Вирусолог Хендрик Штреек: мы обнаружили новые симптомы Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия 🔊 Воспроизвести



В интервью немецкой газете вирусолог Хендрик Штреек рассказал, что именно на данный момент известно о коронавирусе. В частности, он сообщил, что у многих заболевших в Германии отмечаются новые симптомы, о которых прежде не говорилось. Есть подозрение, что вирус поражает не только легкие.



ендрик Штреек — вирусолог, и он осмотрел, вероятно, большинство инфицированных коронавирусом в Германии. В этом интервью он говорит о новых симптомах вируса Covid-19, экспресс-тестах и высокой смертности.



Frankfurter Allgemeine Zeitung: Господин профессор, вообще вы работаете над вакциной против ВИЧ, но сейчас вам пришлось заняться новым коронавирусом. Разве коронавирусы не отличаются принципиально от ВИЧ?



Хендрик Штреек: Я — специалист по вирусологии и инфекционной эпидемиологии и благодаря своей квалификации разбираюсь и в коронавирусах. С тех пор как я переехал в Бонн, сфера моих исследований значительно расширилась, в том числе и в области диагностики. Я начал заниматься и другими вирусами. Институт вирусологии и исследования ВИЧ при Медицинском факультете Боннского университета еще при Кристиане Дростене, перешедшем на работу в берлинскую клинику «Шарите», стала референтной лабораторией по коронавирусам. Осенью 2019 года я сменил Дростена на его посту. Так как не все сотрудники уехали в Берлин, сохранился значительный экспертный потенциал. Все мои сотрудники сейчас работают над вирусом Sars-CoV-2 в надежде, что им удастся продвинуться в его исследовании. ендрик Штреек — вирусолог, и он осмотрел, вероятно, большинство инфицированных коронавирусом в Германии. В этом интервью он говорит о новых симптомах вируса Covid-19, экспресс-тестах и высокой смертности.Господин профессор, вообще вы работаете над вакциной против ВИЧ, но сейчас вам пришлось заняться новым коронавирусом. Разве коронавирусы не отличаются принципиально от ВИЧ?Я — специалист по вирусологии и инфекционной эпидемиологии и благодаря своей квалификации разбираюсь и в коронавирусах. С тех пор как я переехал в Бонн, сфера моих исследований значительно расширилась, в том числе и в области диагностики. Я начал заниматься и другими вирусами. Институт вирусологии и исследования ВИЧ при Медицинском факультете Боннского университета еще при Кристиане Дростене, перешедшем на работу в берлинскую клинику «Шарите», стала референтной лабораторией по коронавирусам. Осенью 2019 года я сменил Дростена на его посту. Так как не все сотрудники уехали в Берлин, сохранился значительный экспертный потенциал. Все мои сотрудники сейчас работают над вирусом Sars-CoV-2 в надежде, что им удастся продвинуться в его исследовании. — Сколько у вас сотрудников?



— Их число постоянно меняется, так как мы еще формируем группы. Вместе с аспирантами их сейчас более 40.



— Что конкретно вы делаете?



— Мы попытались дать ответы на самые простые вопросы. Судя по всему, я — вирусолог, осмотревший большинство инфицированных коронавирусом в Германии. В округе Хайнсберг, где зафиксировано особенно много случаев, мы приходили домой ко всем заразившимся и опрашивали их. Мы записывали симптомы и при этом выявили несколько новых, делали пробы воздуха, брали мазки с дверных ручек, мобильных телефонов и пультов дистанционного управления, мы даже взяли пробы воды из туалетов.



— Разве вирус может передаваться через экскременты?



— Мы опасаемся, что да, но пока это не доказано. Мы обнаружили генетический материал вируса в унитазах, однако это еще не значит, что он заразен.



— Какие новые симптомы вы обнаружили?



— Почти две трети всех инфицированных, опрошенных нами, указали, что несколько дней не ощущали запахов и вкусов. Дело доходило до того, что, например, женщина не чувствовала запаха полного подгузника своего ребенка. Кое-кто не ощущал запаха своего шампуня, некоторым казалось, что еда стала безвкусной. Когда возникают эти симптомы, мы пока точно сказать не можем, но думаем, что это происходит спустя некоторое время после заражения.



— Сколько инфицированных вы опросили?



— Наверняка больше сотни. Правда, это были не такие тяжелые случаи, которыми занимаются в больницах.



— Как бы вы описали типичного пациента с вирусом Covid-19?



— У типичного пациента с вирусом Covid- 19 симптомы проявляются слабо. К такому же выводу пришли исследователи из Шеньчженя, которые обнаружили, что у 91% инфицированных наблюдаются слабые или умеренные симптомы: сухой кашель, возможно, повышенная температура. Мы добавили к этому утрату обоняния и вкуса. Кроме того, в 30% случаев у наших больных возникал понос — чаще, чем предполагалось до сих пор.



— Чем вы еще занимаетесь?



— Например, мы сравнили пятнадцатиминутный экспресс-тест берлинской фармацевтической компании «Фармакт АГ» со стандартным тестом, то есть с мазком из гортани. При экспресс-тесте берется анализ крови из пальца, по окрашивающемуся компрессу определяют результат.



— Экспресс-тест реагирует на присутствующие в крови антитела?



— Именно. Но, к сожалению, чувствительность теста составляет лишь 33%, при относительно благоприятных условиях — 93%. То есть если результат теста положительный, то наличие Covid-19 считается доказанным, если же результат отрицательный, то пациент все равно может оказаться инфицирован. Это значит, что две трети заболевших экспресс-тест не обнаруживает.



— В сети курсируют сведения, что новый возбудитель — это, возможно, симбиоз прежнего Sars 2002-2003 года и вируса ВИЧ и что именно это делает вирус Sars-CoV-2 таким опасным.



— Такого я еще не слышал, считаю это чушью. Возможно, кто-то сочинил эту историю для интернета, узнав, что старый ВИЧ-препарат «Калетра» с активными веществами лопинавир и ритонавир обнаружил определенную эффективность против старого вируса Sars-1. Действительно, новый возбудитель похож на старый вирус Sars, поэтому его и назвали Sars-CoV-2. Возбудители генетически схожи на 80%.



— Что делает вирус таким опасным?



— Новый возбудитель не такой уж и опасный, он даже менее опасен, чем Sars-1. Отличие в том, что Sars-CoV-2 реплицируется в верхней части носоглотки и поэтому значительно более заразен, вирус как бы перепрыгивает из одной глотки в другую. Но в этом есть и положительный момент. Sars-1 реплицируется глубоко в легких и поэтому не так заразен, но так как он поражает легкие, он более опасен. Sars-2 редко оказывается в легких, но если уж это происходит, то заболевание протекает особенно тяжело.



— Говорят, что новый коронавирус затрагивает и другие органы — печень и желудочно-кишечный тракт?



— Конечно, неловко все время повторять: это нам еще не известно. Но, к сожалению, это так. Вот что мы знаем: Sars-2 проникает в свою клетку-хозяина через рецептор ACE-2. У многих тканевых клеток есть этот рецептор, в том числе и в тестикулах, которые, как считается, могут быть поражены. Это действительно можно себе представить в отдельных случаях, но пока подтвержденных данных нет. Мы, во всяком случае, ни у одного из обследованных пациентов не обнаружили возбудитель в крови или плазме. Правда, поносы свидетельствуют о том, что желудочно-кишечный тракт поражается.



— Как вы можете объяснить низкую смертность в Германии по сравнению, например, с Италией?



— Это нас совершенно не удивляет. Потому что в Италии тестировали только пациентов с тяжелыми симптомами. А последние исследования в Шеньчжене, например, показали, что дети так же часто заражаются вирусом, как и взрослые, но у них наблюдаются только слабые симптомы или вообще никаких. Если исходить из этого исследования и того факта, что 91% людей на заражение Covid-19 реагируют только слабыми или умеренными симптомами, то получится, что итальянцы сосредоточились в начальный период только на оставшихся 9%. В Китае также сначала количество умерших сильно подскочило, но не число инфицированных, там также сосредоточились на летальных исходах. Сейчас все наоборот, потому что в Китае сейчас проводится значительно больше тестов.



— То есть в Италии количество зараженных намного выше, чем это показывает статистика?



— Именно. Я исхожу из того, что поражение вирусом в Италии экстремально высокое, просто пока это не обнаружено.



— А у нас не так?



— В Германии с самого начала тестировали и пациентов с очень мягкими симптомами. У нашего типичного пациента в Бонне только першило в горле. Уверен, что в Италии на него и внимания бы не обратили.



— Но число умерших увеличится и в Германии?



— Совершенно определенно, но это не будут такие апокалиптические цифры, о которых сейчас иногда говорят. Ведь нужно учитывать, что люди, которые в Германии умерли, заразившись Sars-CoV-2, — это исключительно старики. Например, в Хайнсберге от сердечной недостаточности умер 78-летний хронически больной мужчина, причем легкие у него затронуты не были. Но так как у него был обнаружен Covid-19, он попал в соответствующую статистику. Однако следует задаться вопросом, не умер ли бы он и так, и без вируса. В Германии каждый день умирают 2,5 тысячи человек, за прошедшие две недели у 12 умерших обнаружена некая связь с Sars-2. Конечно, умрет и еще некоторое количество людей, но я могу во всеуслышание объявить: вполне возможно, что в 2020 году общее число умерших в Германии не будет выше обычного.



