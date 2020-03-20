Экономика Литвы: цифры и факты

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Госналоговая инспекция (ГНИ) Литвы обнародовала список 32 предприятий, непосредственно пострадавших от коронавируса, сообщает ГНИ.



По словам главы ГНИ Эдиты Янушене, они будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги.



"Включённые в список предпринимателей с 16 мата до окончания срока действия экстремальной ситуации в стране будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги, они смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощённом порядке договора о беспроцентном налоговом кредите", – сказала для пресс-релиза Э. Янушене.



Представитель ГНИ Рута Асадаускайте сказала BNS, что "к этим налогоплательщикам будут применяться и аналогичные меры по облегчению уплаты взносов социального страхования". Госналоговая инспекция (ГНИ) Литвы обнародовала список 32 предприятий, непосредственно пострадавших от коронавируса, сообщает ГНИ.По словам главы ГНИ Эдиты Янушене, они будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги."Включённые в список предпринимателей с 16 мата до окончания срока действия экстремальной ситуации в стране будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги, они смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощённом порядке договора о беспроцентном налоговом кредите", – сказала для пресс-релиза Э. Янушене.Представитель ГНИ Рута Асадаускайте сказала BNS, что "к этим налогоплательщикам будут применяться и аналогичные меры по облегчению уплаты взносов социального страхования". Не вошедшие в список предприятия, которые сталкиваются с негативными последствиями, могут обратиться за помощью в ГНИ.



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В Литве в прошлом году всеми видами транспорта было перевезено 163,8 млн тонн грузов – на 7,2% больше, чем в 2018 году. Как и в предыдущие годы, больше всего грузов (72,1%) перевезено автодорожным транспортом.



Объёмы международных грузоперевозок в прошлом году выросли на 10,9% до 103,4 млн тонн. Автодорожным транспортом было перевезено 55,3% всех международных грузов, железнодорожным транспортом – 38,2%, сообщил Департамент статистики.



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По показателю экономической свободы Литва в этом году поднялась с 21-го на 16-е место, правда, она всё ещё отстает от Эстонии, но заметно опережает Латвию и Польшу. Среди европейских стран Литва занимает в индексе 11-е место.



Эстония занимает в рейтинге 10-е место, Латвия – 32-е, а Польша – 46-е, показывает индекс центра исследований США Heritage Foundation.



"Высокая оценка экономической свободы показывает, что у Литвы даже в таких беспрецедентно сложных условиях есть благоприятные позиции для отражения экономических вызовов. Демонстрировавшиеся в последние годы фискальная дисциплина, накопленные резервы, исключительно высокие рейтинги государственных заимствований и одна из самых низких в Евросоюзе задолженностей властного сектора отличают Литву как страну с большим маневром свободы", – сказала для пресс-релиза старший эксперт Института свободного рынка Литвы Индре Гените-Пикчене.



По её мнению, хотя по многим показателям Литва опережает средний показатель, составители индекса подчёркивают, что необходимо увеличивать прогресс в сфере борьбы с коррупцией, бороться с культурой толерантного отношения к ней. Они также призывают повышать эффективность расходов властного сектора и стремиться к повышению продуктивности труда. По сравнению с предыдущими годами ухудшилась оценка в области налогов.



Улучшению позиции Литвы в индексе способствовало повышение оценки регулирования трудовых отношений. Это связано с новой редакцией Трудового кодекса, которая упростила требования к трудоустройству и увольнению.



The Heritage Foundation составляет Индекс экономической свободы ежегодно, анализируя тенденции экономического развития 180 стран.



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Из-за нехватки в Литве защитных масок входящая в группу SBA компания Utenos trikotazas начинает их пошив.



Как сообщает компания, защитное действие их масок не подтверждено медицинскими исследованиями, однако, по словам специалистов по общественному здоровью, поскольку нет возможности приобрести сертифицированные изделия, матерчатые маски можно будет использовать как дополнительное средство превенции.



"Реагируя на беспрецедентную ситуацию, мы с технологами срочно создали лучшее, что можно сделать с имеющимися ресурсами, пересмотрели производственные процессы, чтобы начать выпуск масок как можно скорее", – сказал для пресс-релиза гендиректор предприятия Пятрас Яшинскас.



По его словам, намечается пошить более 70 тыс. масок. Если не будет нехватки сырья, то производство намечается расширить.



Одна из первых партий пошитых Utenos trikotazas масок безвозмездно будет передена больнице Утены.



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Минфин прогнозирует, что спад экономики Литвы из-за коронавируса в этом году составит 1,3-2,8%, однако этот прогноз делается, исходя из того, что с вирусом удастся справиться в первом полугодии этого года.



"Спад экономики составит 1,3-2,8%, но такой прогноз будет действовать только в том случае, если с вирусом удастся справиться в первом полугодии. Если в первом полугодии Литва и Европа не справятся с вирусом, то цифры будут совсем другими", – сказал на презентации экономических прогнозов Минфина министр Вилюс Шапока.



По его словам, ситуация с коронавирусом в мире вынудила предпринимать "беспрецедентные действия".



Вице-министр финансов Мигле Тускене сказала, что, по предварительным подсчётам экспертов, экономика еврозоны может просесть примерно на 5%.



"По предварительным оценкам международных экспертов, спад 5% – это то, что может быть вполне реально для еврозоны в этом году", – сказала М. Тускене.



Несмотря на это, вице-министр подчеркнула, что в этом году экономика должна пережить шок легче, чем финансовый кризис 2008-2009 годов: "Экономическая ситуация легче. У нас нет серьёзных дисбалансов, у нас есть резервы", – сказала М. Тускене.



Минфин прогнозирует, что из-за вызванного коронавирусом спада безработица в стране вырастет в этом году до 8,1%, а число занятых будет сокращаться, однако ожидается, что в 2021 году число занятых немного восстановится, а уровень безработицы снизится до 7,3%.



Между тем инфляция в этом году должна снизиться примерно на 1,8%, а впоследствии – на 2%. По словам М. Тускене, цены должны снизиться несмотря на опасения жителей, что из-за карантина цены вырастут.



Также должен замедлиться рост зарплат – в этом году он будет превышать 5%, в следующем – 3,9%.



По словам вице-министра, рост зарплат замедлится, но его будет немного амортизировать составленный правительством план помощи экономике.



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В Клайпедский порт пришёл четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Fulmarпод флагом Маршалловых островов в пятницу утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер через польский Гданьск пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.



Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 75 тыс. тонн нефти. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии