Юрий Визбор-младший: У нас с дедом одни тропки 🔊 Воспроизвести Юрий избегает обыденного взгляда на жизнь. Фото Антона Сорокина



Юрий Визбор... Имя это в представлении не нуждается: как же, один из столпов отечественной авторской песни, замечательный актер, репортер, художник! Без его творчества трудно представить нашу страну 1960-1970-х годов. Да и сегодня его песни и фильмы, ставшие классикой, живут с нами. А вот вам встреча уже с Юрием Визбором — младшим, внуком и тезкой легендарного барда, выпускником Школы-студии МХАТ, очень разноплановым автором и исполнителем. Который, по его собственному признанию, ходит теми же тропками, что и дед, — только своей дорогой.



— Юрий, для вас и для ваших сверстников та авторская песня, для становления которой так много сделали ваши знаменитые дед и бабушка Ада Якушева, должно быть, нечто из области преданий. Ушедшая натура, так ведь?



— Тогда расскажите, о чем поете вы сами.



— В разном настроении хочется петь разное. Давно подумывал исполнить что-то из репертуара Олега Митяева — фестиваль мог бы стать прекрасным поводом для этого. И надеюсь, еще станет. Мне очень нравятся песни Митяева и его подход к вопросам бытия. Что совершенно точно: в моей жизни сейчас наблюдается всплеск, связанный с творчеством дедушки.



Несколько дней назад вышел альбом моих версий его песен. Называется так: «Бум смеш техн». Такая подпись стояла под каждой картиной на дедушкиной художественной выставке в Галерее на Солянке, расшифровывается она как «бумага, смешанная техника». К его песням, по-моему, это тоже вполне подходит.



— С каким чувством вы брались за репертуар Визбора-старшего? Не боязно было?



— Да, боязно, поскольку есть определенная ответственность, а значит, и риск. Этот диск зрел, можно сказать, всю мою предшествующую жизнь, но вышел в свет нежданно. Сначала я думал, что все эти песни, которые знаю и исполняю много лет, абсолютно понятны. Достаточно записать гитарную и вокальную дорожку — и дело сделано. Но, работая над записью, я все больше погружался в музыку, добавлял голоса, менял звучание и технику игры, усиливал то ритм, то басы... Очень надеюсь, что, придав старым песням новые оттенки, я не отдалился от дедушки, а приблизился к нему, вложив в альбом всю свою любовь к ним. И песни откликнулись, как живые, благодарные существа.



— Я слышал, что и известный бард Сергей Никитин принимал в альбоме участие?



— Да, он помог советом. Я хотел включить в диск и песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», слова к которой написал дедушка, а музыку — Сергей Яковлевич. Спросил разрешения, но он отговорил меня, сказав, что «песня по духу совсем не визборовская». А вместо нее предложил вещь, которую я раньше совершенно незаслуженно не замечал: «Военные фотографии». Она не столько про войну, сколько про хрупкость жизни в целом. Ну а имя Александра на диске тоже присутствует: так зовут мою сестру, внучку деда и Жени Ураловой Сашу Бессмертную, чей рисунок украшает обложку альбома.



— Юрий, есть ли у вас среди визборовских песен самая любимая?



— Отвечу не задумываясь: «До свиданья, дорогие». Но это сейчас, в данную минуту. А спросите меня об этом час спустя — и ответ будет уже другой. Еще через час — третий. Тут ничего застывшего нет и быть не может.



— Как реагирует публика на старые-новые песни в вашем исполнении? Не замечаете ли вы ревности к тем прежним, классическим образцам визборовского творчества?



— Мне кажется, слушатели интересуются не абстрактно песней, а все же конкретными людьми, которые ее исполняют. Что касается концертов и фестивалей, в которых мне довелось участвовать, то могу отметить ровный, сильный интерес к творчеству Юрия Иосифовича — так было 25 лет назад, так оно и сейчас. На концертах вижу не только ветеранов движения, но и публику 30-40 лет, есть и устойчивая прослойка 20-летних. Бардовская песня была открытием и сенсацией, наверное, полвека назад, сейчас у нее как будто не та высота — широта — значимость. Но это ничего не значит. Как в 60-е годы хорошая песня разлеталась по стране со скоростью звука, так и сейчас это происходит с помощью интернета. Маяковский заложил основы рэпа сто лет назад — и только сейчас его открытие выстреливает у нас в стране массовым явлением. Глядишь, и бардовская песня с ее глубоким проникновением в личную историю человека снова выстрелит. Может, году этак к 2060-му, а может, и раньше. Надо только подождать.



Фото Виктора Неба







Кстати, поделюсь еще одним наблюдением. Несколько лет назад Алексей Игоревич Иващенко создал квартет «Второе дыхание», состоящий из Леши Хомченко, самого Алексея Игоревича, его дочки Маши и меня. Конечно, знаменитый бард, певица из мюзиклов, панк и странный инди-музыкант не могли продержаться вместе долго. Но сначала вчетвером, а потом дуэтом с Лешей мы пережили немало прекрасных мгновений, покатались по США и Израилю. Встречали здорово. Большая часть зрителей — понятно, ностальгирующие эмигранты из России, но и аборигены тоже заглядывали. На некоторых концертах зрители друг у друга на головах сидели...



— В паспорте у вас отцовская фамилия Лобиков. Стало быть, сценическое имя Визбор — псевдоним?



— Не совсем так. Между прочим, сам дедушка свою фамилию называл кличкой, потому что на родине его предков, в Литве, она звучит по-другому — Визборас. Но работникам советского паспортного стола та форма показалась слишком длинной... А для меня Визбор не псевдоним, а фамилия моей мамы, Татьяны Юрьевны. С отцовской фамилией Лобиков я тоже прошел определенный музыкальный путь, сделал первые шаги на сцене. В 20 лет петь свои зеленые песни, прикрываясь фамилией деда, мне казалось неправильным. Право на это имя надо заслужить. Считаю, с тех пор мне удалось кое-чего добиться. К тому же после дедушки я первый мужчина в роду. Поле деятельности у нас одно. Гитару я держу в руках с детства. Учился журналистике три года, на телеке поработал, бывал в горах, люблю спорт. У нас с дедом одни тропки.



— Вы ведь не только бардовской песней занимаетесь?



— Сегодня все-таки больше ею — песнями дедушки и моими собственными. А в прошлом меня притягивали разные жанры, которые порой было очень тяжело сшить в одну ленту. Это и музыка к спектаклям, и саундтреки в кино, и несколько музыкальных групп. А еще академическая фортепианная музыка... Кстати, я учился как оперный певец в Колледже имени Шнитке у Михаила Михайловича Кизина — счастливое стечение обстоятельств и очень полезный год, но, как это бывало уже много раз, «высокая в небе звезда» позвала дальше.



— Знаю, что вы написали оперу «Охота на Снарка» по Льюису Кэрроллу.



— У этой работы интересная история. Я прочитал поэму Кэрролла, пришел в полный восторг, хотя... почти ничего не понял. И отложил книгу на потом. Тем временем успел поступить в Школу-студию МХАТ к Кириллу Семеновичу Серебренникову — мастеру, сыгравшему в моей жизни важную роль. Представляете, на втором курсе он предложил мне и ребятам из моей группы сделать нечто музыкальное на основе «Охоты на Снарка»! Надо же так угадать интересы студента... Но еще почти год я ломал голову над тем, как ставить, пока наконец не осенило, что это должна быть опера а капелла, т. е. исполняемая голосами без сопровождения оркестра. Затем четыре месяца я оперу писал, а одновременно мы с пылу с жару репетировали уже написанные куски. Премьера состоялась на Винзаводе, присутствовал автор перевода Григорий Михайлович Кружков. Затем мы счастливо играли оперу в Гоголь-центре, основой которого как раз стал наш курс. Ну а сейчас я нахожусь в активном поиске — как поставить «Охоту на Снарка» уже не с драматическими актерами, а с настоящими вокалистами.



— Есть ли у вас хобби?



— Не удивляйтесь: курьерская доставка цветов. Это не блажь, а необходимость найти себе занятие помимо музыки. Потому что когда музыка оказывалась моим единственным делом, я в ней утопал. Бесконечно долго редактировал и ничего не мог оформить окончательно, довести до продукта в виде диска или релиза. Нужно было периодически вытаскивать себя из музыкальных пучин, но таким способом, чтобы это не потребовало столь же исключительного внимания, как сама музыка. До того года два-три занимался массажем. Раз в несколько дней разъезжал по клиентам, иногда и дома у себя принимал, а как-то была у меня небольшая, но веселая практика на побережье моря. Однако массаж, как, кстати, и театр, в какой-то момент тоже потребовал погружения — и я его оставил. А вот цветы — самое то! По свободному графику, через день или через два, разношу их по городу. А что, мне кажется, замечательное занятие. Я всегда любил гулять по Москве. Однажды весь МКАД прошел по кругу. Если бы за все эти походы мне платили, наверное, был бы уже долларовым миллионером.



Источник: trud.ru



От "Обзора": В 2018 году дочь легендарных авторов и исполнителей бардовской песни Ады Якушевой и Юрия Визбора по приглашению медиаклуба «Формат-А3» побывала в Вильнюсе и приняла участие в публичной встрече на тему «Репортаж в песне: Татьяна Визбор о творческой журналистской династии».



