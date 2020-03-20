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Больше пяти не собираться! Жителям Литвы запретили собираться в группы больше пяти человек
Власти ввели ограничения на пребывание жителей вне дома, новые правила коснулись даже прогулок детей, сообщает Sputnik Литва. Министерство здравоохранения Литвы запретило жителям республики собираться в общественных местах в группы более пяти человек. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, документ, подписанный министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, определяет правила поведения в парках и других общественных местах на время карантина. В частности, литовцы обязаны соблюдать безопасную дистанцию – более двух метров и общаться менее 15 минут.
Также гражданам предписывается избегать прямых физических контактов с другими людьми и строго соблюдать правила личной гигиены и этикета при кашле и чихании.
Для детей также введены ограничения. Теперь на детских площадках могут одновременно играть дети только из одной семьи.
Такие меры приняты для того, чтобы максимально сократить распространение коронавируса.
С четверга до ночи пятницы в Литве было зафиксировано 14 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших COVID-19 составляет 48 человек, двое из них – медики.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: полиция, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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