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Движение поезда Адлер - Калининград приостановлено с связи с нотой МИД Литвы



Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Курсирование поезда Адлер - Калининград, следующего по террритории Литвы, приостановлено в связи с нотой министерства иностранных дел республики, говорится в сообщении РЖД.

Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд будет курсировать по маршруту Адлер - Смоленск.
Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены, указали в РЖД.

Ранее поезда, следующие транзитом по территории Литвы в Калининград, перестали останавливаться на территории республики.

Курсирование международных поездов в связи с распространением коронавируса ограничили в сообщении с Казахстаном, Францией, Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией и Финляндией, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Отменены поезда в Китай и КНДР.
ТАСС
Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Калининград, граница, транзит, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия, Калининград
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добавлена сегодня, 20 марта, 14:00

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