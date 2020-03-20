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Обстановка на границах Литвы



Через КПП в Лаздияй на границе Литвы и Польши по-прежнему смогут следовать все транспортные средства – решение Польши об ограничении движения для транспортных средств весом более 7,5 тонны не вступило в силу, сообщает МВД.

"На КПП Лаздияй-Огродники будут пропускаться все транспортные средства, движение не прекращалось и этой ночью. Мы договорились с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским, что чтобы обуздать очереди и обеспечить передвижение товаров, сейчас должны полностью действовать два КПП", – сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене.

Литва и Польша во вторник открыли КПП Лаздияй - Огродники, так как на КПП Калвария -Будзиск выстроились очереди почти 50 км.

В четверг очередей уже не было.
Литва и Польши закрыли свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но движение товаров не ограничено.

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На границе Литвы с Польшей в пятницу утром очередей нет, а на границе с Беларусью они стали короче.

"У нас нет очередей ни в Калвариёс, ни в Лаздияй. Немного уменьшаются очереди на границе с Беларусью. Третий день подряд", – сказал в пятницу утром BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

По его словам, в Мядининкай выезда из Литвы ожидает около 260 фур.

"На границе с Беларусью эти очереди были всегда. Карантин и коронавирус их немного скорректировали – увеличили. Три дня назад было более 500 (фур), а вчера – около 300", – сказал он.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал, общество, экономика
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 марта, 14:20

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