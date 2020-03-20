Новости о коронавирусе в Литве на этот час 🔊 Воспроизвести



В странах Балтии к полудню пятницы подтверждены 442 случая коронавируса, показывают данные, поступившие из официальных ведомств.



Литва: подтверждено 48 случаев, проверено 1154 человека.



Латвия: подтверждено 111 случаев, проверено 3205 человек.



Эстония: подтверждено 283 случая, проверено 2504 человек.



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В цепочке поставок реагентов происходят серьёзные перебои, партия никак не может дойти до Литвы, говорит директор Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ) Витаутас Зимницкас.



"Реагенты только высланы, эта партия ещё не дошла (до Литвы – BNS). Сильные перебои в поставках, мы следим за этой ситуацией и стараемся координировать", – сказал он в пятницу BNS.



По его словам, координировать мешает и разница во времени (весьма интересная проблема для специалистов!). В странах Балтии к полудню пятницы подтверждены 442 случая коронавируса, показывают данные, поступившие из официальных ведомств.Литва: подтверждено 48 случаев, проверено 1154 человека.Латвия: подтверждено 111 случаев, проверено 3205 человек.Эстония: подтверждено 283 случая, проверено 2504 человек.* * *В цепочке поставок реагентов происходят серьёзные перебои, партия никак не может дойти до Литвы, говорит директор Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ) Витаутас Зимницкас."Реагенты только высланы, эта партия ещё не дошла (до Литвы – BNS). Сильные перебои в поставках, мы следим за этой ситуацией и стараемся координировать", – сказал он в пятницу BNS.По его словам, координировать мешает и разница во времени (весьма интересная проблема для специалистов!). Партии реагентов ожидаются из Китая и Южной Кореи. По его словам, сделаны большие заказы, но какого объёма партии сейчас придут в Литву, пока не ясно.



"Вообще мы должны получить намного больше 10 тыс., но сколько будет, не знаю", – сказал В. Зимницкас.



По его словам, пока в стране нехватки реагентов нет. Точное количество имеющихся на сегодняшний день реагентов В. Зимницкас не указал.



Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов НЛНОЗ должна была получить во вторник, ещё 20 тыс. – на следующей неделе. С разными поставщиками договорено о доставке 60 тыс. реагентов.



В. Зимницкас подтвердил, что идёт поиск возможностей изготавливать реагенты в Литве, и выразил надежду, что в ближайшее время на эту тему будут позитивные новости.



По данным главы НЛНОЗ, сейчас в сутки в Литве максимально может быть проверено около 1 тыс. проб.



"Но мы ориентируемся, чтобы было не менее 4 тыс., к этому и идём. Предпринимаем шаги, чтобы увеличить в несколько раз", – сказал он.



В Литве проверено в общей сложности 1154 человека, подтверждено 48 случаев коронавируса.



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Литва покупает в Китае почти 2 млн респираторов, эта партия должна быть доставлена в течение двух недель, говорит министр здравоохранения.



"Такого количества у Литвы никогда не было", – сказал Аурелиюс Верига в пятницу LRT.



"Это большое количество, мы сможем обеспечить и тех медиков, которые не работают напрямую с заразившимися пациентами, или тех, у кого есть подозрение (коронавирус – ред.)", – сказал он.



А. Верига выразил надежду, что респираторы поступят в Литву быстрее, чем за две недели.



"Когда они (респираторы – BNS) будут на складах, Литва будет готова быстро организовать их доставку авиатранспортом", – сказал он.



В Литве растет число заражений коронавирусом, проверяется всё больше людей, и медики жалуются на нехватку средств защиты.



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Минфин Литвы учредил Фонд по смягчению последствий нового коронавируса, первые средства которого будут предназначаться для медиков и больниц – на них будут покупаться средства защиты, реагенты и другое медицинское оборудование.



"Я подписал распоряжение о создании фонда поддержки, который поможет тем, кто в этом больше всего нуждается, быстро (...). Нашим самым уязвимым членам общества. Каждое большое и малое предприятие, каждый житель сможет сделать пожертвования в борьбе с вирусом", - сказал министр финансов Вилюс Шапока на интернет-пресс-конференции в пятницу.



Общественность будут информировать о том, сколько средств собрано в фонд и на что они расходуются. Как утверждает Минфин, в фонд уже пожертвовано 44 тыс. евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии