Выживем вместе или падём поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФА 🔊 Воспроизвести Пандемия коронавируса угрожает разрушить некоторые футбольные клубы



Президент УЕФА Александер Чеферин (слева) в Литве с президентом Литовской футбольной федерации Томасом Данилявичюсом. Апрель 2018 года. Фото Виктора Грецкаса, «Обзор».



Во времена кризиса мы всегда хотим обойтись малой кровью. Если из стиральной машины льется вода, нужно найти стояк и перекрыть ее подачу. Если из электрической духовки летят искры, нужно отключить питание. И лишь после этих манипуляций мы начинаем задумываться о нанесенном ущербе и размышляем над тем, как все исправить. Именно в подобном духе УЕФА принял решение отложить проведение Евро-2020 на целый год. И вряд ли найдется хоть один разумный человек, который бы критиковал союз за это, учитывая вспышку коронавируса, пишет обозреватель ESPN Габриэле Маркотти.



Центральная точка преткновения именно в этом вопросе. УЕФА заявляет, что перенос Евро-2020 обойдется примерно в 300 миллионов евро, тогда как полная отмена турнира будет стоить 400 миллионов евро. Но вот вам простая математика: если турнир состоится следующим летом, он все равно принесет около 2,1 миллиарда евро. Вычтите 300 миллионов из 2,1 миллиарда, и вы все равно заработает 1,8 миллиарда. А теперь отмените первенство и вычтите 400 миллионов из нуля.



Почему деньги имеют значение? Потому что деньги УЕФА на самом деле не их деньги. Подавляющее большинство их заработка напрямую возвращается, в первую очередь клубам в форме призовых за Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также федерациям в форме прямой поддержки за участие в турнирах УЕФА.



Финансовые счета УЕФА достаточно прозрачны. В сезоне 2017/18 85 процентов их доходов были потрачены на команды, участвующие в турнирах под эгидой организации, взносы в федерации и выплаты солидарности. На организацию соревнований, судей, трансляции и технологии ушло 9,4 процента доходов. Заработные платы и выплаты работникам УЕФА составили менее 3 процентов.



Иными словами, теперь в финансах УЕФА образовалась «дыра» в 300 миллионов евро, и она может увеличиться, если вещатели и коммерческие партнеры попытаются вернуть часть денег, которые они потратили на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Они заключили контракты, гарантирующие определенное количество матчей в конкретные дни, и теперь они получат меньше продукта, чем было обещано, если, как ожидается, мы получим урезанную версию турниров, которые должны завершиться до конца июля.



Таким образом, дефицит в 300 миллионов может увеличиться, но, как указано выше, в реальном выражении это не деньги УЕФА. Подавляющее большинство этих денег направляются клубам и футбольным федерациям. Вопрос состоит в том, как делить доходы: пропорционально или же по надобности?



За сезон 2017/18 Лихтенштейн получил 1,14 миллиона евро в виде ежегодных выплат солидарности национальной команде. Молдавия получила 1,3 миллиона евро. Население Молдавии примерно в 70 раз превышает население Лихтенштейна, а вот ВВП на душу населения в Лихтенштейне больше, чем у Молдавии примерно в 70 раз. Итак, если необходимо откусить у кого-то часть пирога, то мы примерно понимаем, кто больше всех пострадает.



А вот с Лигой чемпионов и Лигой Европы будет сложнее. Почему? Потому что крупные клубы с развитыми телевизионными рынками могут утверждать, что они генерируют большую часть дохода. И это в целом верно: вещатели из Люксембурга и Литвы платят деньги за права на трансляцию Лиги чемпионов, чтобы порадовать своих жителей матчами с участием «Реала» и «Ливерпуля», а не «Краснодара» и загребского «Динамо». Вот почему есть такие факторы, как телевизионный пул и исторические заслуги, за счет которых топ-клубы приносят инвестиции.



Многие клубы не любят делиться во времена изобилия. Еще больше им не нравится, когда приходится отдавать свое в кризисные времена. А ведь этим клубам тоже нужно тратить много денег: от покрытия затрат на билеты до компенсаций отечественным вещателям за отсутствие матчей. Мы имеет тот факт, что в результате глобальной рецессии из-за пандемии, люди становятся все беднее и реже тратят деньги.



Это означает, что «рабочая группа», созданная УЕФА призвана решить проблему. Разделить намного меньший пирог, когда все голодны, не легко и не просто. Союзу нужно решить много вопросов, в том числе и о том, стоит ли тратить денежные резервы, которые оцениваются примерно в полмиллиарда долларов, или стоит ли смягчить правила финансового фейр-плей (мне кажется это легкая задача).



УЕФА придется решать проблемы с учетом каждой конкретной федерации, каждой национальной лиги, внося какой-то вклад. У небольших клубов в любом случае возникнут немедленные проблемы. В той же Англии «Барнет» уволил весь персонал клуба. Другие могут последовать этому примеру, и отчасти это объясняется тем, что многие клубы живут от получки до получки, и как только пропадает основной источник дохода, они сходят с рельс.



«Мы знаем, как идет управление клубами. Они всегда находятся у края платежеспособности», — сказал генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хоффманн. — «У клубов просто не так много резервов, на которые они могут рассчитывать. Если мы не будем реагировать очень быстро, чтобы стабилизировать денежный поток, у нас будет огромная проблема с ликвидностью. Нам нужно придумать систему, где футбол помогает сам себе».







Он может звучать, как Гринч, и те, кто помнит события чуть более десяти лет назад, признают, что его клуб был на грани банкротства, чему способствовали такие соперники, как «Бавария». Но это не значит, что в его словах нет смысла. Любая помощь, будь то авансовая оплата за телеправа, налоговые льготы или ссуды под низкие проценты, должна сопровождаться прилагаемыми условиями, начиная с приверженности полной финансовой прозрачности в будущем.



Должен быть серьезный надзор и жесткие требование к ликвидности и резервам. Нельзя, чтобы владельцы брали займы под клубные активы или принимали другие рискованные решение, как это произошло в «Бери» и в несколько других клубах. Лучший способ гарантировать надзор — краудсорсинг. Наряду с требованиями к ликвидности, клубы должны держать финансовые документы в интернете, чтобы местные фанаты и СМИ могли внимательно следить за финансами.



Пока это идея на будущее. В настоящее время хорошая новость заключается в том, что основные действующие лица говорят правильные вещи. ФИФА согласилась перенести клубный чемпионат мира с 2021 года на более поздний срок без каких-либо условий. В ФИФА также сказали, что готовы пересмотреть как правила трансферов, так и международный календарь матчей, чтобы помочь в этой чрезвычайной ситуации. Это важно. Будем надеяться, что такого рода дипломатия и солидарность будут проявляться на верхах и доходить до низов.



Мы не знаем, что нас ждет в будущем, и как долго все это будет продолжаться. Нам нужны дипломатия, самоотверженность и готовность со стороны ФИФА, УЕФА и национальных лиг, которые обязаны отложить свои личные интересы в сторону. Перефразируя легендарного тренера «Майами Шаркс» Тони Д'Амато (настолько легендарного, что на самом деле он — вымышленный персонаж), институции, управляющие игрой, либо будут стоять вместе и выживать, либо падут поодиночке.



Источник: livesport.ru Это решение было простым, и дало УЕФА некоторое время. Теперь встает реальная задача: составить работающий календарь, а также оценить и отреагировать на экономические последствия.Центральная точка преткновения именно в этом вопросе. УЕФА заявляет, что перенос Евро-2020 обойдется примерно в 300 миллионов евро, тогда как полная отмена турнира будет стоить 400 миллионов евро. Но вот вам простая математика: если турнир состоится следующим летом, он все равно принесет около 2,1 миллиарда евро. Вычтите 300 миллионов из 2,1 миллиарда, и вы все равно заработает 1,8 миллиарда. А теперь отмените первенство и вычтите 400 миллионов из нуля.Почему деньги имеют значение? Потому что деньги УЕФА на самом деле не их деньги. Подавляющее большинство их заработка напрямую возвращается, в первую очередь клубам в форме призовых за Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также федерациям в форме прямой поддержки за участие в турнирах УЕФА.Финансовые счета УЕФА достаточно прозрачны. В сезоне 2017/18 85 процентов их доходов были потрачены на команды, участвующие в турнирах под эгидой организации, взносы в федерации и выплаты солидарности. На организацию соревнований, судей, трансляции и технологии ушло 9,4 процента доходов. Заработные платы и выплаты работникам УЕФА составили менее 3 процентов.Иными словами, теперь в финансах УЕФА образовалась «дыра» в 300 миллионов евро, и она может увеличиться, если вещатели и коммерческие партнеры попытаются вернуть часть денег, которые они потратили на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Они заключили контракты, гарантирующие определенное количество матчей в конкретные дни, и теперь они получат меньше продукта, чем было обещано, если, как ожидается, мы получим урезанную версию турниров, которые должны завершиться до конца июля.Таким образом, дефицит в 300 миллионов может увеличиться, но, как указано выше, в реальном выражении это не деньги УЕФА. Подавляющее большинство этих денег направляются клубам и футбольным федерациям. Вопрос состоит в том, как делить доходы: пропорционально или же по надобности?За сезон 2017/18 Лихтенштейн получил 1,14 миллиона евро в виде ежегодных выплат солидарности национальной команде. Молдавия получила 1,3 миллиона евро. Население Молдавии примерно в 70 раз превышает население Лихтенштейна, а вот ВВП на душу населения в Лихтенштейне больше, чем у Молдавии примерно в 70 раз. Итак, если необходимо откусить у кого-то часть пирога, то мы примерно понимаем, кто больше всех пострадает.А вот с Лигой чемпионов и Лигой Европы будет сложнее. Почему? Потому что крупные клубы с развитыми телевизионными рынками могут утверждать, что они генерируют большую часть дохода. И это в целом верно: вещатели из Люксембурга и Литвы платят деньги за права на трансляцию Лиги чемпионов, чтобы порадовать своих жителей матчами с участием «Реала» и «Ливерпуля», а не «Краснодара» и загребского «Динамо». Вот почему есть такие факторы, как телевизионный пул и исторические заслуги, за счет которых топ-клубы приносят инвестиции.Многие клубы не любят делиться во времена изобилия. Еще больше им не нравится, когда приходится отдавать свое в кризисные времена. А ведь этим клубам тоже нужно тратить много денег: от покрытия затрат на билеты до компенсаций отечественным вещателям за отсутствие матчей. Мы имеет тот факт, что в результате глобальной рецессии из-за пандемии, люди становятся все беднее и реже тратят деньги.Это означает, что «рабочая группа», созданная УЕФА призвана решить проблему. Разделить намного меньший пирог, когда все голодны, не легко и не просто. Союзу нужно решить много вопросов, в том числе и о том, стоит ли тратить денежные резервы, которые оцениваются примерно в полмиллиарда долларов, или стоит ли смягчить правила финансового фейр-плей (мне кажется это легкая задача).УЕФА придется решать проблемы с учетом каждой конкретной федерации, каждой национальной лиги, внося какой-то вклад. У небольших клубов в любом случае возникнут немедленные проблемы. В той же Англии «Барнет» уволил весь персонал клуба. Другие могут последовать этому примеру, и отчасти это объясняется тем, что многие клубы живут от получки до получки, и как только пропадает основной источник дохода, они сходят с рельс.«Мы знаем, как идет управление клубами. Они всегда находятся у края платежеспособности», — сказал генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хоффманн. — «У клубов просто не так много резервов, на которые они могут рассчитывать. Если мы не будем реагировать очень быстро, чтобы стабилизировать денежный поток, у нас будет огромная проблема с ликвидностью. Нам нужно придумать систему, где футбол помогает сам себе».Проблема в том, что по своей природе футбол — конкурентный мир, где выживает сильнейший. На прошлой неделе исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке запомнился резким заявлением: «Клубы, которые пытаются отложить хоть какую-то часть денег на ближайшие годы, не могут оплачивать существование тем, кто не задумывается о будущем… Мы ведем бизнес на рынке, и находимся в постоянной конкуренции».Он может звучать, как Гринч, и те, кто помнит события чуть более десяти лет назад, признают, что его клуб был на грани банкротства, чему способствовали такие соперники, как «Бавария». Но это не значит, что в его словах нет смысла. Любая помощь, будь то авансовая оплата за телеправа, налоговые льготы или ссуды под низкие проценты, должна сопровождаться прилагаемыми условиями, начиная с приверженности полной финансовой прозрачности в будущем.Должен быть серьезный надзор и жесткие требование к ликвидности и резервам. Нельзя, чтобы владельцы брали займы под клубные активы или принимали другие рискованные решение, как это произошло в «Бери» и в несколько других клубах. Лучший способ гарантировать надзор — краудсорсинг. Наряду с требованиями к ликвидности, клубы должны держать финансовые документы в интернете, чтобы местные фанаты и СМИ могли внимательно следить за финансами.Пока это идея на будущее. В настоящее время хорошая новость заключается в том, что основные действующие лица говорят правильные вещи. ФИФА согласилась перенести клубный чемпионат мира с 2021 года на более поздний срок без каких-либо условий. В ФИФА также сказали, что готовы пересмотреть как правила трансферов, так и международный календарь матчей, чтобы помочь в этой чрезвычайной ситуации. Это важно. Будем надеяться, что такого рода дипломатия и солидарность будут проявляться на верхах и доходить до низов.Мы не знаем, что нас ждет в будущем, и как долго все это будет продолжаться. Нам нужны дипломатия, самоотверженность и готовность со стороны ФИФА, УЕФА и национальных лиг, которые обязаны отложить свои личные интересы в сторону. Перефразируя легендарного тренера «Майами Шаркс» Тони Д'Амато (настолько легендарного, что на самом деле он — вымышленный персонаж), институции, управляющие игрой, либо будут стоять вместе и выживать, либо падут поодиночке. Категории: спорт Ключевые слова: Финансы, УЕФА, проблема, коронавирус — статья прочитана 112 раз Комментарии