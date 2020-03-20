В ночь с четверга на пятницу в Литве выявлено ещё семь случаев коронавируса, общее число – 48 🔊 Воспроизвести Иллюстрация BNS







В Литве в ночь с четверга на пятницу установлено ещё семь новых случаев коронавируса, общее их число достигло 48.



Пять из вновь установленные случаев – завозные, пациенты сейчас изолированы и находятся на лечении: вернувшийся из Польши человек находится в вильнюсской клинике Сантарос, два вернувшихся из Великобритании – в Каунасской клинике, два вернувшихся из Доминики – в Клайпедской больнице, сообщил Минздрав.



По двум остальным случаям идёт сбор детальной информации, которую Минздрав предоставит позднее.



В четверг в Литве подтверждено в общей сложности 14 новых случаев коронавируса.



В четверг сообщалось, что одна из заразившихся коронавирусом – медик из Укмерге, работающая в больнице этого города.



Первая заразившаяся коронавирусом женщина уже выздоровела и выписана из больницы. Пять из вновь установленные случаев – завозные, пациенты сейчас изолированы и находятся на лечении: вернувшийся из Польши человек находится в вильнюсской клинике Сантарос, два вернувшихся из Великобритании – в Каунасской клинике, два вернувшихся из Доминики – в Клайпедской больнице, сообщил Минздрав.По двум остальным случаям идёт сбор детальной информации, которую Минздрав предоставит позднее.В четверг в Литве подтверждено в общей сложности 14 новых случаев коронавируса.В четверг сообщалось, что одна из заразившихся коронавирусом – медик из Укмерге, работающая в больнице этого города.Первая заразившаяся коронавирусом женщина уже выздоровела и выписана из больницы. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус — статья прочитана 232 раза Комментарии