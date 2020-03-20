В Клайпеду идёт груз СПГ из Норвегии 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идёт новый большой груз газа из Норвегии - уже 11-й такой груз в начавшемся в октябре новом газовом году.



"Планируется, что на следующей неделе, 24 марта, придёт газовоз Arctic Aurora. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идёт из порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.



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В Клайпедский порт идёт четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.



Оператор нефтетерминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Fulmar 19 марта доставит около 75 тыс. тонн нефти.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер под флагом Маршалловых островов в четверг после обеда вышел из польского Гданьска, куда пришёл из российского Приморска. Здесь компания "Транснефть" грузит нефть. "Планируется, что на следующей неделе, 24 марта, придёт газовоз Arctic Aurora. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идёт из порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.* * *В Клайпедский порт идёт четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.Оператор нефтетерминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Fulmar 19 марта доставит около 75 тыс. тонн нефти.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер под флагом Маршалловых островов в четверг после обеда вышел из польского Гданьска, куда пришёл из российского Приморска. Здесь компания "Транснефть" грузит нефть. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, Балтия, ТСПГ География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 192 раза Комментарии