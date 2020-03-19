Китайцы шлют Литве в дар 20 тысяч медицинских масок, 120 тыс. пар перчаток 🔊 Воспроизвести



Из Китая во второй половине дня в четверг самолётом отправлен предназначенный для Литвы груз – десятки тысяч медицинских масок и перчаток.



"Это подарок Huawei и Торговой палаты Китая", – информировали BNS в посольстве Китая в Вильнюсе.



Груз безвозмездно доставит компания чартерных авиарейсов KlasJet, находящаяся в управлении группы Avia Solutions Group предпринимателя Гедиминаса Жемялиса.



"Самолет только что взлетел. На борт загружено 240 коробок медицинских перчаток – в общей сложности 120 тысяч пар и 10 коробок медицинских масок – 20 тыс. единиц. Прибытие планируется в пять часов утра", – сказала BNS в четверг после обеда представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте.



Потребность в средствах медицинской защиты в лечебных учреждениях сильно возросла из-за распространения коронавируса.



В Китае кризис с коронавирусом начался в январе, но этой стране в последнее время пандемию удалось обуздать.



Китай в четверг сообщил, что впервые после начала вспышки в стране не зафиксировано ни одного местного случая заражения.



Сейчас эпицентром вспышки стала Европа. В Литве пока подтверждено 36 случаев коронавируса. Из Китая во второй половине дня в четверг самолётом отправлен предназначенный для Литвы груз – десятки тысяч медицинских масок и перчаток."Это подарок Huawei и Торговой палаты Китая", – информировали BNS в посольстве Китая в Вильнюсе.Груз безвозмездно доставит компания чартерных авиарейсов KlasJet, находящаяся в управлении группы Avia Solutions Group предпринимателя Гедиминаса Жемялиса."Самолет только что взлетел. На борт загружено 240 коробок медицинских перчаток – в общей сложности 120 тысяч пар и 10 коробок медицинских масок – 20 тыс. единиц. Прибытие планируется в пять часов утра", – сказала BNS в четверг после обеда представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте.Потребность в средствах медицинской защиты в лечебных учреждениях сильно возросла из-за распространения коронавируса.В Китае кризис с коронавирусом начался в январе, но этой стране в последнее время пандемию удалось обуздать.Китай в четверг сообщил, что впервые после начала вспышки в стране не зафиксировано ни одного местного случая заражения.Сейчас эпицентром вспышки стала Европа. В Литве пока подтверждено 36 случаев коронавируса. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии