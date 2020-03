Заражение паразитами: Украина ввязалась в новую газовую авантюру 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Киев и Вашингтон договорились о ежегодных поставках на Украину американского сжиженного природного газа через терминалы в Польше для последующей транспортировки в европейские страны. Главные бенефициары этого проекта — две подозрительные посреднические фирмы из США.



"Большой геополитический проект"



Замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик сообщил, что через польские СПГ-терминалы на украинский хаб будет поступать шесть-восемь миллиардов кубометров газа в год для перепродажи в Европу. Фактическое управлением хабом, то есть газовыми хранилищами, передается компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc.



"Мы уже подписали письмо о намерениях, — уточнил Чижик. — Более того, американцы выразили готовность утвердить меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам необходимо некоторое время для чисто юридической проработки всех деталей". Киев и Вашингтон договорились о ежегодных поставках на Украину американского сжиженного природного газа через терминалы в Польше для последующей транспортировки в европейские страны. Главные бенефициары этого проекта — две подозрительные посреднические фирмы из США."Большой геополитический проект"Замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик сообщил, что через польские СПГ-терминалы на украинский хаб будет поступать шесть-восемь миллиардов кубометров газа в год для перепродажи в Европу. Фактическое управлением хабом, то есть газовыми хранилищами, передается компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc."Мы уже подписали письмо о намерениях, — уточнил Чижик. — Более того, американцы выразили готовность утвердить меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам необходимо некоторое время для чисто юридической проработки всех деталей".



Летом прошлого года Владимир Зеленский встречался с госсекретарем Майком Пенсом. "В первую очередь, мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", — отметил Пенс перед переговорами.



Результат полностью оправдал его ожидания: 31 августа Украина, США и Польша заключили в Варшаве соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", предусматривающее наращивание экспорта американского СПГ в Восточную Европу.



Министр энергетики США Рик Перри назвал это "необычайной победой". "Благодаря США Польша ослабит зависимость от российского газа и станет региональным центром экспорта СПГ, — указал он. — Это поможет другому союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок. А для Украины энергетическая и национальная безопасность — одно и то же".



Цепочка капитала



Выполняя августовские договоренности с США и Польшей, Украина в ноябре закупила первую партию американского газа. Соглашение с Louisiana Natural Gas Exports — следующий шаг.



"Речь идет о вхождении Украины в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", — уверяет Чижик. Однако, судя по всему, замминистра несколько приукрашивает действительность.



Дело в том, что ключевым звеном трехстороннего соглашения Вашингтона, Варшавы и Киева выступает небольшая и малоизвестная компания "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ). Именно она будет покупать у польской PGNiG американский газ, а затем перепродавать его "Нафтогазу Украины".



Это странно: ведь, когда речь идет о государственных интересах, сделки обычно реализуют компании национального масштаба. В данном случае логичным был бы прямой договор между PGNiG и "Нафтогазом". Но почему-то понадобился посредник, причем довольно подозрительный.



"Энергетические ресурсы Украины" — одна из компаний, принадлежавших гражданам США Андрею Фаворову и Дейлу Перри. В нулевые они работали в американской AES Corporation, занимавшейся приватизацией угольных шахт, нефтепромыслов, электростанций в России, Казахстане, Грузии и Украине.



В 2015-м партнеры запустили собственный бизнес, создав целую группу компаний, в которую вошли американская ERA Corporation, кипрская ERA Finance Ltd, украинская ЭРУ и ряд других. В марте 2016-го ERA finance Ltd и ЭРУ учредили в Киеве "ЭРУ-Трейдинг", гендиректором которой назначили Андрея Фаворова.



В августе того же года новая компания закупила у польской PGNiG большую партию природного газа и перепродала его "Нафтогазу Украины". Точнее, его "дочке" — "Укртрансгазу". С тех пор "ЭРУ-Трейдинг", как по волшебству, неизменно выигрывала тендеры "Укртрансгаза" на поставку голубого топлива — всего на сумму более шести миллиардов гривен.



Необъяснимым образом эта небольшая украинская компания умудрилась стать партнером американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC). Притом что по закону OPIC "помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки и продвигает приоритеты внешней политики США и национальной безопасности". То есть в Вашингтоне почему-то считают ЭРУ "американским предприятием", выполняющим волю Белого дома.



Второй нахлебник



Еще один любопытный момент: замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик до 2016 года работал именно в ЭРУ. Но Louisiana Natural Gas Exports, которой Чижик передает в управление украинские газохранилища, выглядит еще подозрительнее.



Эта компания создана менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре" — штате Делавэр. Ее руководитель Марсден Миллер до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов в США. Соглашение о газовом хабе на Украине — первая международная сделка Louisiana Natural Gas Exports.



По данным базы данных OpenCorporates, компанией Louisiana Natural Gas Exports, как и Miller Thomson and Partners, управляет сервисная Capitol Services inc. Так что истинных инициаторов "большого геополитического проекта" установить практически невозможно.



Все это отнюдь не повышает доверия к украинско-польско-американской сделке. "Сейчас на мировом рынке европейские и китайские контрагенты отказываются, пересматривают или вообще отменяют соглашения с США о поставках газа, — отмечает украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук. — Фактически Вашингтон пытается закрыть Украиной финансовую дыру, которая возникла у компаний, торгующих СПГ".



Понятно, что на украинском газовом хабе заработают прежде всего ЭРУ и Louisiana Natural Gas Exports. Но что этот "беспрецедентный полномасшабный проект" даст украинскому бюджету и населению — непонятно.



Автор: Максим Рубченко для Замминистра добавил, что речь идет о "беспрецедентном полномасштабном проекте", который усилит энергетическую независимость европейских стран от России. "Учитывая очень большой геополитический вес проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Украины", — подчеркнул Чижик.Летом прошлого года Владимир Зеленский встречался с госсекретарем Майком Пенсом. "В первую очередь, мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", — отметил Пенс перед переговорами.Результат полностью оправдал его ожидания: 31 августа Украина, США и Польша заключили в Варшаве соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", предусматривающее наращивание экспорта американского СПГ в Восточную Европу.Министр энергетики США Рик Перри назвал это "необычайной победой". "Благодаря США Польша ослабит зависимость от российского газа и станет региональным центром экспорта СПГ, — указал он. — Это поможет другому союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок. А для Украины энергетическая и национальная безопасность — одно и то же".Цепочка капиталаВыполняя августовские договоренности с США и Польшей, Украина в ноябре закупила первую партию американского газа. Соглашение с Louisiana Natural Gas Exports — следующий шаг."Речь идет о вхождении Украины в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", — уверяет Чижик. Однако, судя по всему, замминистра несколько приукрашивает действительность.Дело в том, что ключевым звеном трехстороннего соглашения Вашингтона, Варшавы и Киева выступает небольшая и малоизвестная компания "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ). Именно она будет покупать у польской PGNiG американский газ, а затем перепродавать его "Нафтогазу Украины".Это странно: ведь, когда речь идет о государственных интересах, сделки обычно реализуют компании национального масштаба. В данном случае логичным был бы прямой договор между PGNiG и "Нафтогазом". Но почему-то понадобился посредник, причем довольно подозрительный."Энергетические ресурсы Украины" — одна из компаний, принадлежавших гражданам США Андрею Фаворову и Дейлу Перри. В нулевые они работали в американской AES Corporation, занимавшейся приватизацией угольных шахт, нефтепромыслов, электростанций в России, Казахстане, Грузии и Украине.В 2015-м партнеры запустили собственный бизнес, создав целую группу компаний, в которую вошли американская ERA Corporation, кипрская ERA Finance Ltd, украинская ЭРУ и ряд других. В марте 2016-го ERA finance Ltd и ЭРУ учредили в Киеве "ЭРУ-Трейдинг", гендиректором которой назначили Андрея Фаворова.В августе того же года новая компания закупила у польской PGNiG большую партию природного газа и перепродала его "Нафтогазу Украины". Точнее, его "дочке" — "Укртрансгазу". С тех пор "ЭРУ-Трейдинг", как по волшебству, неизменно выигрывала тендеры "Укртрансгаза" на поставку голубого топлива — всего на сумму более шести миллиардов гривен.Необъяснимым образом эта небольшая украинская компания умудрилась стать партнером американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC). Притом что по закону OPIC "помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки и продвигает приоритеты внешней политики США и национальной безопасности". То есть в Вашингтоне почему-то считают ЭРУ "американским предприятием", выполняющим волю Белого дома.Второй нахлебникЕще один любопытный момент: замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик до 2016 года работал именно в ЭРУ. Но Louisiana Natural Gas Exports, которой Чижик передает в управление украинские газохранилища, выглядит еще подозрительнее.Эта компания создана менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре" — штате Делавэр. Ее руководитель Марсден Миллер до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов в США. Соглашение о газовом хабе на Украине — первая международная сделка Louisiana Natural Gas Exports.По данным базы данных OpenCorporates, компанией Louisiana Natural Gas Exports, как и Miller Thomson and Partners, управляет сервисная Capitol Services inc. Так что истинных инициаторов "большого геополитического проекта" установить практически невозможно.Все это отнюдь не повышает доверия к украинско-польско-американской сделке. "Сейчас на мировом рынке европейские и китайские контрагенты отказываются, пересматривают или вообще отменяют соглашения с США о поставках газа, — отмечает украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук. — Фактически Вашингтон пытается закрыть Украиной финансовую дыру, которая возникла у компаний, торгующих СПГ".Понятно, что на украинском газовом хабе заработают прежде всего ЭРУ и Louisiana Natural Gas Exports. Но что этот "беспрецедентный полномасшабный проект" даст украинскому бюджету и населению — непонятно.Автор: Максим Рубченко для РИА новости РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: польша, США, Украина, СПГ География: Украина — статья прочитана 219 раз Комментарии