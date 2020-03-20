Юрий Визбор-младший: У нас с дедом одни тропки

Юрий Визбор... Имя это в представлении не нуждается: как же, один из столпов отечественной авторской песни, замечательный актер, репортер, художник! Без его творчества трудно представить нашу страну 1960-1970-х годов. Да и сегодня его песни и фильмы, ставшие классикой, живут с нами. А вот вам встреча уже с Юрием Визбором — младшим, внуком и тезкой легендарного барда, выпускником Школы-студии МХАТ, очень разноплановым автором и исполнителем. Который, по его собственному признанию, ходит теми же тропками, что и дед, — только своей дорогой.
— Юрий, для вас и для ваших сверстников та авторская песня, для становления которой так много сделали ваши знаменитые дед и бабушка Ада Якушева, должно быть, нечто из области преданий. Ушедшая натура, так ведь?
— Мог бы долго по этому поводу возражать, но только обращу ваше внимание на подзаголовок весеннего фестиваля, который в эти дни готовил Олег Митяев: «Новые песни нашего времени». Новые, нашего! Жаль, фестиваль перенесен до лучших времен окончательной победы над коронавирусом, но сути это не меняет. Посмотрите на лист приглашенных артистов: например, группа «Ромарио», исполняющая акустическую музыку на стыке рок-н-ролла, блюза и авторской песни, здесь же и шоу-скрипачка, певица и актриса Тамара Сидорова, и группа «Калина фолк», у которой само название говорит об обращении к фольклорным мотивам. А какие прекрасные, не похожие друг на друга музыканты — Роман Ланкин, Павел Фахртдинов, Галина Хомчик и ее сын Алексей: Никуда эта музыка, окрашенная авторской интонацией, не делась. Она меняется, как и все вокруг, но суть остается прежней. И мне очень дорог тот факт, что в этом списке его составитель Олег Митяев захотел видеть и мое имя.
— Тогда расскажите, о чем поете вы сами.
— В разном настроении хочется петь разное. Давно подумывал исполнить что-то из репертуара Олега Митяева — фестиваль мог бы стать прекрасным поводом для этого. И надеюсь, еще станет. Мне очень нравятся песни Митяева и его подход к вопросам бытия. Что совершенно точно: в моей жизни сейчас наблюдается всплеск, связанный с творчеством дедушки.
Несколько дней назад вышел альбом моих версий его песен. Называется так: «Бум смеш техн». Такая подпись стояла под каждой картиной на дедушкиной художественной выставке в Галерее на Солянке, расшифровывается она как «бумага, смешанная техника». К его песням, по-моему, это тоже вполне подходит.
— С каким чувством вы брались за репертуар Визбора-старшего? Не боязно было?
— Да, боязно, поскольку есть определенная ответственность, а значит, и риск. Этот диск зрел, можно сказать, всю мою предшествующую жизнь, но вышел в свет нежданно. Сначала я думал, что все эти песни, которые знаю и исполняю много лет, абсолютно понятны. Достаточно записать гитарную и вокальную дорожку — и дело сделано. Но, работая над записью, я все больше погружался в музыку, добавлял голоса, менял звучание и технику игры, усиливал то ритм, то басы... Очень надеюсь, что, придав старым песням новые оттенки, я не отдалился от дедушки, а приблизился к нему, вложив в альбом всю свою любовь к ним. И песни откликнулись, как живые, благодарные существа.
— Я слышал, что и известный бард Сергей Никитин принимал в альбоме участие?
— Да, он помог советом. Я хотел включить в диск и песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», слова к которой написал дедушка, а музыку — Сергей Яковлевич. Спросил разрешения, но он отговорил меня, сказав, что «песня по духу совсем не визборовская». А вместо нее предложил вещь, которую я раньше совершенно незаслуженно не замечал: «Военные фотографии». Она не столько про войну, сколько про хрупкость жизни в целом. Ну а имя Александра на диске тоже присутствует: так зовут мою сестру, внучку деда и Жени Ураловой Сашу Бессмертную, чей рисунок украшает обложку альбома.
— Юрий, есть ли у вас среди визборовских песен самая любимая?
— Отвечу не задумываясь: «До свиданья, дорогие». Но это сейчас, в данную минуту. А спросите меня об этом час спустя — и ответ будет уже другой. Еще через час — третий. Тут ничего застывшего нет и быть не может.
— Как реагирует публика на старые-новые песни в вашем исполнении? Не замечаете ли вы ревности к тем прежним, классическим образцам визборовского творчества?
— Мне кажется, слушатели интересуются не абстрактно песней, а все же конкретными людьми, которые ее исполняют. Что касается концертов и фестивалей, в которых мне довелось участвовать, то могу отметить ровный, сильный интерес к творчеству Юрия Иосифовича — так было 25 лет назад, так оно и сейчас. На концертах вижу не только ветеранов движения, но и публику 30-40 лет, есть и устойчивая прослойка 20-летних. Бардовская песня была открытием и сенсацией, наверное, полвека назад, сейчас у нее как будто не та высота — широта — значимость. Но это ничего не значит. Как в 60-е годы хорошая песня разлеталась по стране со скоростью звука, так и сейчас это происходит с помощью интернета. Маяковский заложил основы рэпа сто лет назад — и только сейчас его открытие выстреливает у нас в стране массовым явлением. Глядишь, и бардовская песня с ее глубоким проникновением в личную историю человека снова выстрелит. Может, году этак к 2060-му, а может, и раньше. Надо только подождать.
Кстати, поделюсь еще одним наблюдением. Несколько лет назад Алексей Игоревич Иващенко создал квартет «Второе дыхание», состоящий из Леши Хомченко, самого Алексея Игоревича, его дочки Маши и меня. Конечно, знаменитый бард, певица из мюзиклов, панк и странный инди-музыкант не могли продержаться вместе долго. Но сначала вчетвером, а потом дуэтом с Лешей мы пережили немало прекрасных мгновений, покатались по США и Израилю. Встречали здорово. Большая часть зрителей — понятно, ностальгирующие эмигранты из России, но и аборигены тоже заглядывали. На некоторых концертах зрители друг у друга на головах сидели...
— В паспорте у вас отцовская фамилия Лобиков. Стало быть, сценическое имя Визбор — псевдоним?
— Не совсем так. Между прочим, сам дедушка свою фамилию называл кличкой, потому что на родине его предков, в Литве, она звучит по-другому — Визборас. Но работникам советского паспортного стола та форма показалась слишком длинной... А для меня Визбор не псевдоним, а фамилия моей мамы, Татьяны Юрьевны. С отцовской фамилией Лобиков я тоже прошел определенный музыкальный путь, сделал первые шаги на сцене. В 20 лет петь свои зеленые песни, прикрываясь фамилией деда, мне казалось неправильным. Право на это имя надо заслужить. Считаю, с тех пор мне удалось кое-чего добиться. К тому же после дедушки я первый мужчина в роду. Поле деятельности у нас одно. Гитару я держу в руках с детства. Учился журналистике три года, на телеке поработал, бывал в горах, люблю спорт. У нас с дедом одни тропки.
— Вы ведь не только бардовской песней занимаетесь?
— Сегодня все-таки больше ею — песнями дедушки и моими собственными. А в прошлом меня притягивали разные жанры, которые порой было очень тяжело сшить в одну ленту. Это и музыка к спектаклям, и саундтреки в кино, и несколько музыкальных групп. А еще академическая фортепианная музыка... Кстати, я учился как оперный певец в Колледже имени Шнитке у Михаила Михайловича Кизина — счастливое стечение обстоятельств и очень полезный год, но, как это бывало уже много раз, «высокая в небе звезда» позвала дальше.
— Знаю, что вы написали оперу «Охота на Снарка» по Льюису Кэрроллу.
— У этой работы интересная история. Я прочитал поэму Кэрролла, пришел в полный восторг, хотя... почти ничего не понял. И отложил книгу на потом. Тем временем успел поступить в Школу-студию МХАТ к Кириллу Семеновичу Серебренникову — мастеру, сыгравшему в моей жизни важную роль. Представляете, на втором курсе он предложил мне и ребятам из моей группы сделать нечто музыкальное на основе «Охоты на Снарка»! Надо же так угадать интересы студента... Но еще почти год я ломал голову над тем, как ставить, пока наконец не осенило, что это должна быть опера а капелла, т. е. исполняемая голосами без сопровождения оркестра. Затем четыре месяца я оперу писал, а одновременно мы с пылу с жару репетировали уже написанные куски. Премьера состоялась на Винзаводе, присутствовал автор перевода Григорий Михайлович Кружков. Затем мы счастливо играли оперу в Гоголь-центре, основой которого как раз стал наш курс. Ну а сейчас я нахожусь в активном поиске — как поставить «Охоту на Снарка» уже не с драматическими актерами, а с настоящими вокалистами.
— Есть ли у вас хобби?
— Не удивляйтесь: курьерская доставка цветов. Это не блажь, а необходимость найти себе занятие помимо музыки. Потому что когда музыка оказывалась моим единственным делом, я в ней утопал. Бесконечно долго редактировал и ничего не мог оформить окончательно, довести до продукта в виде диска или релиза. Нужно было периодически вытаскивать себя из музыкальных пучин, но таким способом, чтобы это не потребовало столь же исключительного внимания, как сама музыка. До того года два-три занимался массажем. Раз в несколько дней разъезжал по клиентам, иногда и дома у себя принимал, а как-то была у меня небольшая, но веселая практика на побережье моря. Однако массаж, как, кстати, и театр, в какой-то момент тоже потребовал погружения — и я его оставил. А вот цветы — самое то! По свободному графику, через день или через два, разношу их по городу. А что, мне кажется, замечательное занятие. Я всегда любил гулять по Москве. Однажды весь МКАД прошел по кругу. Если бы за все эти походы мне платили, наверное, был бы уже долларовым миллионером.
Источник: trud.ru
От "Обзора": В 2018 году дочь легендарных авторов и исполнителей бардовской песни Ады Якушевой и Юрия Визбора по приглашению медиаклуба «Формат-А3» побывала в Вильнюсе и приняла участие в публичной встрече на тему «Репортаж в песне: Татьяна Визбор о творческой журналистской династии».
Корреспондент «Обзора» встретился с гостьей и постарался выведать у неё те подробности, которые не звучали во время вильнюсской встречи и с которыми можно ознакомиться в полном видеоотчёте Владимира Клоповского на сайте www.obzor.lt.
— Тогда расскажите, о чем поете вы сами.
— В разном настроении хочется петь разное. Давно подумывал исполнить что-то из репертуара Олега Митяева — фестиваль мог бы стать прекрасным поводом для этого. И надеюсь, еще станет. Мне очень нравятся песни Митяева и его подход к вопросам бытия. Что совершенно точно: в моей жизни сейчас наблюдается всплеск, связанный с творчеством дедушки.
Несколько дней назад вышел альбом моих версий его песен. Называется так: «Бум смеш техн». Такая подпись стояла под каждой картиной на дедушкиной художественной выставке в Галерее на Солянке, расшифровывается она как «бумага, смешанная техника». К его песням, по-моему, это тоже вполне подходит.
— С каким чувством вы брались за репертуар Визбора-старшего? Не боязно было?
— Да, боязно, поскольку есть определенная ответственность, а значит, и риск. Этот диск зрел, можно сказать, всю мою предшествующую жизнь, но вышел в свет нежданно. Сначала я думал, что все эти песни, которые знаю и исполняю много лет, абсолютно понятны. Достаточно записать гитарную и вокальную дорожку — и дело сделано. Но, работая над записью, я все больше погружался в музыку, добавлял голоса, менял звучание и технику игры, усиливал то ритм, то басы... Очень надеюсь, что, придав старым песням новые оттенки, я не отдалился от дедушки, а приблизился к нему, вложив в альбом всю свою любовь к ним. И песни откликнулись, как живые, благодарные существа.
— Я слышал, что и известный бард Сергей Никитин принимал в альбоме участие?
— Да, он помог советом. Я хотел включить в диск и песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», слова к которой написал дедушка, а музыку — Сергей Яковлевич. Спросил разрешения, но он отговорил меня, сказав, что «песня по духу совсем не визборовская». А вместо нее предложил вещь, которую я раньше совершенно незаслуженно не замечал: «Военные фотографии». Она не столько про войну, сколько про хрупкость жизни в целом. Ну а имя Александра на диске тоже присутствует: так зовут мою сестру, внучку деда и Жени Ураловой Сашу Бессмертную, чей рисунок украшает обложку альбома.
— Юрий, есть ли у вас среди визборовских песен самая любимая?
— Отвечу не задумываясь: «До свиданья, дорогие». Но это сейчас, в данную минуту. А спросите меня об этом час спустя — и ответ будет уже другой. Еще через час — третий. Тут ничего застывшего нет и быть не может.
— Как реагирует публика на старые-новые песни в вашем исполнении? Не замечаете ли вы ревности к тем прежним, классическим образцам визборовского творчества?
— Мне кажется, слушатели интересуются не абстрактно песней, а все же конкретными людьми, которые ее исполняют. Что касается концертов и фестивалей, в которых мне довелось участвовать, то могу отметить ровный, сильный интерес к творчеству Юрия Иосифовича — так было 25 лет назад, так оно и сейчас. На концертах вижу не только ветеранов движения, но и публику 30-40 лет, есть и устойчивая прослойка 20-летних. Бардовская песня была открытием и сенсацией, наверное, полвека назад, сейчас у нее как будто не та высота — широта — значимость. Но это ничего не значит. Как в 60-е годы хорошая песня разлеталась по стране со скоростью звука, так и сейчас это происходит с помощью интернета. Маяковский заложил основы рэпа сто лет назад — и только сейчас его открытие выстреливает у нас в стране массовым явлением. Глядишь, и бардовская песня с ее глубоким проникновением в личную историю человека снова выстрелит. Может, году этак к 2060-му, а может, и раньше. Надо только подождать.
Кстати, поделюсь еще одним наблюдением. Несколько лет назад Алексей Игоревич Иващенко создал квартет «Второе дыхание», состоящий из Леши Хомченко, самого Алексея Игоревича, его дочки Маши и меня. Конечно, знаменитый бард, певица из мюзиклов, панк и странный инди-музыкант не могли продержаться вместе долго. Но сначала вчетвером, а потом дуэтом с Лешей мы пережили немало прекрасных мгновений, покатались по США и Израилю. Встречали здорово. Большая часть зрителей — понятно, ностальгирующие эмигранты из России, но и аборигены тоже заглядывали. На некоторых концертах зрители друг у друга на головах сидели...
— В паспорте у вас отцовская фамилия Лобиков. Стало быть, сценическое имя Визбор — псевдоним?
— Не совсем так. Между прочим, сам дедушка свою фамилию называл кличкой, потому что на родине его предков, в Литве, она звучит по-другому — Визборас. Но работникам советского паспортного стола та форма показалась слишком длинной... А для меня Визбор не псевдоним, а фамилия моей мамы, Татьяны Юрьевны. С отцовской фамилией Лобиков я тоже прошел определенный музыкальный путь, сделал первые шаги на сцене. В 20 лет петь свои зеленые песни, прикрываясь фамилией деда, мне казалось неправильным. Право на это имя надо заслужить. Считаю, с тех пор мне удалось кое-чего добиться. К тому же после дедушки я первый мужчина в роду. Поле деятельности у нас одно. Гитару я держу в руках с детства. Учился журналистике три года, на телеке поработал, бывал в горах, люблю спорт. У нас с дедом одни тропки.
