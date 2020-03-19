Литовские заключенные начинают выпуск защитных масок многоразового использования 🔊 Воспроизвести



Трудоустраивающее заключённых государственное предприятие Musu amatai начинает пошив многоразовых защитных масок.



Департамент по делам тюрем сообщил, что маски будут шить осужденные женщины из Паневежского исправительного дома, которые работают в швейном цеху предприятия.



По словам главы Musu amatai Витаутаса Гинюса, уже начался пошив первой партии масок. Эти маски будут предназначены прежде всего для учреждений пенитенцианой системы. Трудоустраивающее заключённых государственное предприятие Musu amatai начинает пошив многоразовых защитных масок.Департамент по делам тюрем сообщил, что маски будут шить осужденные женщины из Паневежского исправительного дома, которые работают в швейном цеху предприятия.По словам главы Musu amatai Витаутаса Гинюса, уже начался пошив первой партии масок. Эти маски будут предназначены прежде всего для учреждений пенитенцианой системы. BNS Категории: экономика Ключевые слова: заключённые, контроль, карантин, распространение, коронавирус, медмаски География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии