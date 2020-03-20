Под Калининградом развернут мощную РЛС для мониторинга Европы 🔊 Воспроизвести Фото: официальный сайт Минобороны



В Калининградской области развернут новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер». Она способна засечь массированный взлёт авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за три тысячи километров, сообщает



РЛС сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Первый «Контейнер» заступил на боевое дежурство в посёлке Ковылкино в Мордовии 1 декабря 2019 года. В Калининградской области развернут новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер». Она способна засечь массированный взлёт авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за три тысячи километров, сообщает KGD.RU РЛС сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Первый «Контейнер» заступил на боевое дежурство в посёлке Ковылкино в Мордовии 1 декабря 2019 года. «Вторую РЛС планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок», — сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что «радар планируется поставить в ближайшее перспективе».



«Вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании. Кроме того, за счёт объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей», — добавил он.



«Контейнеры» работают за счёт приёма сигнала, отражённого от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до трёх тысяч километров и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности — то есть закрыты от прямой радиовидимости. kgd.ru Категории: технологии, политика, в Европе Ключевые слова: Балтия, ПВО, наблюдение, РЛС География: Россия, Калининград — статья прочитана 228 раз Комментарии