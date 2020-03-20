Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза 🔊 Воспроизвести



Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза, сообщает



Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета". Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза, сообщает ТАСС Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета". Дипломат напомнила, что в январе были введены санкции против еще семи граждан РФ - представителей органов государственной власти и избирательной комиссии Крыма и Севастополя.



"Мы рассматриваем сохранение в силе и дальнейшее расширение подобных черных списков в качестве недружественного шага, который без всяких на то оснований ограничивает наших соотечественников в их законных правах, - добавила она. - Конечно, всегда будем действовать в ответ на них соразмерно".



Индивидуальные санкции



Официальный представитель МИД РФ назвала катострофической глупостью продление Евросоюзом индивидуальных санкции в отношении граждан России на фоне распространения коронавируса.



"Это полная катастрофа с точки зрения внешнего облика - да и внутреннего содержания - евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит", - сказала она в четверг на брифинге.



"Дополнительные рестрикции, которые уж точно никакие бонусы жителям ЕС не принесут, являются просто катастрофической глупостью", - подчеркнула дипломат.



"Вы вообще понимаете, что сейчас происходит в международной политике, вы отдаете себе отчет, что на сегодняшний день все благоразумные политические силы, эксперты, политологическое сообщество занимаются главной целью - поиском достойного и эффективного выхода из сложившейся ситуации? Зачем принимать то, что просто будет сковывать вам руки в дальнейшем при решении ваших же собственных вопросов и проблем?" - заявила Захарова, обращаясь к европейским коллегам.13 марта Евросоюз официально продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России, срок действия которых истекал 15 марта.



Обвинения РФ на фоне коронавируса



Дипломат назвала обвинения РФ в дезинформации о распространении коронавируса в Европе фейками.



"Обвинения России в распространении дезинформации, распространении фейков о коронавирусе в Европе и в мире сами являются дезинформацией и фейками, - сказала она. - Нам не надо ничего доказывать, здесь просто надо воспользоваться презумпцией невиновности. Если [выдвигаются] обвинения, должны быть доказательства. Если доказательств нет, обвинения тоже не могут быть предъявлены".



Захарова указала на то, что представители ЕС уже не первый раз пытаются списывать "на некие происки Москвы" внутренние проблемы сообщества. В качестве примера она привела "мнимую ответственность России" за кризис мигрантов, выход Великобритании из ЕС и в целом всплеск евроскептических отношений и сепаратизм в Каталонии. "Я думаю, обвинения в распространении дезинформации по коронавирусу просто запоздали. Надо было сразу в первые дни, не дожидаясь развития ситуации в странах Евросоюза, просто априори сказать, что во всем виновата Москва", - иронично отметила Захарова.



Обвинения в адрес РФ, она назвала "аморальной попыткой замаскировать собственные проблемы". Она подвергла критике подобную политику и указала, что вместо того, чтобы таким образом отвлекать собственных граждан от реальных проблем, странам Евросоюза следовало бы объединить усилия с РФ для противодействия пандемии коронавируса.



"Мы предлагаем коллегам в Брюсселе перестать использовать миф о некой российской угрозе и сосредоточиться на оказании в первую очередь Италии, Испании, некоторым другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции странам - членам ЕС реальной помощи в этой сложнейшей ситуации", - продолжила официальный представитель МИД РФ.



Захарова резюмировала, что на фоне тяжелейшей ситуации с заболеванием в Италии и тем фактом, что Рим обращался к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом, поведение стран ЕС "выглядит просто недостойным". ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки География: Россия — статья прочитана 170 раз Комментарии