Корреспондент «Обзора» — Мог бы долго по этому поводу возражать, но только обращу ваше внимание на подзаголовок весеннего фестиваля, который в эти дни готовил Олег Митяев: «Новые песни нашего времени». Новые, нашего! Жаль, фестиваль перенесен до лучших времен окончательной победы над коронавирусом, но сути это не меняет. Посмотрите на лист приглашенных артистов: например, группа «Ромарио», исполняющая акустическую музыку на стыке рок-н-ролла, блюза и авторской песни, здесь же и шоу-скрипачка, певица и актриса Тамара Сидорова, и группа «Калина фолк», у которой само название говорит об обращении к фольклорным мотивам. А какие прекрасные, не похожие друг на друга музыканты — Роман Ланкин, Павел Фахртдинов, Галина Хомчик и ее сын Алексей: Никуда эта музыка, окрашенная авторской интонацией, не делась. Она меняется, как и все вокруг, но суть остается прежней. И мне очень дорог тот факт, что в этом списке его составитель Олег Митяев захотел видеть и мое имя.— В разном настроении хочется петь разное. Давно подумывал исполнить что-то из репертуара Олега Митяева — фестиваль мог бы стать прекрасным поводом для этого. И надеюсь, еще станет. Мне очень нравятся песни Митяева и его подход к вопросам бытия. Что совершенно точно: в моей жизни сейчас наблюдается всплеск, связанный с творчеством дедушки.Несколько дней назад вышел альбом моих версий его песен. Называется так: «Бум смеш техн». Такая подпись стояла под каждой картиной на дедушкиной художественной выставке в Галерее на Солянке, расшифровывается она как «бумага, смешанная техника». К его песням, по-моему, это тоже вполне подходит.— Да, боязно, поскольку есть определенная ответственность, а значит, и риск. Этот диск зрел, можно сказать, всю мою предшествующую жизнь, но вышел в свет нежданно. Сначала я думал, что все эти песни, которые знаю и исполняю много лет, абсолютно понятны. Достаточно записать гитарную и вокальную дорожку — и дело сделано. Но, работая над записью, я все больше погружался в музыку, добавлял голоса, менял звучание и технику игры, усиливал то ритм, то басы... Очень надеюсь, что, придав старым песням новые оттенки, я не отдалился от дедушки, а приблизился к нему, вложив в альбом всю свою любовь к ним. И песни откликнулись, как живые, благодарные существа.— Да, он помог советом. Я хотел включить в диск и песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», слова к которой написал дедушка, а музыку — Сергей Яковлевич. Спросил разрешения, но он отговорил меня, сказав, что «песня по духу совсем не визборовская». А вместо нее предложил вещь, которую я раньше совершенно незаслуженно не замечал: «Военные фотографии». Она не столько про войну, сколько про хрупкость жизни в целом. Ну а имя Александра на диске тоже присутствует: так зовут мою сестру, внучку деда и Жени Ураловой Сашу Бессмертную, чей рисунок украшает обложку альбома.— Отвечу не задумываясь: «До свиданья, дорогие». Но это сейчас, в данную минуту. А спросите меня об этом час спустя — и ответ будет уже другой. Еще через час — третий. Тут ничего застывшего нет и быть не может.— Мне кажется, слушатели интересуются не абстрактно песней, а все же конкретными людьми, которые ее исполняют. Что касается концертов и фестивалей, в которых мне довелось участвовать, то могу отметить ровный, сильный интерес к творчеству Юрия Иосифовича — так было 25 лет назад, так оно и сейчас. На концертах вижу не только ветеранов движения, но и публику 30-40 лет, есть и устойчивая прослойка 20-летних. Бардовская песня была открытием и сенсацией, наверное, полвека назад, сейчас у нее как будто не та высота — широта — значимость. Но это ничего не значит. Как в 60-е годы хорошая песня разлеталась по стране со скоростью звука, так и сейчас это происходит с помощью интернета. Маяковский заложил основы рэпа сто лет назад — и только сейчас его открытие выстреливает у нас в стране массовым явлением. Глядишь, и бардовская песня с ее глубоким проникновением в личную историю человека снова выстрелит. Может, году этак к 2060-му, а может, и раньше. Надо только подождать.