категории: общество, чп и криминал, в мире
Ключевые слова: беженцы, граница, евросоюз, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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