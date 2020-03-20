Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время 🔊 Воспроизвести Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг © AP Photo/Rahmat Gul



Все страны альянса закончили ратификацию протокола о вступлении, сообщил генсек НАТО, сообщает



Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год.



"Все союзники (страны альянса - прим. ТАСС) уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении. Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время", - заявил он.



По информации источников ТАСС, предполагалось, что о завершении процедуры приема Северной Македонии будет объявлено на апрельском заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД. Однако в четверг генсек НАТО также сообщил, что альянс пока не решил, как будет проводиться это заседание в связи с ограничениями трансграничного движения на фоне пандемии коронавируса в мире. Все страны альянса закончили ратификацию протокола о вступлении, сообщил генсек НАТО, сообщает ТАСС Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год."Все союзники (страны альянса - прим. ТАСС) уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении. Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время", - заявил он.По информации источников ТАСС, предполагалось, что о завершении процедуры приема Северной Македонии будет объявлено на апрельском заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД. Однако в четверг генсек НАТО также сообщил, что альянс пока не решил, как будет проводиться это заседание в связи с ограничениями трансграничного движения на фоне пандемии коронавируса в мире. ТАСС Категории: в мире, политика Ключевые слова: нато, генсек, членство, Северная Македония — статья прочитана 134 раза Комментарии