Кстати, поделюсь еще одним наблюдением. Несколько лет назад Алексей Игоревич Иващенко создал квартет «Второе дыхание», состоящий из Леши Хомченко, самого Алексея Игоревича, его дочки Маши и меня. Конечно, знаменитый бард, певица из мюзиклов, панк и странный инди-музыкант не могли продержаться вместе долго. Но сначала вчетвером, а потом дуэтом с Лешей мы пережили немало прекрасных мгновений, покатались по США и Израилю. Встречали здорово. Большая часть зрителей — понятно, ностальгирующие эмигранты из России, но и аборигены тоже заглядывали. На некоторых концертах зрители друг у друга на головах сидели...— Не совсем так. Между прочим, сам дедушка свою фамилию называл кличкой, потому что на родине его предков, в Литве, она звучит по-другому — Визборас. Но работникам советского паспортного стола та форма показалась слишком длинной... А для меня Визбор не псевдоним, а фамилия моей мамы, Татьяны Юрьевны. С отцовской фамилией Лобиков я тоже прошел определенный музыкальный путь, сделал первые шаги на сцене. В 20 лет петь свои зеленые песни, прикрываясь фамилией деда, мне казалось неправильным. Право на это имя надо заслужить. Считаю, с тех пор мне удалось кое-чего добиться. К тому же после дедушки я первый мужчина в роду. Поле деятельности у нас одно. Гитару я держу в руках с детства. Учился журналистике три года, на телеке поработал, бывал в горах, люблю спорт. У нас с дедом одни тропки.— Сегодня все-таки больше ею — песнями дедушки и моими собственными. А в прошлом меня притягивали разные жанры, которые порой было очень тяжело сшить в одну ленту. Это и музыка к спектаклям, и саундтреки в кино, и несколько музыкальных групп. А еще академическая фортепианная музыка... Кстати, я учился как оперный певец в Колледже имени Шнитке у Михаила Михайловича Кизина — счастливое стечение обстоятельств и очень полезный год, но, как это бывало уже много раз, «высокая в небе звезда» позвала дальше.— У этой работы интересная история. Я прочитал поэму Кэрролла, пришел в полный восторг, хотя... почти ничего не понял. И отложил книгу на потом. Тем временем успел поступить в Школу-студию МХАТ к Кириллу Семеновичу Серебренникову — мастеру, сыгравшему в моей жизни важную роль. Представляете, на втором курсе он предложил мне и ребятам из моей группы сделать нечто музыкальное на основе «Охоты на Снарка»! Надо же так угадать интересы студента... Но еще почти год я ломал голову над тем, как ставить, пока наконец не осенило, что это должна быть опера а капелла, т. е. исполняемая голосами без сопровождения оркестра. Затем четыре месяца я оперу писал, а одновременно мы с пылу с жару репетировали уже написанные куски. Премьера состоялась на Винзаводе, присутствовал автор перевода Григорий Михайлович Кружков. Затем мы счастливо играли оперу в Гоголь-центре, основой которого как раз стал наш курс. Ну а сейчас я нахожусь в активном поиске — как поставить «Охоту на Снарка» уже не с драматическими актерами, а с настоящими вокалистами.— Не удивляйтесь: курьерская доставка цветов. Это не блажь, а необходимость найти себе занятие помимо музыки. Потому что когда музыка оказывалась моим единственным делом, я в ней утопал. Бесконечно долго редактировал и ничего не мог оформить окончательно, довести до продукта в виде диска или релиза. Нужно было периодически вытаскивать себя из музыкальных пучин, но таким способом, чтобы это не потребовало столь же исключительного внимания, как сама музыка. До того года два-три занимался массажем. Раз в несколько дней разъезжал по клиентам, иногда и дома у себя принимал, а как-то была у меня небольшая, но веселая практика на побережье моря. Однако массаж, как, кстати, и театр, в какой-то момент тоже потребовал погружения — и я его оставил. А вот цветы — самое то! По свободному графику, через день или через два, разношу их по городу. А что, мне кажется, замечательное занятие. Я всегда любил гулять по Москве. Однажды весь МКАД прошел по кругу. Если бы за все эти походы мне платили, наверное, был бы уже долларовым миллионером.В 2018 году дочь легендарных авторов и исполнителей бардовской песни Ады Якушевой и Юрия Визбора по приглашению медиаклуба «Формат-А3» побывала в Вильнюсе и приняла участие в публичной встрече на тему «Репортаж в песне: Татьяна Визбор о творческой журналистской династии».Корреспондент «Обзора» встретился с гостьей и постарался выведать у неё те подробности, которые не звучали во время вильнюсской встречи и с которыми можно ознакомиться в полном видеоотчёте Владимира Клоповского на сайте www.obzor.lt. Категории: культура Ключевые слова: песня, «Формат-А3», бард, Татьяна Визбор, Юрий Визбор — статья прочитана 144 раза Комментарии