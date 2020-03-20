Письмо в редакцию «Обзора»

Прежде всего хочу поблагодарить за репост моей заметки
Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук
Ее суть ясна из текста заставки
Как автора меня естественно интересовали как количество кликов, так и комментарии читателей. Так вот, к вечеру 19 марта, на момент написания этого письма, количество кликов вплотную приблизилось к пятистам, и появился всего один (но зато весьма остроумный!) комментарий
С уважением,
Пинхос Фридберг
P.S. После прочтения статьи «В Сейме Литвы потребовали от евреев объяснений насчет Ванагайте» возникло непреодолимое желание ознакомить со своей заметкой депутата от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринаса Касчюнаса и я послал ему ссылку, сопроводив ее словами «Straipsnis, kuris, mano supratimu, turėtų sudominti tikrus Lietuvos patriotus» (Статья, которая, по моим понятиям, должна заинтересовать настоящих патриотов Литвы).