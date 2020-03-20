Главная >> Новости >> в мире, политика >> Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время

Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг © AP Photo/Rahmat Gul


Все страны альянса закончили ратификацию протокола о вступлении, сообщил генсек НАТО, сообщает ТАСС.

Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год.

"Все союзники (страны альянса - прим. ТАСС) уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении. Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время", - заявил он.

По информации источников ТАСС, предполагалось, что о завершении процедуры приема Северной Македонии будет объявлено на апрельском заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД. Однако в четверг генсек НАТО также сообщил, что альянс пока не решил, как будет проводиться это заседание в связи с ограничениями трансграничного движения на фоне пандемии коронавируса в мире.
ТАСС
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: нато, генсек, членство, Северная Македония
статья прочитана 134 раза
добавлена сегодня, 20 марта, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка