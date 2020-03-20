Как отличить коронавирус от простуды: две фазы течения болезни, о которых необходимо знать 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Echinanews



Количество заражённых CoViD-19 превысило 179 тысяч, более 7,4 тысячи человек погибли. Учёные из больницы Чжуннань при Уханьском университете в Китае выяснили, как ведёт себя смертельный вирус день за днём, сообщает



Новый коронавирус опасен в том числе тем, что его легко спутать с простудой. Специалисты из Ухани, в которой зафиксировали первую вспышку CoViD-19, изучили 138 пациентов и разбили течение болезни на периоды, пишет Mirror. Так, у заболевания можно выделить две основные фазы.



Первая длится семь дней. Самый распространённый симптом в первый день этой фазы — лихорадка. Высокую температуру зафиксировали у 99% пациентов. Ко второму дню появляется сильная усталость. К этим признакам добавляются сухой кашель и мышечные боли. А в некоторых случаях — тошнота и диарея. Седьмой день знаменует собой завершение этого этапа. А значит, у 85% заражённых симптомы пойдут на спад. Тогда можно вернуться к работе, если вы на самоизоляции и не контактируете с другими людьми. Количество заражённых CoViD-19 превысило 179 тысяч, более 7,4 тысячи человек погибли. Учёные из больницы Чжуннань при Уханьском университете в Китае выяснили, как ведёт себя смертельный вирус день за днём, сообщает ЛАЙФ Новый коронавирус опасен в том числе тем, что его легко спутать с простудой. Специалисты из Ухани, в которой зафиксировали первую вспышку CoViD-19, изучили 138 пациентов и разбили течение болезни на периоды, пишет Mirror. Так, у заболевания можно выделить две основные фазы.Первая длится семь дней. Самый распространённый симптом в первый день этой фазы — лихорадка. Высокую температуру зафиксировали у 99% пациентов. Ко второму дню появляется сильная усталость. К этим признакам добавляются сухой кашель и мышечные боли. А в некоторых случаях — тошнота и диарея. Седьмой день знаменует собой завершение этого этапа. А значит, у 85% заражённых симптомы пойдут на спад. Тогда можно вернуться к работе, если вы на самоизоляции и не контактируете с другими людьми. Однако если к седьмому дню у вас возникли проблемы с дыханием, значит, началась вторая фаза. Она длится ещё две недели, но грозит только 15% заражённых. В это время необходимо обязательно обратиться в больницу, заболевшему может потребоваться госпитализация. Смерть от коронавируса обычно наступает примерно на 17-й день. К 21-му дню второй этап заканчивается, и преодолевшие его пациенты должны быть в состоянии вернуться к работе. life.ru Категории: здоровье, образование Ключевые слова: Китай, вирус, заболевание, пандемия, симптомы — статья прочитана 214 раз Комментарии