Автор: Петер-Филипп Шмитт (Peter-Philipp Schmitt) для Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, перевод — Их число постоянно меняется, так как мы еще формируем группы. Вместе с аспирантами их сейчас более 40.— Мы попытались дать ответы на самые простые вопросы. Судя по всему, я — вирусолог, осмотревший большинство инфицированных коронавирусом в Германии. В округе Хайнсберг, где зафиксировано особенно много случаев, мы приходили домой ко всем заразившимся и опрашивали их. Мы записывали симптомы и при этом выявили несколько новых, делали пробы воздуха, брали мазки с дверных ручек, мобильных телефонов и пультов дистанционного управления, мы даже взяли пробы воды из туалетов.— Мы опасаемся, что да, но пока это не доказано. Мы обнаружили генетический материал вируса в унитазах, однако это еще не значит, что он заразен.— Почти две трети всех инфицированных, опрошенных нами, указали, что несколько дней не ощущали запахов и вкусов. Дело доходило до того, что, например, женщина не чувствовала запаха полного подгузника своего ребенка. Кое-кто не ощущал запаха своего шампуня, некоторым казалось, что еда стала безвкусной. Когда возникают эти симптомы, мы пока точно сказать не можем, но думаем, что это происходит спустя некоторое время после заражения.— Наверняка больше сотни. Правда, это были не такие тяжелые случаи, которыми занимаются в больницах.— У типичного пациента с вирусом Covid- 19 симптомы проявляются слабо. К такому же выводу пришли исследователи из Шеньчженя, которые обнаружили, что у 91% инфицированных наблюдаются слабые или умеренные симптомы: сухой кашель, возможно, повышенная температура. Мы добавили к этому утрату обоняния и вкуса. Кроме того, в 30% случаев у наших больных возникал понос — чаще, чем предполагалось до сих пор.— Например, мы сравнили пятнадцатиминутный экспресс-тест берлинской фармацевтической компании «Фармакт АГ» со стандартным тестом, то есть с мазком из гортани. При экспресс-тесте берется анализ крови из пальца, по окрашивающемуся компрессу определяют результат.— Именно. Но, к сожалению, чувствительность теста составляет лишь 33%, при относительно благоприятных условиях — 93%. То есть если результат теста положительный, то наличие Covid-19 считается доказанным, если же результат отрицательный, то пациент все равно может оказаться инфицирован. Это значит, что две трети заболевших экспресс-тест не обнаруживает.— Такого я еще не слышал, считаю это чушью. Возможно, кто-то сочинил эту историю для интернета, узнав, что старый ВИЧ-препарат «Калетра» с активными веществами лопинавир и ритонавир обнаружил определенную эффективность против старого вируса Sars-1. Действительно, новый возбудитель похож на старый вирус Sars, поэтому его и назвали Sars-CoV-2. Возбудители генетически схожи на 80%.— Новый возбудитель не такой уж и опасный, он даже менее опасен, чем Sars-1. Отличие в том, что Sars-CoV-2 реплицируется в верхней части носоглотки и поэтому значительно более заразен, вирус как бы перепрыгивает из одной глотки в другую. Но в этом есть и положительный момент. Sars-1 реплицируется глубоко в легких и поэтому не так заразен, но так как он поражает легкие, он более опасен. Sars-2 редко оказывается в легких, но если уж это происходит, то заболевание протекает особенно тяжело.— Конечно, неловко все время повторять: это нам еще не известно. Но, к сожалению, это так. Вот что мы знаем: Sars-2 проникает в свою клетку-хозяина через рецептор ACE-2. У многих тканевых клеток есть этот рецептор, в том числе и в тестикулах, которые, как считается, могут быть поражены. Это действительно можно себе представить в отдельных случаях, но пока подтвержденных данных нет. Мы, во всяком случае, ни у одного из обследованных пациентов не обнаружили возбудитель в крови или плазме. Правда, поносы свидетельствуют о том, что желудочно-кишечный тракт поражается.— Это нас совершенно не удивляет. Потому что в Италии тестировали только пациентов с тяжелыми симптомами. А последние исследования в Шеньчжене, например, показали, что дети так же часто заражаются вирусом, как и взрослые, но у них наблюдаются только слабые симптомы или вообще никаких. Если исходить из этого исследования и того факта, что 91% людей на заражение Covid-19 реагируют только слабыми или умеренными симптомами, то получится, что итальянцы сосредоточились в начальный период только на оставшихся 9%. В Китае также сначала количество умерших сильно подскочило, но не число инфицированных, там также сосредоточились на летальных исходах. Сейчас все наоборот, потому что в Китае сейчас проводится значительно больше тестов.— Именно. Я исхожу из того, что поражение вирусом в Италии экстремально высокое, просто пока это не обнаружено.— В Германии с самого начала тестировали и пациентов с очень мягкими симптомами. У нашего типичного пациента в Бонне только першило в горле. Уверен, что в Италии на него и внимания бы не обратили.— Совершенно определенно, но это не будут такие апокалиптические цифры, о которых сейчас иногда говорят. Ведь нужно учитывать, что люди, которые в Германии умерли, заразившись Sars-CoV-2, — это исключительно старики. Например, в Хайнсберге от сердечной недостаточности умер 78-летний хронически больной мужчина, причем легкие у него затронуты не были. Но так как у него был обнаружен Covid-19, он попал в соответствующую статистику. Однако следует задаться вопросом, не умер ли бы он и так, и без вируса. В Германии каждый день умирают 2,5 тысячи человек, за прошедшие две недели у 12 умерших обнаружена некая связь с Sars-2. Конечно, умрет и еще некоторое количество людей, но я могу во всеуслышание объявить: вполне возможно, что в 2020 году общее число умерших в Германии не будет выше обычного.Автор: Петер-Филипп Шмитт (Peter-Philipp Schmitt) для Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, заболевание, пандемия, симптомы — статья прочитана 180 раз Комментарии