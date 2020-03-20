Realtid Швеция : ОПЕК больше не в состоянии регулировать рынок 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



Цены на нефть продолжают падать. На рынок влияют ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, замедление китайской экономики, а также коронавирус. ОПЕК больше не в состоянии регулировать рынок самостоятельно, организации необходима помощь России, считает шведская эксперт.



Цены на нефть рухнули, и сейчас ее продают менее чем по 24 доллара за баррель. Это самая низкая цена с 2002 года. Главный аналитик Nordea Тина Маргрете Сальтведт комментирует ситуацию



ены на нефть продолжают падать: за среду цена на нефть Северного моря Brent упала на 5%, а американская нефть WTI потеряла в цене почти 10%. Баррель нефти WTI стоит сейчас менее 24 долларов, и это самая низкая цена с 2002 года. ены на нефть продолжают падать: за среду цена на нефть Северного моря Brent упала на 5%, а американская нефть WTI потеряла в цене почти 10%. Баррель нефти WTI стоит сейчас менее 24 долларов, и это самая низкая цена с 2002 года.



Также Тина Маргрете Сальтведт указывает на замедление китайской экономики как одну из причин снижения цены. Коронавирус влияет на глобальную экономику таким образом, что перспективы нефтяного рынка ухудшаются.



«Для нефтяного рынка сейчас важнее всего, чтобы мы остановили распространение заразы, вернув к нормальному состоянию бизнес и индустрию туризма. Ближайшие шесть месяцев будут иметь решающее значение для выживания отрасли. Если цена продолжит падать, многие предприятия сектора разорятся».



Realtid: Какие триггеры вы сейчас видите на рынке?



Тина Маргрете Сальтведт: В первую очередь мы посмотрим, улучшится ли ситуация с сотрудничеством России и стран ОПЕК. Тревога из-за коронавируса вкупе с этим приводят к тому, что финансовые рынки сейчас перемещают капитал из нефтяного сектора, что может иметь разрушительные последствия для предприятий. В остальном же я жду лета и сезона отпусков, когда люди обычно начинают больше ездить. Из-за этого спрос на нефть может вырасти.



Тина Маргрете Сальтведт предостерегает, что последствия возросшего производства нефти для глобальных рынков пока видны не полностью. Торговля нефтяными фьючерсами в будущем сильно пострадает, если нынешняя ситуация на физическом нефтяном рынке по-прежнему будет формироваться тревогой по поводу коронавируса и ценовой войной.



«Сейчас мы в первую очередь наблюдаем снижение ожиданий в связи с нефтяным рынком. А прямые эффекты возросшего производства нефти на рынке еще не отразились».



«Норвежскому производству нефти коронавирус пока не помешал. Но если появятся случаи заболевания на норвежских нефтяных вышках, это будет иметь серьезные последствия».



Автор: Улоф Эрс (Olof Ehrs) для Realtid, Швеция, перевод «Цена падает, потому что спрос уменьшается, а предложение растет. Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией влияет на весь рынок, как и страх перед коронавирусом. ОПЕК больше не в состоянии регулировать рынок, и сегодня конкурентная ситуация такова, что странам ОПЕК, чтобы соревноваться с США, совершенно необходима Россия, тогда как раньше они могли управлять рынком самостоятельно», — говорит Тина Маргрете Сальтведт (Thina Margrethe Saltvedt) из Group Sustainable Finance Nordea.Также Тина Маргрете Сальтведт указывает на замедление китайской экономики как одну из причин снижения цены. Коронавирус влияет на глобальную экономику таким образом, что перспективы нефтяного рынка ухудшаются.«Для нефтяного рынка сейчас важнее всего, чтобы мы остановили распространение заразы, вернув к нормальному состоянию бизнес и индустрию туризма. Ближайшие шесть месяцев будут иметь решающее значение для выживания отрасли. Если цена продолжит падать, многие предприятия сектора разорятся».Какие триггеры вы сейчас видите на рынке?В первую очередь мы посмотрим, улучшится ли ситуация с сотрудничеством России и стран ОПЕК. Тревога из-за коронавируса вкупе с этим приводят к тому, что финансовые рынки сейчас перемещают капитал из нефтяного сектора, что может иметь разрушительные последствия для предприятий. В остальном же я жду лета и сезона отпусков, когда люди обычно начинают больше ездить. Из-за этого спрос на нефть может вырасти.Тина Маргрете Сальтведт предостерегает, что последствия возросшего производства нефти для глобальных рынков пока видны не полностью. Торговля нефтяными фьючерсами в будущем сильно пострадает, если нынешняя ситуация на физическом нефтяном рынке по-прежнему будет формироваться тревогой по поводу коронавируса и ценовой войной.«Сейчас мы в первую очередь наблюдаем снижение ожиданий в связи с нефтяным рынком. А прямые эффекты возросшего производства нефти на рынке еще не отразились».«Норвежскому производству нефти коронавирус пока не помешал. Но если появятся случаи заболевания на норвежских нефтяных вышках, это будет иметь серьезные последствия».Автор: Улоф Эрс (Olof Ehrs) для Realtid, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 186 раз Комментарии