Вам посылка из Китая - медицинские маски и перчатки 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Вильнюс из Китая прилетел самолёт с десятками тысяч медицинских масок и перчаток, их получат медицинские работники, которые могут столкнуться с риском коронавирусной инфекции.



Груз оплатила Торговая палата Китая, его безвозмездно доставила компания чартерных авиарейсов KlasJet, находящаяся в управлении группы Avia Solutions Group предпринимателя Гедиминаса Жемялиса.



"Груз прибыл около 4 часов утра, были и представители китайского посольства. Разгружено, груз теперь на складе", – сказала BNS в пятницу утром представитель Avia Solutoins Group Вилма Вайтекунайте.



Директор Торговой палаты Китая Хоанан Ванг сказал BNS, что палата готова организовать и другие грузы медицинских товаров в Литву.



"Этот вирус – проблема не одной страны или народа, он заражает весь мир. У нас ситуация теперь более стабильная и улучшается, хотя у нас была большая боль в конце января и феврале. Теперь производство снова началось, у нас почти все люди носят защитные маски для лица, мы хотим передать свой опыт Литве", – сказал он. Груз оплатила Торговая палата Китая, его безвозмездно доставила компания чартерных авиарейсов KlasJet, находящаяся в управлении группы Avia Solutions Group предпринимателя Гедиминаса Жемялиса."Груз прибыл около 4 часов утра, были и представители китайского посольства. Разгружено, груз теперь на складе", – сказала BNS в пятницу утром представитель Avia Solutoins Group Вилма Вайтекунайте.Директор Торговой палаты Китая Хоанан Ванг сказал BNS, что палата готова организовать и другие грузы медицинских товаров в Литву."Этот вирус – проблема не одной страны или народа, он заражает весь мир. У нас ситуация теперь более стабильная и улучшается, хотя у нас была большая боль в конце января и феврале. Теперь производство снова началось, у нас почти все люди носят защитные маски для лица, мы хотим передать свой опыт Литве", – сказал он. Он сказал, что распределением масок и перчаток по медицинским учреждениям будет заниматься Минздрав Литвы.



В Китае кризис с коронавирусом начался в январе, но в последнее время удалось обуздать пандемию.



В четверг Китай сообщил, что впервые после начала вспышки в январе в стране не зафиксировано ни одного случая местного заражения.



Сейчас эпицентром вируса стала Европа.



Начать возить защитные маски из Китая в ближайшее время намерены и литовские предприниматели.



Глава предприятия по производству и поставкам пластиковых продуктов Plastic Pack Эугениюс Микалаускас сказал BNS, что вскоре из Китая намечается привезти несколько сотен тысяч масок.



"Организуем доставку груза самолётом. Говорим со всеми покупателями, сколько кому чего нужно, потому что авиатранспорт стоит втрое дороже самих масок", – сказал BNS Э. Микалаускас.



По его словам, привезённые маски в аптеках можно будет купить по 50-70 центов, а респираторы – по 4-5 евро.



Представители аптек говорят, что договариваются с поставщиками о поставках сотен тысяч защитных масок.



"Ищем большое количество. Договариваемся с поставщиками о нескольких десятках тысяч коробок. Аптека думает приобрести хотя бы и миллион, потому что маски такого типа нужно менять каждые два часа. В ином случае невероятно дорого, потому что если мы покупаем только 10 тысяч масок, то пропадём", – сказала BNS менеджер по коммуникации сети аптек Eurovaistine Лаура Бельске. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Литва, помощь, Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии