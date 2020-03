Об этом писали две недели назад: «Великий кризис»: в Австралии исчезла туалетная бумага 🔊 Воспроизвести Иллюстрация из открытых источников







На фоне эпидемии коронавируса COVID-19 во всем мире наблюдается дефицит хирургических масок и санитайзеров. Однако в Австралии люди начали внезапно скупать туалетную бумагу: на этой недели полки супермаркетов резко опустели. Пока одни австралийцы опустошают магазины, иногда даже устраивая потасовки, другие удивляются их реакции. «Газета.Ru» — о кризисе туалетной бумаги 2020 года.



Утром в субботу, 7 марта, полицейские Нового Южного Уэльса в Австралии прибыли по вызову в супермаркет городка Чуллора к западу от Сиднея. Им сообщили, что 49-летняя женщина подверглась нападению. По прибытии на место происшествия выяснилось, что ее атаковали две другие покупательницы магазина. Драка произошла из-за туалетной бумаги. Утром в субботу, 7 марта, полицейские Нового Южного Уэльса в Австралии прибыли по вызову в супермаркет городка Чуллора к западу от Сиднея. Им сообщили, что 49-летняя женщина подверглась нападению. По прибытии на место происшествия выяснилось, что ее атаковали две другие покупательницы магазина. Драка произошла из-за туалетной бумаги.



В пятницу, 6 марта, супермаркеты Австралии Woolworth и Coles действительно ввели ограничения на количество туалетной бумаги, отпускаемой в одни руки — не более четырех упаковок.



В сети Costco Australia также ввели лимит на продажу молока, яиц и риса, не говоря уже о хирургических масках и санитайзерах, отпуск которых ограничивают и в других странах.



«Мы просто просим людей настолько не паниковать, когда они отправляются по магазинам», — заявил после инцидента в супермаркете Чуллоры инспектор полиции Нового Южного Уэльса Эндрю Нью. Он попытался уверить людей, что они не оказались героями фильма «Безумный Макс». «Людям не надо в панике опустошать супермаркеты и скупать парацетамол, консервы и туалетную бумагу», — цитирует инспектора



Виновата в этом эпидемия коронавируса COVID-19. Точнее, слухи, которых распускаются в связи с ней в социальных сетях.



Первыми скупать туалетную бумагу начали японцы — 1 марта французское агентство Franceinfo сообщило, что полки супермаркетов в Токио, на которых еще недавно возвышались пирамиды рулонов, опустели. Как объяснили корреспонденту издания в одном из пяти магазинов, в котором ему не удалось купить туалетную бумагу, панику вызвал слух, который распустили в соцсетях. «Пишут, что будет дефицит туалетной бумаги, так же, как и масок, — рассказал кассир. — Те, кто на это повелись, массово скупают. Весь завоз исчез мгновенно».



Правительство Японии напрасно уверяло японцев, что дефицита туалетной бумаги не предвидится — она, как и гигиенические салфетки и бумажные носовые платки, производится внутри страны, и от поставок этой продукции из Китая японцы не зависят. Из супермаркетов исчезли все виды бумажных средств гигиены.



Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию — супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.



Пока одни австралийцы запасаются туалетной бумагой, другие насмехаются над ними в Twitter, где резко набрал популярность хэштег #toiletpaper. Там удивляются, что люди боятся умереть от коронавируса, не сделав запасов туалетной бумаги, и задаются вопросом, с каких пор COVID-19 начал вызывать неудержимую диарею.







«О боже, #toiletpaper в тренде из-за Австралии, — пишет австралийка, живущая в Сиэтле, США. — Каждый раз, когда вы, дебилы, делаете такую фигню, мне приходится идти на работу и объяснять американцам, почему мы такие тупые. Американцам! Я должна объяснять тупость американцам».



«Может, это правда? Ходят слухи что Великий кризис туалетной бумаги 2020-го создал [Роберт] Мердок, чтобы заставить людей снова покупать свои печатные газеты, — пишет обитательница Twitter по имени Тереза Рэндалл. — Сопротивляйтесь, люди! В этих газетах больше дерьма, чем в задницах австралийцев».



«Если вы увидите меня елозящим задницей по газону, как собака, это потому, что маньяки скупили всю туалетную бумагу», — обещает мужчина под ником Fancy Pants.



«Когда внуки спросят у меня, как я пережила Великий кризис туалетной бумаги 2020-го, я расскажу им, что мой томик «50 оттенков серого» наконец-то оказался полезным хоть для чего-то», — пишет еще одна австралийка.



