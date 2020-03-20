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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Вниманию белорусских граждан
Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике обращает внимание белорусских граждан о том, что 22 марта в 23 часа 59 минут прекращает действие транзитный гуманитарный коридор через территорию Литвы.
До указанного времени пересечь литовско-белорусскую границу можно пешком либо на легковом автомобиле. Для этого открыты три пункта пропуска: «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».
Тем, кто не может добраться до границы самостоятельно, Посольство Беларуси в Литве содействует в организации трансфера.
По вопросам трансфера до литовско-белорусской границы можно круглосуточно обращаться по телефону +370 600 16 244.
Категории: в странах Балтии, здоровье
Ключевые слова: посольство Республики Беларусь в Литовской Республике
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