После ликвидации очередей Польша ограничила движение грузовиков через границу с Литвой 🔊 Воспроизвести



После того, как не осталось очередей грузового транспорта на границе между Литвой и Польшей, Польша с полуночи ограничит движение грузовиков через пограничный пункт Лаздияй-Огродники.



«Польская сторона информировала, что с полуночи с четверга на пятницу, в час ночи по литовскому времени и в 00 часов по польскому времени через пункт пограничного контроля в Лаздияй не будут пропускаться автомобили массой 7,5 тонн. Все остальные транспортные средства, чья масса меньше, могут продолжать проезжать через этот пункт», - информировал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.



Он сказал, что такую информацию СОГГЛ передали ответственные сотрудники польской погранслужбы, мотивы указаны не были. После того, как не осталось очередей грузового транспорта на границе между Литвой и Польшей, Польша с полуночи ограничит движение грузовиков через пограничный пункт Лаздияй-Огродники.«Польская сторона информировала, что с полуночи с четверга на пятницу, в час ночи по литовскому времени и в 00 часов по польскому времени через пункт пограничного контроля в Лаздияй не будут пропускаться автомобили массой 7,5 тонн. Все остальные транспортные средства, чья масса меньше, могут продолжать проезжать через этот пункт», - информировал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.Он сказал, что такую информацию СОГГЛ передали ответственные сотрудники польской погранслужбы, мотивы указаны не были. На пункте Калвария – Будзиск ограничений нет.



Как сообщила BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович, Польша согласилась временно пропустить грузовой транспорт на этом пункте, так как это охраняемая природная территория.



«Со стороны Польши жилая территория является заказником и там никогда не разрешалось движение тяжелых грузовых транспортных средств. Так как сформировались очереди на границе, они согласились временно снять эти ограничения. Так как очередей в пункте Калвария-Будзиск не осталось, то пункт Лаздияй-Огродники вновь временно закрыт», - сказала она.



Представитель министра сообщила, что если образуются очереди, то снова можно будет говорить о движении грузового транспорта через этот пункт.



После настоятельных просьб Литвы Польша открыла пограничный пункт Лаздияй-Огродники вечером во вторник, так как на контрольно-пропускном пункте Калавария – Будзиск из-за большой нагрузки образовались очереди почти в 50 километров. В четверг утром очередей не осталось, в том числе и из-за изменений в процедуре проверки со стороны Польши. BNS Категории: в Европе, чп и криминал, экономика Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 228 раз Комментарии