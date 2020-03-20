Движение поезда Адлер - Калининград приостановлено с связи с нотой МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает



Курсирование поезда Адлер - Калининград, следующего по террритории Литвы, приостановлено в связи с нотой министерства иностранных дел республики, говорится в сообщении РЖД.



Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд будет курсировать по маршруту Адлер - Смоленск. Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС Курсирование поезда Адлер - Калининград, следующего по террритории Литвы, приостановлено в связи с нотой министерства иностранных дел республики, говорится в сообщении РЖД.Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд будет курсировать по маршруту Адлер - Смоленск. Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены, указали в РЖД.



Ранее поезда, следующие транзитом по территории Литвы в Калининград, перестали останавливаться на территории республики.



Курсирование международных поездов в связи с распространением коронавируса ограничили в сообщении с Казахстаном, Францией, Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией и Финляндией, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Отменены поезда в Китай и КНДР. ТАСС Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Калининград, граница, транзит, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Калининград — статья прочитана 126 раз Комментарии