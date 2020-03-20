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В ночь с четверга на пятницу в Литве выявлено ещё семь случаев коронавируса, общее число – 48
В Литве в ночь с четверга на пятницу установлено ещё семь новых случаев коронавируса, общее их число достигло 48.
Пять из вновь установленные случаев – завозные, пациенты сейчас изолированы и находятся на лечении: вернувшийся из Польши человек находится в вильнюсской клинике Сантарос, два вернувшихся из Великобритании – в Каунасской клинике, два вернувшихся из Доминики – в Клайпедской больнице, сообщил Минздрав.
По двум остальным случаям идёт сбор детальной информации, которую Минздрав предоставит позднее.
В четверг в Литве подтверждено в общей сложности 14 новых случаев коронавируса.
В четверг сообщалось, что одна из заразившихся коронавирусом – медик из Укмерге, работающая в больнице этого города.
Первая заразившаяся коронавирусом женщина уже выздоровела и выписана из больницы.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус
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