— Вы ведь не только бардовской песней занимаетесь?
— Сегодня все-таки больше ею — песнями дедушки и моими собственными. А в прошлом меня притягивали разные жанры, которые порой было очень тяжело сшить в одну ленту. Это и музыка к спектаклям, и саундтреки в кино, и несколько музыкальных групп. А еще академическая фортепианная музыка... Кстати, я учился как оперный певец в Колледже имени Шнитке у Михаила Михайловича Кизина — счастливое стечение обстоятельств и очень полезный год, но, как это бывало уже много раз, «высокая в небе звезда» позвала дальше.
— Знаю, что вы написали оперу «Охота на Снарка» по Льюису Кэрроллу.
— У этой работы интересная история. Я прочитал поэму Кэрролла, пришел в полный восторг, хотя... почти ничего не понял. И отложил книгу на потом. Тем временем успел поступить в Школу-студию МХАТ к Кириллу Семеновичу Серебренникову — мастеру, сыгравшему в моей жизни важную роль. Представляете, на втором курсе он предложил мне и ребятам из моей группы сделать нечто музыкальное на основе «Охоты на Снарка»! Надо же так угадать интересы студента... Но еще почти год я ломал голову над тем, как ставить, пока наконец не осенило, что это должна быть опера а капелла, т. е. исполняемая голосами без сопровождения оркестра. Затем четыре месяца я оперу писал, а одновременно мы с пылу с жару репетировали уже написанные куски. Премьера состоялась на Винзаводе, присутствовал автор перевода Григорий Михайлович Кружков. Затем мы счастливо играли оперу в Гоголь-центре, основой которого как раз стал наш курс. Ну а сейчас я нахожусь в активном поиске — как поставить «Охоту на Снарка» уже не с драматическими актерами, а с настоящими вокалистами.
— Есть ли у вас хобби?
— Не удивляйтесь: курьерская доставка цветов. Это не блажь, а необходимость найти себе занятие помимо музыки. Потому что когда музыка оказывалась моим единственным делом, я в ней утопал. Бесконечно долго редактировал и ничего не мог оформить окончательно, довести до продукта в виде диска или релиза. Нужно было периодически вытаскивать себя из музыкальных пучин, но таким способом, чтобы это не потребовало столь же исключительного внимания, как сама музыка. До того года два-три занимался массажем. Раз в несколько дней разъезжал по клиентам, иногда и дома у себя принимал, а как-то была у меня небольшая, но веселая практика на побережье моря. Однако массаж, как, кстати, и театр, в какой-то момент тоже потребовал погружения — и я его оставил. А вот цветы — самое то! По свободному графику, через день или через два, разношу их по городу. А что, мне кажется, замечательное занятие. Я всегда любил гулять по Москве. Однажды весь МКАД прошел по кругу. Если бы за все эти походы мне платили, наверное, был бы уже долларовым миллионером.
Источник: trud.ru
От "Обзора": В 2018 году дочь легендарных авторов и исполнителей бардовской песни Ады Якушевой и Юрия Визбора по приглашению медиаклуба «Формат-А3» побывала в Вильнюсе и приняла участие в публичной встрече на тему «Репортаж в песне: Татьяна Визбор о творческой журналистской династии».
Корреспондент «Обзора» встретился с гостьей и постарался выведать у неё те подробности, которые не звучали во время вильнюсской встречи и с которыми можно ознакомиться в полном видеоотчёте Владимира Клоповского на сайте www.obzor.lt.